Städtepartnerschaft „keineswegs etwas Angestaubtes“ - Begeisterung soll auch bei jüngeren geweckt werden

Von: Bernhard Jepsen

Organisierte einen „Französischen Abend“: Das Partnerschaftskomitee mit Sprecherin Annette Daiber (1.v.r.) sowie Frank Zellner (3.v.r.) und Vize-Bürgermeister Robert Halbritter (3.v.l.). © BERNHARD JEPSEN

Zu einem „Französischen Abend“ lud das Partnerschaftskomitee in die Tiefstollenhalle ein. Ziel war es, die Peißenberger für die seit 1986 bestehende Städtepartnerschaft zu begeistern.

Peißenberg – „Bonjour, mesdames et messieurs!“: Standesgemäß begrüßte Bürgermeister Frank Zellner die rund 40 Besucher, die zum „Französischen Abend“ ins Foyer der Tiefstollenhalle gekommen waren. Organisiert wurde die Veranstaltung vom gemeindlichen Partnerschaftskomitee, das sich personell und strukturell neu aufgestellt hat und von Gemeinderäten sowie ehrenamtlichen Kräften getragen wird. „Wir wollen zeigen, dass es die Partnerschaft mit Saint Brevin gibt und dass es wert ist, sie aufrecht zu erhalten“, erklärte Zellner am Rande des Abends. Im kommenden Jahr finden – coronabedingt um zwei Jahre verspätet – in Saint Brevin die Feierlichkeiten zum 35-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft statt.

Im August wird sich deshalb eine Delegation aus Peißenberg auf den Weg an die französische Atlantikküste machen. In Saint Brevin gibt es ebenfalls ein Partnerschaftskomitee. „Das ist quasi unser Pendant. Das Komitee hat sich deutlich verjüngt. Da ist richtig Schwung drin“, berichtete Hans Peter Hoheisel.

Junge Menschen für Städtepartnerschaft begeistern

Auch in Peißenberg soll nun die Begeisterung für die Städtepartnerschaft geweckt werden. Kein leichtes Unterfangen: „Es ist eine Kunst, die jüngeren Generationen dafür zu gewinnen“, so Hoheisel: „Wenn man junge Leute nach dem Ausland fragt, dann wird mit Kanada oder Australien geantwortet.“ Hoheisel und seine Komitee-Kollegen wollen nun vor allem bei den Peißenberger Sportvereinen Werbung machen: „Dort findet man eher junge Leute. Die können den Stab weitergeben können. Ansonsten riskiert man, dass die Verbindungen nach Frankreich einschlafen.“

Komitee-Sprecherin Annette Daiber erklärte in ihrem Grußwort, dass Städtepartnerschaften „keineswegs etwas Angestaubtes“ seien – vor allem nicht in Zeiten, in denen auf europäischem Boden Krieg geführt wird. „Städtepartnerschaften sind das beste Fundament für Freundschaft zwischen den Völkern“, so Daiber weiter. Neben den Gaumenfreuden gab es während des Abends viele Infos rund um das von Peißenberg aus rund 1300 Kilometer entfernte Saint Brevin. Der Ferienort an der Loire-Mündung beherbergt im Sommer rund 40 000 Leute. Vier Campingplätze, zahlreiche Hotels und Freizeiteinrichtungen bieten Urlaubern laut Hoheisel „eine tolle Infrastruktur“: „Der Ort brodelt im Sommer. Im Winter fällt er dann wieder auf die Einwohnerzahl von Peißenberg zurück.“

In Saint Brevin würden viele „Zugezogene“ leben, die auf ihren Ort aber „sehr stolz“ seien. „Es leben dort unheimlich nette Menschen“, so Hoheisel. Auch die sprachlichen Barrieren seien „inzwischen nicht mehr so das Problem“: „Die jungen Franzosen sprechen alle gut Englisch.“ Nun gehe es darum, die Peißenberger zu motivieren, aus Anlass der Jubiläumsfeierlichkeiten mit nach Saint Brevin zu fahren – und das nicht nur als einfache Touristen: „Wir wollen dort nicht nur konsumieren, sondern auch etwas zum Jubiläum beitragen“, kündigte Hoheisel an.

