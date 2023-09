„Ein rundum gelungener Austausch“ zwischen Peißenberg und Saint Brevin

Von: Bernhard Jepsen

Die Delegation aus Peißenberg in der französischen Partnerstadt Saint Brevin. © Privat

„Das Band, das uns eint, ist seit 1986 fest und andauernd“: Unter diesem Titel wurde bei einem Festakt in Saint Brevin die Städtepartnerschaft zwischen Peißenberg und dem Ferienort an der französischen Atlantikküste offiziell bekräftigt. Die „Jumelage“ soll als Symbol für ein Europa in Frieden, Freiheit, Toleranz und Solidarität stehen.

Peißenberg – „Es war wirklich schön und sehr harmonisch. Es herrschte eine tolle Stimmung. Es war ein rundum gelungener Austausch“, schwärmt Bürgermeister Frank Zellner, wenn man ihn auf den Besuch in Saint Brevin anspricht. Wie bereits berichtet, war vergangene Woche eine 55-köpfige Delegation aus Peißenberg an die französische Atlantikküste gereist, um zwei Jahre verspätet das 35-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zu feiern.

„Wir sind sehr gastfreundlich empfangen worden“, berichtet der Rathauschef. Die Delegation wohnte nicht etwa in Hotels, sondern wurde von französischen Gastfamilien aufgenommen. Das ermöglichte eine „intensive Berührung mit der französischen Lebensweise“, wie Edith Weigand-Pissarski vom Partnerschaftskomitee in ihrem Nachbericht zur Frankreich-Reise schreibt.

5000 deutsche Kriegstote auf Soldatenfriedhof in Pornichet

Höhepunkt war ein Festabend, an dem die vor 37 Jahren aus der Taufe gehobene Städtepartnerschaft bekräftigt wurde. „In einer Zeit, in der Krieg erneut vor den Toren Europas steht, ist es wichtig, die Partnerschaft zu bestätigen sowie die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich weiter zu vertiefen“, steht in der Urkunde, die Zellner und Saint Brevins Bürgermeisterin, Dorothée Pacaud, im Rahmen der Feierlichkeiten unterschrieben. Darin verankert ist auch das Bekenntnis, anderen Kulturen mit Toleranz und Verständnis zu begegnen sowie auf allen Ebenen den gesellschaftlichen Austausch zu fördern.

Für Zellner, der beim Festabend eine betont proeuropäische Rede hielt (wir berichteten), ist das ein wesentlicher Baustein der Städtepartnerschaft: „Der Zusammenhalt in Europa ist ganz wichtig.“ Der Rathauschef verweist in dem Zusammenhang auf die Vergangenheit und berichtet vom Besuch der Peißenberger Delegation auf dem Soldatenfriedhof in Pornichet, wo knapp 5000 deutsche Kriegstote ihre letzte Ruhe gefunden haben: „Die Soldaten waren kaum älter als 22 oder 24 Jahre.“ Die Delegation sei „tief bewegt und beeindruckt“ gewesen.

Proteste gegen Asylbewerberheim - Bürgermeisterin nur noch mit Personenschutz unterwegs

Städtepartnerschaften, so Zellner, könnten dazu beitragen, gegenseitige Ressentiments zu überwinden: „Auf Freunde schießt man nicht.“ Wie wichtig Toleranz und gegenseitiges Verständnis sind, zeigte sich im Frühjahr in Saint Brevin, als am Haus von Bürgermeister Yannick Morez ein Brandanschlag verübt wurde. Morez trat daraufhin von seinem Amt zurück. Zum Hintergrund: In Saint Brevin soll eine Asylunterkunft erweitert werden. Das sorgt in der rechten Szene für massive Proteste.

Laut Zellner hält Morez‘ Nachfolgerin an den Plänen für das Flüchtlingsheim fest. Traurig dabei: Pacaud wird bei öffentlichen Auftritten von Personenschützern begleitet – auch beim Jubiläumsabend. „Ich kann mich in Peißenberg Gott sei Dank frei bewegen“, so Zellner. Der Rathauschef hat bei seiner französischen Amtskollegin bereits die Einladung für einen Gegenbesuch hinterlegt. 2024 – entweder im Juli oder im September – soll eine Delegation aus Saint Brevin in Peißenberg willkommen geheißen werden.

Noch heuer wird übrigens wieder ein „Französischer Abend“ in der Tiefstollenhalle in der Marktgemeinde stattfinden. Im Rahmen der Veranstaltung am Freitag, 20. Oktober, soll ausführlich auf die Saint-Brevin-Reise zurückgeblickt werden. Eingeladen dazu sind laut Weigand-Pissarski „alle Frankreichfreunde“.