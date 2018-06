Sein Herz schlägt für benachteiligte Kinder

Dr. Jürgen Haerlin steht an der Spitze der „Tabaluga-Kinderstiftung“. Er hatte selbst keine einfache Kindheit.

Peißenberg– Der kleine Drache „Tabaluga“ steht für soziales Engagement und Hilfe für Kinder in Not. Die wenigsten wissen aber, dass die Projekte der „Tabaluga-Kinderstiftung“ schon auf eine jahrzehntelange Geschichte zurückblicken können und dass diese Entwicklung seit nunmehr fast 35 Jahren ganz entscheidend von Dr. Jürgen Haerlin und seinen mittlerweile fast 150 Mitarbeitern geprägt wird. Im Ergebnis dieser Entwicklung sind in den letzten Jahren in den Landkreisen Starnberg und Weilheim-Schongau neun verschiedene Tabaluga-Kindereinrichtungen entstanden, in denen schwer belastete und traumatisierte Kinder und Jugendliche individuell und langfristig betreut werden.

Dabei hätte Haerlin als junger Mann niemals daran gedacht, dass er sich in seinem Berufsleben einmal so intensiv mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen würde, denn eigentlich wollte er Fußballer werden. Aber der Traum vom Profifußballer platzte durch eine Verletzung, was ihn zunächst an die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und zu einer Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst führte. Er spürte allerdings schnell, dass die Tätigkeit als diplomierter Verwaltungswirt langfristig nicht seine alleinige Erfüllung sein würde und entschloss sich daher im Alter von 23 Jahren den Zivildienst in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu absolvieren. Damit war sein persönlicher Grundstein gelegt, denn von da an ließen ihn Kinder und Jugendliche, die durch ihr Schicksal belastet und dadurch benachteiligt sind, nicht mehr los. Sein Interesse für nachhaltigen Kinderschutz war geweckt. Folgerichtig entschloss er sich nach dem Zivildienst zu einem Studium der Erziehungswissenschaften, in dessen Rahmen er von 1982 bis 1983 ein Jahr in Rom verbrachte, wo er am „Ambulatorium für Psychiatrie“ forschte. 1986 promovierte er an der sozialpsychologischen Fakultät der Technischen Universität Berlin.

Traumatisierte Kinder fanden ein Zuhause

Geprägt von den Erfahrungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und seiner Zeit in Rom, bewarb sich Jürgen Haerlin 1984 für die Stelle des stellvertretenden Leiters im damaligen „Gabrielenheim“ Tutzing, das später zum ersten Kinderhaus der „Tabaluga Kinderstiftung“ wurde. Die Einrichtung, die zu diesem Zeitpunkt noch ganz dem Bild eines Kinderheims Ende Anfang der 1980er Jahre entsprach, begann Haerlin gemeinsam mit seinem Team umzugestalten und zu einem Ort zu machen, in dem traumatisierte Kinder wirklich ein Zuhause finden können.

Neu war damals sein Ansatz, dass sich die zumeist schwer belasteten Kinder nicht noch zusätzlich belastenden, starren und kalten Heimstrukturen unterordnen müssen, sondern, dass sich die Strukturen vielmehr an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierten müssen, damit diese Ressourcen zur Verarbeitung der unterschiedlichen Traumata so gut wie möglich entfalten können.

In diesem Zusammenhang waren und sind die Gestaltung positiver, ästhetischer Lebensräume und die Dezentralisierung der Kinderprojekte zentrale Themen für Haerlin. Es ging ihm immer darum, die Kreativität der Kinder bestmöglich zur stärken, um der erlebten Destruktion etwas entgegenzusetzen, den Selbstwert der Kinder auf allen Ebenen zu stärken aber auch gemeinsam mit ihnen Lebens- und Intimräume zu entwickeln, welche heilend und tragfähig zugleich wirken.

Das psychische Gleichgewicht der Schützlinge wiederherstellen

Dabei hat ihn seine Frau Monika in vielen Dingen unterstützt und fachlich inspiriert. So hat sie zum Beispiel die Einrichtung der Häuser übernommen. Denn gerade dass das Umfeld der Kinder schön und ästhetisch gestaltet ist, bedeutet Jürgen Haerlin und allen bei „Tabaluga“ viel. Nur so kann seiner Ansicht nach das psychische Gleichgewicht der aus dem Lot geratenen Buben und Mädchen wiederhergestellt werden.

Basierend auf all diesen Erkenntnissen konnten 1996 der „Tabalugahof“ in Peißenberg und zehn Jahre später das Kinderhaus in Schongau (in Kooperation mit der „Holzhey-Kinderstiftung“) eröffnet werden. Daneben wurden am Hohen Peißenberg im Jahr 2001 das Familientherapiezentrum „Sternstundenhaus“ und im Jahr 2010 die Kreativ- und Kulturwerkstatt „Orange House“ in Kooperation mit der „Hoffmann Group Foundation“ mit einer Halle für die Reittherapie und dem Schulprojekt, aber auch mit Kunst- und Musiktherapie sowie Tanz- und Theaterprojekten ins Leben gerufen.

Die Entwicklung differenzierter pädagogischer und therapeutischer Angebote, aber auch gesunde, bewusste Ernährung und ein gutes Arbeitsklima unter den Mitarbeitern liegen Jürgen Haerlin ebenso am Herzen, denn die Arbeit für traumatisierte Menschen kostet viel Energie.

Auch interessant: Zehn Jahre Tabaluga-Haus in Schongau: Kinder sind fest im Ort verankert.

Bürgermedaille und Verdienstkreuz

Im Jahr 1998 gründete Haerlin die „Tabaluga Kinderstiftung“, deren Vorstandsvorsitzender er seither ist. Im Jahr 2011 bekam er für sein Engagement die Bürgermedaille Tutzing verliehen, im Jahr 2014 folgte das Bundesverdienstkreuz am Bande und im vergangenen Jahr schließlich der Bayerische Verdienstorden.

Dass sich Haerlin so sehr für benachteiligte und traumatisierte Kinder einsetzt, ist kein Zufall: Er selber hatte eine schwierige Kindheit, ist nicht bei seinen Eltern aufgewachsen und weiß daher nur zu gut, wie sich psychische Heimatlosigkeit anfühlt und was sie für die Kinder bedeutet. Seine Kindheitserfahrungen haben dazu geführt, dass er diese besondere Sensibilität für das Gefühlsleben der Kinder entwickelt hat, denn wenn der gebürtige Ravensburger mit dem schwäbischen Akzent von den „Tabaluga“-Kindern und ihrer Entwicklung erzählt, dann strahlt er aus, wie sehr ihm die Buben und Mädchen am Herzen liegen. Dass ihm die Krankheiten, schlimmen Ereignisse oder schwierigen Lebensbedingungen nahe gehen, ist ihm deutlich anzumerken.

Die Zeit für den Ruhestand ist noch nicht gekommen

Unermüdlich und mit viel Kraft und Einsatzbereitschaft kämpfen er und sein Team dafür, gerade für diese Kinder wieder lebens- und liebenswürdige Bedingungen zu schaffen, dafür zu sorgen, dass sie Respekt, Hilfe und Unterstützung erfahren, damit ihre seelischen Verletzungen heilen können. Inzwischen ist Jürgen Haerlin 65 Jahre alt, doch für ihn ist die Zeit noch nicht reif, in den Ruhestand zu gehen. Dafür brennt er noch zu sehr für seine Arbeit und die Kinder, die seine Unterstützung benötigen.

Lesen Sie auch:

Gut Dietlhofen wird Zentrum der Peter-Maffay-Stiftung.

Von Kathrin Hauser