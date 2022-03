„Positive Haltung“ zu möglichem Zentralklinikum: Peißenberg will sich als Standort bewerben

Von: Bernhard Jepsen

Bis vor einigen Jahren hatte Peißenberg ein eigenes Krankenhaus. Jetzt will sich die Gemeinde als Standort für ein mögliches Zentralklinikum bewerben. © Gronau

Sollte sich der Landkreis dazu entschließen, ein Zentralklinikum zu bauen, dann will sich Peißenberg als Standort bewerben. Laut Rathauschef Frank Zellner will man aber „keine Konkurrenz“ aufbauen oder einen „negativen Wettbewerb“ entfachen.

Peißenberg – Schongau hat bereits seinen Hut in den Ring geworfen, und Peißenberg zieht nun nach: Sollte der Landkreis tatsächlich auf grüner Wiese ein neues Zentralkrankenhaus errichten und die bestehenden Kliniken in Weilheim und Schongau aufgeben wollen, dann würde es eine breite Mehrheit im Marktrat befürworten, wenn die zuständigen Landkreisgremien Peißenberg zum Standort küren würden. Das wäre dann ganz im Sinne des vom Landkreis bei Prof. Norbert Roeder in Auftrag gegebenen Gutachtens. Peißenberg wird darin aufgrund seiner zentralen Lage als potenzieller Standort ins Spiel gebracht.

Doch Bürgermeister Frank Zellner (CSU) übte sich beim Pressegespräch zum Thema in Zurückhaltung. Er kommunizierte den hinter verschlossenen Türen gefassten Beschluss des Marktrats mit verbaler Vorsicht. „Nein, wir fordern nichts. In dieser Absolutheit können wir das auch gar nicht“, betonte Zellner. Auch das Wort „Bewerbung“ kam ihm nur schwer über die Lippen. Ja, man bewerbe sich. Aber das würde sich darauf beziehen, dass man bezüglich eines möglichen Klinikneubaus in Peißenberg aktiv an einer Lösung mitarbeiten und den Planungsprozess positiv begleiten möchte.

„Keine Konkurrenz“ oder „negativen Wettbewerb“ um Klinikstandort gewollt

Zellner betont, dass es um eine optimale Gesundheitsversorgung im Landkreis gehe. Er wolle deshalb „keine Konkurrenz“ zu anderen Kommunen aufbauen oder gar einen „negativen Wettbewerb“ um den Klinikstandort vom Zaun brechen. Auch ein Klinikum „Weilheim-Süd“, so Zellner, wäre von Peißenberg „nicht weit weg“ und in fünf bis zehn Minuten zu erreichen. Aus gut informierten Kreisen heißt es, dass ein Klinikum im Süden von Weilheim favorisiert werde. Peißenberg wäre damit wohl aus dem Rennen. Wann eine Entscheidung in den Landkreisgremien getroffen wird, das weiß Zellner nicht: „Ich kenne keinen Zeitplan.“

Ein Manko: Gemeinde hat kein fertiges Grundstückskonzept

Zellners Vorsicht hat wohl auch mit einem anderen Thema zu tun. Die Gemeinde könnte dem Landkreis keine eigenen Flächen für einen Klinikbau anbieten – dessen ist sich auch der Bürgermeister bewusst: „Wir wissen, dass wir kein fertiges Grundstückskonzept haben.“ Der Rathauschef kann sich ein Zentralkrankenhaus „am ehesten“ im Zwickel zwischen der Bundesstraße B 472 und der Staatsstraße Richtung Weilheim vorstellen. Gespräche mit den Grundeigentümern habe es aber noch nicht gegeben.

Marktrat steht einem möglichen Klinikbau positiv gegenüber

Dennoch: Der Marktrat, so konstatiert Zellner, habe seine „positive Haltung“ zu einem möglichen Klinikum „Peißenberg“ zum Ausdruck gebracht. „Das freut mich“, erklärt Zellner: „Ich hatte in der Debatte mit kritischeren Nachfragen gerechnet.“ Ein Klinikstandort würde dem Markt zwar keine zusätzliche Gewerbesteuer einbringen, aber es würden Arbeitsplätze entstehen und die Kaufkraft würde steigen. Quasi im Schlepptau eines Krankenhauses würden sich zudem neue Betriebe ansiedeln: „Ein Klinikum würde viele positive, mittelbare Effekte für Peißenberg mit sich bringen.“