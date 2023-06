„Spürbare Entlastung“ für Stromkunden in Peißenberg – Sieben Cent weniger pro Kilowattstunde

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Stromkunden in Peißenberg können sich um eine Senkung der Kosten freuen. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Zu Beginn des Jahres hoben die Peißenberger Gemeindewerke ihre Stromtarife kräftig an. Nun dreht das Kommunalunternehmen (KU) erneut an der Preisschraube – dieses Mal allerdings in die andere Richtung.

Peißenberg – Vor ein paar Tagen haben die Gemeindewerke über einen Dienstleister 6300 Briefe an ihre Kunden versandt. In den Info-Schreiben wird ihnen eine frohe Botschaft verkündet: So wird das KU ab 1. August 2023 seine Strompreise um sieben Cent je Kilowattstunde senken – „und zwar durch die Bank für alle Bestandskunden in der Grundversorgung“, wie Stefan Ziegler bei einem Pressegespräch freudig betont.

Der Vorstand der Gemeindewerke spricht von einer „spürbaren Entlastung“ für die Kunden: „Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn bislang noch keine Preisanpassung um 14 Prozent mitgemacht“, erzählt Ziegler, der bis 2022 im Managementbereich bei den Lechwerken tätig war. Auch über die Grundversorgung hinaus sinken die Preise für Kunden mit Sonderverträgen deutlich. In allen von der Preissenkung betroffenen Tarife liegt das KU ab August unter der 40-Cent-Marke, also unterhalb der von der Bundesregierung beschlossenen Energiepreisbremse.

Noch vor wenigen Monaten herrschte „maximale Verunsicherung“ im Energiesektor

Dass die Gemeindewerke innerhalb einer kurzen Zeitspanne von gerade einmal sieben Monaten erneut Änderungen am Preistableau vornehmen, dürfte den Laien überraschen. Aber: Langfristige Preiskalkulationen sind aufgrund der enormen Volatilität des liberalisierten Strommarktes kaum mehr möglich. „Die Finanzwelt ist in die Energiewelt geschwappt“, erklärt Ziegler. Noch vor ein paar Monaten habe „maximale Verunsicherung“ geherrscht: „Keiner wusste, wohin sich der Markt entwickelt.“ Erfreulicherweise hat sich die Lage inzwischen entspannt.

Die vor ein paar Monaten von den Werken eingepreisten „Risiko- und Strukturierungskosten“ sind nicht ganz so hoch ausgefallen, wie prognostiziert. Was damit gemeint ist? Grundsätzlich tätigt das KU seinen Stromeinkauf drei Jahre im Voraus. Das hat den Vorteil, dass Preisanstiege an den Börsen erst zeitverzögert an die Kunden weitergereicht werden müssen. Die Stromverträge sind für die Kunden sicher – anders als bei den Billiganbietern. „Wir sind keine Spekulanten“, konstatiert Philipp Reichhart, der Vertriebsleiter der Gemeindewerke.

Tarifsenkung laut Vorstand ein „Signal“ an die Kunden

„Risiko- und Strukturierungskosten“ werden unter anderem für Strommengen angesetzt, die eventuell kurzfristig beschafft werden müssen, um den Stromverbrauch komplett zu decken. Zum Beispiel brauchen die Gemeindewerke dann einen höheren Mengenbedarf, wenn Kunden von anderen Anbietern gekündigt und automatisch in die KU-Grundversorgung fallen.

Die Entwicklung am Spotmarkt ist im Vorfeld allerdings schwer abschätzbar. In den vergangenen Monaten ging das Preisniveau nach unten. Die Entlastung bei den „Risiko- und Strukturierungskosten“ geben die Werke nun an ihre Kunden weiter – und zwar aus der Sicht des KU „wirtschaftlich risikofrei“, wie Ziegler erklärt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Der Vorstand spricht von einer „transparenten Preispolitik“. Die Tarifsenkung sei ein „Signal“ an die Kunden, dass sie bei den Werken „gut aufgehoben“ seien. Und wie geht es mit den Strompreisen mittel- bis langfristig weiter? Zu dieser Frage hält sich Ziegler bedeckt: „Wir wissen es nicht, wohin sich die Tarife entwickeln. Wir fahren auf Sicht. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig.“ Nur eines steht für den KU-Chef trotz der Preissenkung ab kommenden August fest: „Wir werden uns auf einem höheren Niveau einpendeln.“

Erdgaspreise werden geprüft Die Gemeindewerke Peißenberg vertreiben nicht nur Strom, sondern sie sind auch im Erdgasgeschäft tätig. Und auch auf dem Erdgasmarkt ist nach Einschätzung des Kommunalunternehmens (KU) eine Entspannung festzustellen. Zwar wurde anders als in der Strom-Sparte das Gas-Tariftableau noch nicht angepasst. Wie es in einer Pressemitteilung der Werke allerdings heißt, sei man „vorsichtig optimistisch“. Man würde aktuell prüfen, ob „absehbar im Herbst 2023“ auch die Erdgaspreise gesenkt werden können.