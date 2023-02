Peißenberg: Wie geht es mit der Rigi-Rutsch’n weiter?

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

In der Sommersaison 2024 soll im Peißenberger Bäderpark wieder rutschen möglich sein. © Gronau/archiv

Das jährliche Defizit der Rigi-Rutsch’n steigt und steigt. Heuer wird mit einem Minus von 1,3 Millionen Euro gerechnet. Damit dürfte das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht sein.

Peißenberg – Die Rigi-Rutsch’n“ ist für Peißenberg identitätsstiftend. Die Bürger hängen an „ihrem“ Bad, auch wenn derzeit das Wahrzeichen – die Rutschanlage – fehlt. Als 2016 nach dem Großbrand im Betriebsgebäude die Zukunft des Bäderparks am seidenen Faden hing, gingen die Peißenberger auf die Barrikaden. Eine Schließung war keine Option – und ist es auch jetzt nicht.

Seit Eröffnung ist die Rigi-Rutsch‘n ein finanzielles Sorgenkind

Das bestätigt Stefan Ziegler, der neue Gemeindewerksleiter, im Gespräch mit der Heimatzeitung ausdrücklich: „Eine Schließung war definitiv keine Variante, die wir bewertet haben. So etwas ist für die nächsten drei Jahre kein Thema.“ Aber was ist im vierten Jahr? Zieglers Antwort lässt erahnen, wie ernst die Lage rund um den Bäderpark in Wirklichkeit ist: „Das kann ich nicht sagen.“ Bei einem über 40 Jahre alten Bad, so der Chef des Kommunalunternehmens, würde die Gefahr von Mängeln steigen.

Die Rigi-Rutsch’n ist seit ihrer Eröffnung ein finanzielles Sorgenkind. Doch die Politik scheute sich über die Jahrzehnte hinweg, wirksame Anpassungen vorzunehmen. Auch wurde vor allem in den 1990er und 2000er Jahren kaum in die Modernisierung der Infrastruktur investiert. 2020 wurde schließlich plakativ das Projekt „Rigi-Rutsch’n 2.0“ ausgerufen. Über ein Bundesförderprogramm sollte der Bäderpark ertüchtigt werden. Bürgermeister Frank Zellner (CSU) reiste werbewirksam nach Berlin, um sich von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt vor der Reichstagskuppel die Fördermittelzusage überreichen zu lassen. Dobrindt sprach in einer Pressemitteilung euphorisch von der „Frank-Zellner-Rutsche“, die spätestens 2022 zum 40-jährigen Jubiläum eröffnet werden sollte.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Ein weitere Problem ist die Inflation

Die Realität sah jedoch anders aus: Für die 2021 abgerissene Rutschanlage gibt es noch keinen Ersatz. Wie so oft bei Zuschussprogrammen ist die Förderzusage Fluch und Segen zugleich. „So supergut das Programm vielleicht ist, aber es hängt an Bedingungen“, erklärt Ziegler. Vorgeschrieben sind unter anderem die Einschaltung von Fachplanern und die Ausschreibung von Leistungen. Das alles erhöht die Bauherrenkosten. „Wir bräuchten allein für die Ausschreibung einen internen Projektleiter“, sagt Ziegler.

Ein weiteres Problem ist die Inflation. Die Fördermittelzusage mit einem Satz von 43 Prozent gilt für eine Baukostensumme von 4,6 Millionen Euro. Damit sind aber keine großen Sprünge mehr möglich. „Das Geld schmilzt bei den Preissteigerungen momentan wie Schnee in der Sonne“, weiß Ziegler. Ein Beispiel: Für die neue Rutschanlage hatte der Verwaltungsrat der Gemeindewerke einst ein Oberbudget von 550 000 Euro festgelegt. Aktuell rechnen die Gemeindewerke mit bis zu 900 000 Euro. Die Folge: Der mit dem Projekt „Rigi-Rutsch’n 2.0“ entwickelte Maßnahmenkatalog mit Edelstahlbeckenausführungen und Einhausung für das Nichtschwimmerbecken (siehe Infobox) lässt sich in dem Umfang nicht realisieren.

Neue Rutsche soll 2024 entstehen Der Verwaltungsrat der Gemeindewerke hat es abgesegnet: Im Herbst 2023 sollen die Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Rutsche und der Sprungtürme beginnen. Die Sprungturmanlage hat vom TÜV nur noch für die anstehende Sommersaison eine Betriebserlaubnis erhalten, denn die Geländer mit ihren Querverstrebungen entsprechen nicht mehr den DIN-Vorschriften. Die Bauarbeiten sowohl an der neuen Rutsche als auch an der Sprunganlage sollen bis zur Sommersaison 2024 abgeschlossen sein. Überlegungen gibt es noch bezüglich der logistischen Einrichtung der Baustelle (Stichwort: „Zufahrt“). Gestrichen aus dem vorläufigen Modernisierungskonzept wurde indes die geplante Einhausung des Nichtschwimmerbeckens. Der statische und bautechnische Aufwand für eine mobile Hüllenlösung, so heißt es vonseiten der Gemeindewerke, wäre zu hoch und wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen. Auch die Variante mit einer Erweiterung des Hallengebäudes sei keine Option: „Man darf nicht nur an die Baukosten, sondern muss auch an die späteren Betriebskosten denken“, erklärt Bäderpark-Leiterin Karin Hosse.

Ziegler hat gemeinsam mit Bäderparkbetriebsleiterin Karin Hosse einen Investitionsbedarf für die nächsten zehn bis 15 Jahre von rund 15 Millionen Euro ermittelt, nur um die Rigi-Rutsch’n wettbewerbsfähig zu halten: „Dann hätten wir einen renovierten Altbau“, sagt Ziegler. Damit seien nicht nur „sichtbare Maßnahmen“ wie die Investition in eine neue Rutsche gemeint, sondern auch „unsichtbare“ in die Bädertechnik. Dem Verwaltungsrat hatte Ziegler verschiedene Optionen vorgeschlagen. Abgelehnt wurde dabei der, wie es Ziegler nennt, „große Aufschlag“ mit einem sofortigen Investitionsbudget von zehn Millionen Euro. Weder die Gemeindewerke noch die Kommune sind in der Lage solche Summen kurzfristig zu stemmen, ob mit oder ohne Förderung.

Verständigt hat man sich stattdessen auf eine kleine Lösung mit Ersatzneubauten für die Rutsche und die Sprungturmanlage (siehe Infobox oben). Die Maßnahmen sollen notfalls auch ohne das Förderprogramm durchgezogen werden. Derzeit wird mit dem Fördergeber noch verhandelt, ob die Zuschussmodalitäten angepasst und der inhaltliche Umfang reduziert werden können. „Wir haben uns aus dem Förderprogramm noch nicht verabschiedet“, betont Karin Hosse. Bleibt aber noch ein anderes, gravierendes Problem: Selbst wenn der Bäderpark sukzessive modernisiert werden sollte, die jährlichen Verlustzahlen werden dadurch nicht geschmälert – im Gegenteil: Die Werke rechnen damit, dass das Defizit in den nächsten Jahren von aktuell 1,3 auf knapp zwei Millionen Euro ansteigen wird.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

„Das Bad kostet viel Geld — und irgendwann ist einmal Sense“

Für Ziegler ist klar: „Die Kernaussage ist, dass die Ertragskraft der Gemeindewerke alleine nicht ausreichen wird, um so ein Defizit zu tragen.“ Das Kommunalunternehmen müsse schließlich auch in seine klassischen Sparten der Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel das Stromnetz investieren. Im Subtext heißt das: Die Kommune, quasi der Mutterkonzern der Werke, muss mehr für den Verlustausgleich aufbringen. Ziegler sieht deshalb die Notwendigkeit für einen politischen Diskurs: „Ich möchte, dass wir in eine saubere Diskussion kommen. Das Bad kostet viel Geld – und irgendwann ist einmal Sense.“ So müssten die Fragen geklärt werden, welches Bad man für welche Zielgruppen in Peißenberg haben wolle, mit welchen Angeboten und zu welchen Preisen. „Bislang gibt es da vonseiten der Politik keine klaren Aussagen“, ergänzt Karin Hosse: „Die Rigi-Rutschn’n soll derzeit alles sein: Familienbad, Sauna und ein Bad für Kursangebote.“

Ziegler will „keine vollendeten Tatsachen schaffen, sondern Lösungswege aufzeigen“. Denkverbote dürfe es dabei nicht geben: „Es geht darum, den blinden Fleck aufzulösen.“ In einem unverbindlichen Variantenkatalog haben die Gemeindewerke zum Beispiel ein Naturbad oder auch den Bau eines Schwimmbads mit Ganzjahresbetrieb an anderer Stelle aufgelistet. Die frei werdende Fläche an der Pestalozzistraße könnte dann als Bauland vermarktet werden. Das sind bislang freilich nur lose Gedankenspiele. Ein „Weiter so“ ist für Ziegler in puncto Rigi-Rutsch’n aber keine Alternative: „Wir brauchen stabile Leitplanken.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.