Stadtradeln: Frank Zellner wünscht sich für Peißenberg „mindestens den 3. Platz“

Stehen schon den Startlöchern: (v.l.) Frank Zellner, Stephanie Vogl, Matthias Dengler und Lukas Krämer. © ruder

In Peißenberg beginnt das Stadtradeln mit einer Fahrt nach Polling. Triathlet Lukas Krämer wird mit von der Partie sein.

Peißenberg – Peißenberg macht heuer wieder beim Stadtradeln mit und startet die Aktion am Samstag, 6. Mai, mit einer Fahrt nach Polling. Los geht es um 10 Uhr auf dem Platz vor dem Rathaus, die rund elf Kilometer lange Tour endet am Pollinger Rathaus, wo die Teilnehmer von Bürgermeister Martin Pape empfangen werden. Als prominenter Radsportler nimmt der aus Peißenberg stammende Triathlet Lukas Krämer teil. Er hat zugesagt, sein Tempo an das der anderen Radfahrer anzupassen.

Stadtradeln: Wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Peiting?

Frank Zellner, der sich gleich nach seiner Wahl 2020 für das Stadtradeln engagiert hat, hat sich für die vierte Teilnahme ein hohes Ziel für seine Gemeinde gesteckt: „Den dritten Platz machen – mindestens.“ Damit könnte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Peiting werden, wenn man die Wertung der Gemeinden im Landkreis zugrunde legt. Umgerechnet auf Einwohner oder Teilnehmer an der Aktion können sich „natürlich andere Reihungen ergeben“, so der Bürgermeister.

Zellner will selbst dazu beitragen, dass Peißenberg im Landkreis weit vorne liegt. Er fährt ein Mountainbike der Marke „Bergwerk“, weil „das zu Peißenberg passt“. Mit diesem will er zur Arbeit fahren. Sein Arbeitsweg wird es nach seiner Einschätzung aber nicht rausreißen. Er wohnt zu nahe am Rathaus. Anders der Klimaschutzmanager Matthias Tengler, der in Issing wohnt. Er will mit der Radfahrt nach Peißenberg an jedem seiner Arbeitstage rund 50 Kilometer in die Statistik einbringen.

Stadtradeln: Möglichst viele Alltagswege per Fahrrad

Mit dem Stadtradeln soll das Fahrrad als Alltagsfahrzeug bekannt gemacht werden. Bei dem Wettbewerb geht es darum, in drei Wochen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Die Anmeldung zur Teilnahme erfolgt online auf stadtradeln.de/peissenberg. Es können sich beliebige Teams von Vereinen und Unternehmen anmelden. Zudem gibt es ein offenes Team für Einzelfahrer. Eingetragen werden auf der Webseite auch alle vom 6. bis 26. Mai mit dem Rad gefahrenen Kilometer.

VON ALFRED SCHUBERT

