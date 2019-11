Peißenberg: Ringen um das Eisstadion

Die Gemeinde soll beim Peißenberger Eisstadion noch einmal draufsatteln – für den Neubau der Umkleidekabinen. Hinter verschlossenen Türen wird bereits eifrig diskutiert.

Die Saison im Peißenberger Eisstadion ist im vollen Gange. Die „Eishackler“ des TSV sind gut in die neue Bayernliga-Spielzeit gestartet, die Fans sind zufrieden. Also alles in bester Ordnung? Mitnichten.

Seit Jahren schon ist bekannt, dass Ersatz für den maroden Kabinentrakt geschaffen werden muss, die Sanitäreinrichtungen entsprechen kaum noch den Ansprüchen. Die Lage spitzt sich immer mehr zu. Auch, weil der Eigentümer, die Peißenberger Gemeindewerke, den Kabinentrakt abreißen lassen will. Das ambulante Rehabilitationszentrum, das im Obergeschoss des „Rigi-Rutsch’n“-Betriebsgebäudes eröffnet worden ist, und ein heruntergekommener, zum Teil mit Schimmel befallener Kabinentrakt in unmittelbarer Nähe – das verträgt sich auf Dauer nicht. Auch soll die Reha eventuell erweitert werden. Dafür braucht es Platz. Als Betreiber des Eisstadions muss der TSV Peißenberg deshalb Lösungen entwickeln. Das Problem: Die Finanzkraft des Vereins ist überschaubar. Schon jetzt schießt die Gemeinde jedes Jahr ordentlich zu. Die jährlichen Pauschalzahlungen wurden mit der Neuanschaffung des „Zambonis“ (Eisaufbereitungsmaschine) erst vor ein paar Monaten von 40 000 auf knapp 50 000 Euro angehoben. Hinzu kommen personelle Leistungen durch den Bauhof (Eismeister) und eine Einzahlung auf ein Sperrkonto, das einst eingerichtet wurde, um die Abschreibungen für die Eishalle zu erwirtschaften. Doch für den Zweck wurde es nie verwendet, sondern es wurden mit dem Kapital kleinere Reparaturen beglichen. Unterm Strich fließen jährlich knapp 100 000 Euro aus der Gemeindekasse. Und: Das Grundstück, auf dem das Eisstadion steht, gehört der Kommune. Nun ist der Markt zusätzlich gefragt: Dem Vernehmen nach beziffert die TSV-Führung die Kosten für den Neubau eines Kabinentrakts auf einen Betrag zwischen einer und zwei Millionen Euro. Ohne eine Beteiligung der Gemeinde ist die Summe für den Verein nicht zu stemmen. Doch der Markt ist selber klamm – und hat jede Menge Pflichtaufgaben in den nächsten Jahren abzuarbeiten. Darunter fallen unter anderem der Hochwasserschutz, die Bauhofsanierung, ein Kindergartenneubau und die Erweiterung der Grundschule-Süd. Viel Spielraum für freiwillige Leistungen bleibt da nicht.

Hinzu kommt, dass mit einem singulären Neubau des Kabinentrakts noch nicht die Frage geklärt wäre, ob und wie denn das Eisstadion langfristig betrieben werden kann. Irgendwann stehen Investitionen in die bauliche Infrastruktur an. Für die Gemeinderäte eine schwierige Abwägung – denn: Das kommunal subventionierte Eisstadion öffnet nicht nur für den Breiten- und Schulsport seine Tore, sondern eben auch für die erste Mannschaft des TSV, die Kontingentspieler beschäftigt und Spielergehälter bezahlt. Dem ein oder anderen Gemeinderat ist das ein Dorn im Auge – bislang nur hinter vorgehaltener Hand. In Wahlkampfzeiten geht man ungern auf Konfrontation mit der mächtigen Eishockey-Lobby in Peißenberg. Aber die Konzentration der Zuschussmittel - dem Vernehmen nach ist im konkreten Fall ein unterer sechsstelliger Betrag im Gespräch – auf eine Sportart wird zunehmend kritisch gesehen. Die TSV Fußballabteilung wünscht sich zum Beispiel schon seit Längerem einen Kunstrasenplatz.

Bürgermeisterin Manuela Vanni und TSV-Präsident Stefan Rießenberger halten sich zum Thema öffentlich noch bedeckt. Nachdem über den „Investitionszuschuss“ für den TSV bereits im nichtöffentlichen Haupt- und Finanzausschuss debattiert wurde, steht die Angelegenheit auch in der Marktratssitzung am kommenden Mittwoch auf der Tagesordnung – wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nach Auskunft der Rathauschefin wird es „definitiv“ eine Entscheidung geben, ob, in welcher Höhe und unter welchen Bedingungen die Gemeinde dem TSV unter die Arme greift.