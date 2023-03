„Wir können das jetzt nicht mehr aussitzen“: Zukunft der „Rigi Rutsch‘n“ soll im Marktrat diskutiert werden

Von: Bernhard Jepsen

Vermutlich wird die „Rigi-Rutsch‘n“ in absehbarer Zeit ein Jahresdefizit von circa zwei Millionen Euro verursachen - so die Prognosen der Peißenberger Gemeindewerke. © IMAGO / imagebroker

Die „Rigi-Rutsch’n“ wird vermutlich in absehbarer Zeit Jahresdefizite in Höhe von zwei Millionen Euro verursachen. Im Marktrat wird deshalb die Forderung nach einer politischen Diskussion über die Zukunft des Bäderparks laut.

Peißenberg – Langsam aber sicher spitzt sich die Lage rund um die „Rigi-Rutsch’n“ zu. Der Bäderpark produzierte in den vergangenen Jahren regelmäßig Jahresdefizite in Höhe von durchschnittlich einer Million Euro – mal etwas mehr, mal etwas weniger. Man hat sich an die Zahlen gewöhnt – ebenso wie an die Nonchalance der Kommunalpolitik.

Rigi-Rutsch‘n: Die Politik muss entscheiden, welches Bad zu welchem Preis sie haben will

Die Defizite wurden hingenommen, der Gemeinderat gab jedes Jahr grünes Licht für die Zahlung des Verlustausgleichs an die Gemeindewerke (inzwischen inklusive Investitionskostenzuschuss 400 000 Euro) – und das war’s dann. Doch die Zeiten des einfachen Abnickens dürften bald vorbei sein. Dann nämlich, wenn die Prognosen der Gemeindewerke über den Defizit-Anstieg Realität werden sollten.

Wie berichtet, gehen die Verantwortlichen des Kommunalunternehmens unter Regie des neuen Vorstands, Stefan Ziegler, von etwa jährlich zwei Millionen Euro Verlust aus. Damit würde sich das Defizit im Vergleich zur aktuellen Situation verdoppeln. Die Ertragskraft der Gemeindewerke, daran ließ Ziegler bei einem Pressegespräch Mitte Februar keinen Zweifel, würde nicht ausreichen, um ein so hohes Minus dauerhaft aufzufangen. Damit ist klar: Die Politik muss entscheiden, welches Bad zu welchem Preis sie haben will.

Bei zwei Millionen Euro Jahresdefizit müsste die Gemeinde wohl weitaus mehr als die 400 000 Euro als Verlustausgleich zu den Werken rüberschieben. Das Problem: Höhere Ausgleichszahlungen an die Werke könnten den Kommunalhaushalt massiv ins Wanken bringen – wenn man nicht bei anderen freiwilligen Leistungen spart. Aber wo den Rotstift ansetzen? Bei der Bücherei? Der Tiefstollenhalle? Dem Bergbaumuseum oder der Sportförderung inklusive Eisstadionzuschuss?

Rigi Rutsch‘n: Die Gemeinde sitzt in der Zwickmühle

Belässt es die Gemeinde, die ihre Etats nur durch die staatlichen Schlüsselzuweisungen ausgleichen kann, bei der Höhe der Ausgleichszahlungen, droht das Szenario, dass das Eigenkapital des Kommunalunternehmens nach und nach aufgezehrt wird. Das wiederum würde am Ende dazu führen, dass die Gemeinde als „Mutterkonzern“ Kapital nachschießen müsste, um die Werke am Leben zu halten. Ergo: Die Gemeinde sitzt in einer Art Zwickmühle.

Wie ernst die Lage ist, zeigte sich in der jüngsten Marktratssitzung auch an der Wortmeldung von Walter Wurzinger. Der Gemeinderat der Freien Wähler sitzt als Vertreter seiner Fraktion im Verwaltungsrat der Gemeindewerke. In dem Kontrollgremium, so betonte Wurzinger, müsse bald entschieden werden, mit welchen Anschaffungen und Investitionen der Bäderpark weiter betrieben werde – und die Entscheidung „kann definitiv anders aussehen als die politische“. Die Verwaltungsräte müssten ihr Votum nämlich an wirtschaftlichen Kriterien ausrichten: „Davor möchte ich nur warnen.“ Deshalb sei es nun höchste Zeit, einen politischen Diskurs zu starten, um die Rahmenbedingungen für einen finanzierbaren Bäderpark abzustecken. Eventuell sei es sogar sinnvoll, eine Sondersitzung des Marktrats einzuberufen. „Wir können das jetzt nicht mehr aussitzen“, so Wurzinger.

Das sieht man übrigens auch in der Marktkämmerei so. „Wir müssen das Kernproblem lösen. Die Sache nicht anzugehen, ist keine Option“, erklärt Michael Liedl auf Nachfrage der Heimatzeitung. Für den gemeindlichen Finanzchef steht fest: „Das Bad wird mit Sicherheit teurer. Die Kurve geht nach oben.“ Und: „Die Politik muss jetzt sagen, was sie will.“

