Salbeilikör aus Peißenberg: Ehepaar vermarktet „Schnapsidee“

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Haben viel Zeit und Arbeit investiert, bis sie mit dem „Salbeyer“ vollauf zufrieden waren: Marion und Christoph Fischer in ihrem Büro in der „Villa Utzschneider“ in Peißenberg. © Gronau

Eigentlich arbeiten Marion und Christoph Fischer aus Peißenberg im Gesundheitswesen. Dass sie ihren eigenen sortenreinen Salbeilikör kreieren, war eine echte Schnapsidee.

Peißenberg – In dem Raum in der stattlichen gelben Villa an der Hauptstraße in Peißenberg, in der früher der Mediziner Dr. Utzschneider residierte, dreht sich heute alles um den „Salbeyer“: Kleinere und größere, mit dem schwarzen Likör gefüllte Flaschen, stehen in den Regalen und auf dem Schreibtisch. Christoph Fischer schenkt langstielige Gläser voll, damit der Peißenberger Likör gekostet werden kann. Dann setzen sich seine Frau Marion und er an den langen Esstisch an der Wand des Büro- und Verkaufsraumes, um davon zu erzählen, wie es dazu kam, dass sie sich seit ein paar Jahren professionell mit Alkohol beschäftigen.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Salbeilikör aus Peißenberg: Ehepaar hat „schon immer viel Likör angesetzt“

Kennengelernt haben sich Marion und Christoph Fischer über ihre Arbeit im Gesundheitswesen: Sie arbeitete damals als Rettungssanitäterin und er als Rettungsassistent. „So sind wir uns vor 20 Jahren über den Weg gelaufen“, erzählt Christoph Fischer. Neben dem Beruflichen hatten sie eine weitere Gemeinsamkeit: Sie kommen beide aus Peißenberg. Die beiden wurden ein Paar, heirateten und bekamen zwei Kinder.

Schon bald haben sie Freude daran gefunden, Hochprozentiges selber zu machen. „Wir haben schon immer viel Likör angesetzt“, sagt Marion Fischer. Als es bei einem Polterabend, den das Ehepaar besuchte, einem anderen Gast nicht gut gegangen sei, sei diesem in einer ausgedienten Milchflasche ein „Hausansatz“ kredenzt worden, der tiefschwarz war und in dem ganze Blätter schwammen. Auf die Frage, was das denn sei, habe es geheißen: „A Salbei.“

Nachdem nicht nur der malade Gast sondern auch Marion und Christoph Fischer den Salbeilikör probiert hatten, war die Begeisterung für diesen Hausansatz geweckt und Fischers beschlossen, das mit dem Salbei aus dem eigenen Garten auch zu probieren. Das hat den beiden große Freude gemacht, und der hauseigene Salbeilikör wurde immer besser. „Wir haben viele Jahre daran herumgetüftelt, bis wir ihn so hingebracht haben, dass er uns richtig gut schmeckt“, erinnert sich Marion Fischer.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Salbeilikör aus Peißenberg: Hochprozentiges aus Bio-Salbei

Und dann kam jener Abend im Jahr 2016, als an einem Lagerfeuer sitzend die Idee geboren wurde, den Salbeilikör, den Marion und Christoph Fischer damals nur für den Hausgebrauch ansetzten, größer zu vermarkten. „Es war eine echte Schnapsidee“, erzählt Christoph Fischer, der inzwischen der stellvertretende Leiter der „Integrierten Leitstelle Oberland“ ist.

Fischers wagten den Sprung ins kalte Wasser: „Das war alles komplettes Neuland für uns“, sagt Christoph Fischer. Sie suchten einen Biolandwirt im Allgäu, der ihnen auf einem halben Hektar Feld Bio-Salbei anbaute. „Für ihn war das auch Neuland“, sagt Christoph Fischer. Sie fanden eine Destillerie, in Aschheim, die den „Salbeyer“ seitdem herstellt. „Bevor es an die Vermarktung ging, haben wir große Verkostungen gemacht“, erzählt Marion Fischer. Das Ziel dabei sei gewesen, das Rezept zu finden, von dem Männer und Frauen gleichermaßen angesprochen werden.

Als die Rezeptur feststand, ging es an die Namenssuche. Auch darüber sei viel diskutiert worden. Irgendwann auf einer Familienfeier in München habe dann jemand vorgeschlagen, den Likör „Salbeyer“ zu nennen.

Im Jahr 2018 haben Fischers zum ersten Mal „ihren Salbei“ geerntet. Das Bild, wie sie lachend nebeneinander auf dem Feld sitzen und Marian Fischer einen Bund Salbei in der Hand hält, ziert eine Wand in ihrem Büro. Im Herbst 2018 hielten sie ihre erste Flasche „Salbeyer“ in den Händen. „Dann kam die Herausforderung: Wie etabliere ich ein neues Produkt?“, erzählt Christoph Fischer.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Salbeilikör aus Peißenberg: 2020 gab‘s für den Likör sogar einen Preis

Ihre Arbeit im Gesundheitswesen, die Familie und den neuen Betrieb gleichzeitig zu meistern, sei nicht einfach gewesen, sagen sie: „Immer alles unter einen Hut zu bringen, das war die größte Herausforderung“, erinnert sich Christoph Fischer.

Obwohl es für die beiden Peißenberger absolutes Neuland war, ein Produkt auf den Markt zu bringen und zu bewerben, sei das Geschäft mit dem „Salbeyer“ zunächst sehr gut angelaufen: „Es hat 2019 wirklich gut funktioniert“, erzählt Marion Fischer. Anfang des Jahres 2020 hätten sie in Berlin noch einen in der Branche wichtigen Preis gewonnen, dann kam die Corona-Pandemie und die Gastronomie, in der der Salbeilikör aus Peißenberg guten Anklang gefunden hatte, lag am Boden. „Plötzlich haben sich alle unsere Kunden im Überlebenskampf befunden“, erzählt Marion Fischer.

Zudem sei es für sie beide klar gewesen, dass in dieser Situation des medizinischen Ausnahmezustands ihre Arbeit im Gesundheitswesen Vorrang hat: „In der Pandemie war es keine Frage, dass unsere Berufe im Vordergrund stehen“, sagt Christoph Fischer.

Inzwischen hat sich die Lage wieder normalisiert und Fischers versuchen, da weiterzumachen, wo sie vor Corona schon waren. Zum Glück hätten sie treue Kunden gehabt, „die uns über wasser gehalten haben.“ Wie es mit ihnen und dem „Salbeyer“ weitergeht, das werde sich demnächst entscheiden. Christoph Fischer sagt: „Die nächste Zeit ist richtungsweisend, ob wir das weiter in der bekannten Form stemmen können.“

Nähere Infos Wer sich genauer über den Salbeilikör „Salbeyer“ aus Peißenberg informieren möchte, kann dies auf der Homepage www.salbeyer.de tun

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.