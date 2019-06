Schwerer Unfall auf Baustelle: Drei Kilo schwerer Stein fällt Arbeiter (36) auf den Kopf

Ein 36 Jahre alter Arbeiter wurde bei einem Betriebsunfall an der Bergwerkstraße in Peißenberg schwer verletzt. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Peißenberg - Bei einem Baustellenunfall gegenüber des Peißenberger Bahnhofs wurde am Dienstag ein Arbeiter (36) schwer verletzt. Laut Bernd Schewe von der Polizei Weilheim ereignete sich der Betriebsunfall gegen 17 Uhr an der Bergwerkstraße.

Der Mann aus Krailling arbeitete in einer Baugrube in circa drei Metern Tiefe. An der Seite hing ein Tuch zur Abdeckung – auf diesem lag ein etwa drei Kilo schwerer Stein. Als der 36-Jährige an dem Tuch zog, flog ihm der Stein auf den Kopf.

Mit dem Hubschrauber ins Klinikum geflogen

„Der Mann trug keinen Schutzhelm und erlitt schwere Kopfverletzungen“, so Schewe. Der 36-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in das Unfallklinikum Murnau geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehe keine Lebensgefahr.

Die Polizei ermittelt, inwieweit beim Unfall gegen Arbeitsschutzbestimmungen verstoßen wurden. Im Einsatz waren auch die First Responder mit Betriebssanitätern der Peißenberger Firma Aerotech. Zwei Helfer vor Ort versorgten den Verunglückten bis der Notarzt sowie der BRK-Rettungswagen aus Weilheim eintrafen.

ab

Lesen Sie auch: Unfälle im Landkreis: Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Fahranfänger verliert Kontrolle über sein Auto - mit im Wagen sitzen noch drei junge Leute.

Rubriklistenbild: © dpa / Nicolas Armer (Symbolbild)