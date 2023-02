Schäffler ziehen Bilanz: „Es war eine hervorragende Tanzsaison“ — Ein Wermutstropfen bleibt

Von: Jennifer Battaglia

Die Schäffler beim Auftakt der Saison am 6. Januar in Peißenberg. Rund 500 Zuschauer wohnten dem traditionellen Spektakel bei. 2028 ist die nächste Schäfflersaison. © Gronau

86 Tänze, zwölf Tanztage, tausende Zuschauer – so die Bilanz der Schäfflertanzgruppe des Pfeifenclub Peißenberg-Sulz zur diesjährigen Tanzsaison. Neben der positiven Resonanz gab es aber auch einen Wermutstropfen.

Peißenberg – Wenn Jörg Wurzer von der diesjährigen Tanzsaison spricht, gerät der Schäfflersprecher direkt ins Schwärmen. „Es war eine hervorragende Saison“, sagt der 53-Jährige. „Wir haben durch die Bank sehr gute Resonanz bekommen.“ Alle Tänze habe man wie geplant aufführen können, der Wettergott war den Schäfflern gnädig gestimmt. „Es hat kein einziges Mal geregnet“, so Wurzer. Nur zweimal rieselten Schneeflocken vom Himmel. „Aber das ist ja auch schön in der Schäfflersaison.“

Landrätin Andrea Jochner-Weiß unterstützte die Schäffler

86 Auftritte absolvierte die Schäfflertanzgruppe des Pfeifenclub Peißenberg-Sulz in den vergangenen Wochen – an insgesamt zwölf Tanztagen. Im Vergleich dazu: 2014 waren es noch 110 Auftritte gewesen. „Das liegt auch an der Länge des Faschings“, erklärt Wurzer. Vor neun Jahren war die narrische Zeit etwas länger als in diesem Jahr. An fast jedem Wochenende haben die Schäffler heuer durchgetanzt. „Nur zwei Sonntage sind tanzfrei geblieben. Und das war auch gut so, für die Erholung der Tänzer“, sagt der Schäfflersprecher.

Highlights gab es viele: Zum Auftakt am 6. Januar in Peißenberg jubelten rund 500 Schaulustige der Tanzgruppe am Rathausplatz zu. Ein paar Wochen später traten die Schäffler im Pollinger Klosterhof auf, im Anschluss an den Faschingszug mit tausenden Zuschauern. „Ein traumhafter Auftritt“, so Wurzer. „Vor so vielen Menschen.“ Landrätin Andrea Jochner-Weiß unterstützte die Schäffler spontan auf der Bühne. Auch bei den Tänzen in Unterhausen und Eberfing war die Landrätin zugegen.

Der Auftritt auf dem Murnauer Marienplatz vor den Augen des Partnervereins – den Murnauer Schäfflern – war ebenfalls ein Highlight. Außerdem statteten die Schäfflertanzgruppen aus München und Mainburg den Peißenbergern einen Besuch ab.

Zum Abschluss der Saison am vergangenen Sonntag feierte die Tanzgruppe ein rauschendes Fest im Gasthof zur Post in Peißenberg. Mit von der Partie: Alle Schäffler und ihre Familien, die Ehrenmitglieder der Tanzgruppe sowie zahlreiche Ehrengäste. Dazu zählten unter anderem Peißenbergs Bürgermeister und Schäffler-Schirmherr Frank Zellner und Landtagsabgeordneter Harald Kühn. Die Sonne-Mond-Sternegarde tanzte für die Schäffler.

Ein Auftritt kostet unter 500 Euro — Kein „Wahnsinns-Obolus“

Im Rückblick auf die gesamte Saison sagt Jörg Wurzer: „Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns unterstützt haben. Zuschauern, Gönnern und Spendern.“ Ein besonderer Dank gehe an die Bürgermeister der Gemeinden, die die Schäffler engagiert hatten und aktiv für die Tanzgruppe warben. Aber längst nicht alle Kommunen bestellten die traditionellen Tänzer.

Ein wenig enttäuscht waren die Schäffler von den Städten im Landkreis. „Von den Stadtverwaltungen wurden wir nicht beauftragt“, sagt Wurzer. „Das fanden wir schon ein bisschen schwach.“ Auch von einigen Gemeinden, die eigentlich immer einen Schäfflerauftritt bestellt hatten, kam heuer keine Resonanz. „Es heißt immer, dass man die Tradition hoch halten muss“, so Wurzer. „Da fragt man sich natürlich schon, warum es dann kein Budget dafür gibt.“ Ein Schäfflerauftritt kostet unter 500 Euro. „Das ist kein Wahnsinns-Obolus“, so Wurzer. In Weilheim und Schongau konnte die Tanzgruppe trotzdem auftreten – Gewerbetreibende hatten die Schäffler bestellt.

2028 ist die nächste Schäfflersaison geplant. „Darauf freuen wir uns schon“, sagt der Schäfflersprecher. „Wenn wir auch etwas wehmütig sind, dass die jetzige Saison vorbei ist.“ Bisher habe keiner der rund 60 Mitwirkenden seinen Rücktritt bekannt gegeben. „Alle sind nach wie vor Feuer und Flamme“, sagt Wurzer.

