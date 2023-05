Preise in der Rigi-Rutsch‘n in Peißenberg steigen - Keine Garantie für Fortbestand

Von: Bernhard Jepsen

Freuen sich auf die Sommersaison in der Rigi-Rutsch’n: Stefan Ziegler und Karin Hosse. © jepsen

Am Vatertag (18. Mai) startet die Rigi-Rutsch’n in die Sommersaison. Die für den Betrieb zuständigen Gemeindewerke sprechen von einem „Übergangsjahr“.

Peißenberg – Die Rigi-Rutsch’n ist startklar für den Sommerbetrieb: Rund sechs Wochen dauerte die Revisionszeit, in der die Außenbecken gereinigt, die durch Frost beschädigten Fliesen ausgetauscht, frisches Wasser eingelassen, die Technik auf Vordermann gebracht und die Grünanlagen gepflegt wurden.

Ähnlich aufwendig war heuer aber auch die Festlegung der konzeptionellen Ausrichtung des Bäderparks und die Preisgestaltung. Stefan Ziegler, der Vorstand der Gemeindewerke, betrieb mit seiner Controlling- und Marketingabteilung sowie mit der Bäderpark-Leitung tiefgründige Analyse. „Wir haben mit vielen Leuten geredet. Es gab dabei viel Lob für die Mitarbeiter, aber auch kritische Anmerkungen bezüglich mancher Entwicklungen in den vergangenen Jahren“, berichtet der Chef des Kommunalunternehmens (KU).

Unmut hatte es vor allem deshalb gegeben, weil die Freibadgäste nicht mehr die Umkleiden im Betriebsgebäude und das Innenschwimmbecken nutzen durften – nicht mal bei schlechtem Wetter. Das traf speziell Familien mit kleinen Kindern. Die Gemeindewerke haben sich, wie es Ziegler formuliert, „die Kritikpunkte zu Gemüte geführt“ und reagiert. Das Innenbecken steht Familien mit Kindern nun wieder uneingeschränkt ab 14 Uhr zur Verfügung. Die anderen Badegäste dürfen nur bei schlechtem Wetter rein. Auch der Innenkabinentrakt steht wieder offen. Die Kehrtwende umschreiben die Gemeindewerke mit einem Slogan, der da lautet: „Die Rigi-Rutsch’n ist ein Familienbad mit angeschlossener Sauna und nicht umgekehrt.“ Ziegler will den Spruch ernst nehmen: „Dieses Leistungsversprechen muss sich in den Preisen und Angeboten widerspiegeln.“

Dennoch war klar, dass die Gemeindewerke angesichts von Inflation und den Teuerungen auf dem Energiesektor an der Preisschraube drehen mussten. Durchschnittlich steigen die Preise für das Freibad um 25 Prozent. Ein kleiner Trost: Aufgrund der fehlenden Wasserrutsche hat man im Kinder-, Jugend- und Familientarif einen „Rutschen-Rabatt“ einkalkuliert.

Noch etwas mehr als 25 Prozent steigen im Durchschnitt die Tarife für die Sauna. Ein Vorwurf, mit dem die Gemeindewerke konfrontiert werden, lautet, dass die Saunalandschaft zwar stetig ausgebaut wird, unter dem Strich aber dennoch ein ordentliches Draufzahlgeschäft für das KU ist. Genau das hatte vor ein paar Jahren auch ein Gutachten eines Bäderfachbüros ermittelt. Ziegler hat nun eine aktuelle Deckungsbeitragsrechnung anstellen lassen: Die Sauna produziert demnach im Jahr ein durchschnittliches Minus von rund 50 000 Euro. Im Vergleich zum Gesamtdefizit des Bäderparks (jährlich rund eine Million Euro; Tendenz steigend) ist die Zahl sehr klein. Ziegler bezeichnet es denn auch als „Mythos“, dass die Sauna eine erhebliche Kostenlücke aufreiße.

Mit den Preissteigerungen für die Sommersaison peilen die Gemeindewerke nun sogar eine „Schwarze Null“ für den Saunabetrieb an. Doch der KU-Chef verweist noch auf einen anderen Grund, warum die Sauna für den Bäderpark so wichtig ist: „Sie stellt den Ganzjahresbetrieb sicher.“ Bei einer Beschränkung auf das Freibad müsste im Frühjahr und im Herbst immer wieder Personal ein- respektive ausgestellt werden – und das in Zeiten des Fachkräftemangels in der Schwimmbadbranche. „Ohne die Sauna könnten wir den Sommerbetrieb im Freibad nicht garantieren“, erklärt Ziegler. Wobei: Im Rahmen eines Pressegesprächs vor knapp drei Monaten wollte der KU-Chef nur für die nächsten drei Jahre sicher garantieren, dass die Rigi-Rutsch’n in der jetzigen Form weiterbetrieben wird.

Ob es in Peißenberg mittel- bis langfristig noch ein Schwimmbad geben wird und ob sich die Werke respektive die Gemeinde so eine Einrichtung noch leisten können, soll bei einem politischen Diskurs erörtert werden. Ziegler schwebt die Einschaltung eines externen Beratungsbüros vor, das den Diskussionsprozess moderieren könnte: „Es gibt da verschiedene Methoden.“ Auf alle Fälle möchte Ziegler die Debatte über die Zukunft der Rigi-Rutsch’n strikt vom laufenden Betrieb trennen. „Das muss Peißenberg lernen“, sagt der KU-Chef: „Die Rigi-Rutsch’n darf nicht zum politischen Spielball werden. Weil das geht auf Kosten der Mitarbeiter – und da hab’ ich was dagegen.“

Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen für die neue Rutschanlage vorbereitet. Laut Bäderpark-Leiterin Karin Hosse sollen im September, gleich nach der Sommersaison, die Bauarbeiten beginnen – auch für die neue Sprungturmanlage. Über die Architektur und die Linienführung der neuen Rutsche wollen die Gemeindewerke noch nichts verraten. „Erst, wenn wir die Angebote vorliegen haben, können wir da mehr sagen“, erklärt Ziegler. Die neue Rutsche soll etwas länger als die alte sein. Und sie soll so montiert werden, dass sie abgebaut und an einer anderen Örtlichkeit wieder aufgebaut werden kann, ebenso wie die neue Sprungturmanlage. Das Freibadgelände städtebaulich zu vermarkten und eventuell an anderer Stelle ein neues Schwimmbad zu errichten, das könnte nämlich auch eine Option sein, die im Rahmen des politischen Diskurses über die Zukunft des Bäderparks eine Rolle spielen wird.