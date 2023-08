Der Schreibwarenladen an der Hauptstraße in Peißenberg war ihr Leben: Margarete Maar gestorben

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Margarete Maar bei der Verleihung des Wirtschaftspreises. © EMANUEL GRONAU

In Peißenberg hat still und leise eine Ära geendet: Margarete Maar, die 68 Jahre lang den „Schreibwaren Wartelsteiner-Maar“ an der Hauptstraße geführt hat, ist Ende Juni im Alter von 86 Jahren gestorben. Mit ihrem Tod verschwindet ein Stück Peißenberg.

Peißenberg – Wer den Schreibwarenladen von Margarete Maar betreten hat, der öffnete die Tür zu einer anderen Welt. Hier einzukaufen, war wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Die Peißenberger haben „Schreibwaren Wartelsteiner-Maar“ auch deswegen über mehr als 68 Jahre lang die Treue gehalten, weil im Laden die Zeit stehen geblieben zu sein schien: „Wenn wir als Kinder dort unsere Schulhefte gekauft haben, hat es genauso ausgeschaut und gerochen wie heute – 50 Jahre später“, sagt Erich Gehrmann, der bei der Marktverwaltung unter anderem als Wirtschaftsförderer tätig ist. Und im Laden sei stets die gleiche Person gestanden. „Es war immer dasselbe Gesicht.“ Er könne sich nicht erinnern, dass der Schreibwarenladen an der Hauptstraße 38 jemals geschlossen gewesen sei.

Der kleinen Schreibwarenladen an der Hauptstraße gehörte über Jahrzehnte fest ins Peißenberger Ortsbild. Nun ist er geschlossen. © EMANUEL GRONAU

Nun ist das Geschäft seit ein paar Wochen zu und wird auch nicht mehr öffnen. „Dauerhaft geschlossen“, steht auf einem handgeschriebenen Zettel, der an der Eingangstüre hängt. Der Laden ist so gut wie ausgeräumt, die Schaufenster sind fast leer. Margarete Maar ist Ende Juni 86-jährig gestorben. Einen Ruhestand hat es für sie nicht gegeben. Sie ist bis zum Schluss in ihrem Schreibwarengeschäft gestanden.

Mit 18 das Geschäft von der Tante übernommen

Diesen hatte die Peißenbergerin im Alter von 18 Jahren von ihrer Tante übernommen, wie Ursula Einberger bei der Verleihung des Peißenberger Wirtschaftspreises im Oktober 2021 in ihrer Laudatio sagte. Weil Margarete Maar nach damaligem Recht noch nicht volljährig war, habe sie eine Sondergenehmigung benötigt, um den Schreibwarenladen führen zu dürfen. Seitdem hat sie jeden Morgen um 7.30 Uhr ihre Ladentüre aufgeschlossen, damit die, die vor Schulbeginn noch Stifte, Patronen, Klebstoff oder Schulhefte brauchten, bei ihr einkaufen konnten. Rund 50 Stunden pro Woche stand sie in ihrem Laden, in dem es nicht nur Schreibwaren aller Art, sondern auch Kalender und solche Raritäten wie Esspapier gab. Die allermeisten Artikel, darunter auch Stifte und Geschenkpapierbögen, waren einzeln erhältlich.

Doch die Waren waren nicht der einzige Grund, das Schreibwarengeschäft an der Hauptstraße aufzusuchen: „Wer bei Ihnen zur Tür hereingeht, taucht in eine heimelige Welt ein“, sagte Einberger bei der Wirtschaftspreisverleihung. „Ihr kleines Schreibwarengeschäft gehört zum Peißenberger Dorfbild“, so die Laudatorin damals.

Mit dem Wirtschaftspreis das Lebenswerk gewürdigt

Dementsprechend groß ist die Trauer in der Marktgemeinde. Für viele verschwindet nun, da Margarete Maar gestorben und das Schreibwarengeschäft geschlossen ist, ein Stück Beständigkeit, ein Stück Peißenberg. Ein kleiner Trost ist für Gehrmann, dass Margarete Maar noch der Wirtschaftspreis verliehen werden konnte. „Damit wollten wir ihr Lebenswerk würdigen“, sagt er.

Und es habe ihn gefreut, dass sich die Preisträgerin schließlich dann doch dazu durchringen konnte, den Preis persönlich entgegenzunehmen. Denn ursprünglich wollte sie nicht zur Preisverleihung erscheinen. Der große Auftritt war nicht ihre Sache. Ihr Platz war der im Schreibwarengeschäft, in dem sie tagein, tagaus stand und Waren verkaufte.

Margarete Maar hinterlässt ihren Sohn, Stefan Maar. Und eine große Lücke in Peißenberg.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.

Weilheim/ Facebook

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Weilheim und Schongau

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Schongau

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Schongau/ Facebook

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

(Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.)

Instagram

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)