Peißenberg: Marktrat stimmt mehrheitlich für weitere Tempo-30-Zonen — mit einer Ausnahme

Von: Bernhard Jepsen

Künftig gilt hier Tempo 30: Auf der Karte ist der Bereich rot markiert, in dem Tempo 30 gelten los. Ausgenommen davon ist die Ebertstraße. © Bayernatlas/Kma

Der Marktrat Peißenberg hat mehrheitlich beschlossen, im Quartier zwischen der unteren Hauptstraße sowie der Bach- und Ludwigstraße eine Tempo-30-Zone einzurichten. Ausgenommen davon ist nur die Ebertstraße.

Peißenberg – Tempo-30-Zonen, das belegen Studien, tragen zur Abgas- und Lärmreduzierung bei und sorgen für eine deutliche Aufwertung der Wohnqualität. Das Hauptargument für die Geschwindigkeitsbeschränkungen ist aber die Verkehrssicherheit: Bei Tempo 30 verringert sich der Bremsweg um nicht weniger als die Hälfte. Die Unfallgefahr wird massiv gesenkt. In Peißenberg gibt es bereits viele Tempo-30-Zonen oder Einzelanordnungen für Tempo 30 – unter anderem im Quartier rund um die Thalackerstraße, an der Bürgermeister-Leibold-Straße oder im Viertel zwischen Südend- und Sonnenstraße. Einer der wenigen weißen Flecken, was Tempo 30 anbelangt, war bislang der Bereich zwischen der unteren Hauptstraße sowie der Bach- und Ludwigstraße.

Tempo-30-Zone in Peißenberg: Antrag im Marktrat kam von der SPD

Doch das wird sich ändern. Der Marktrat hat sich mehrheitlich für die Einrichtung einer Tempo-30-Zone ausgesprochen – mit der Folge, dass künftig auf der stark frequentierten Bachstraße nicht mehr 50 km/h gefahren werden darf und die Regelung „rechts vor links“ gilt. Der Verkehr aus den Stichstraßen ist also – mit Ausnahme des Staltmayrwegs (schlechte Sichtachse bei der Ausfahrt zur Bachstraße) – künftig vorfahrtsberechtigt.

Die SPD hatte ihren Antrag auf Ausweisung einer Tempo-30-Zone im Oktober 2021 gestellt. Erst knapp ein Jahr später wurde das Thema in einem Workshop mit Gemeinderäten, Rathausmitarbeitern, Bauhof, Polizei und Feuerwehr erörtert. Bei der vom Planegger Verkehrsplanungsbüro „Ingevost“ moderierten Veranstaltung wurde, wie es im Marktrat nun hieß, ein „Konsens“ erzielt.

Das bedeutet: Es wurden Zugeständnisse gemacht – und zwar an die Feuerwehr: „Wir haben viel diskutiert. Es ging um Bereitstellungszeiten“, berichtete „Ingevost“-Mitarbeiterin Nikola Richter in der Ratssitzung. Am Ende hat sich die Feuerwehr durchgesetzt. Mit dem Ergebnis, dass die Ebertstraße nicht in die Tempo-30-Zone integriert wird. Das Argument der Floriansjünger: Die Rettungskräfte würden bei Tempo 30 wertvolle Zeit bei der An- und Abfahrt zum Feuerwehrgerätehaus an der Ebertstraße verlieren.

Tempo-30-Zone in Peißenberg: Ein Mitglied des Marktrates spricht von „Schnellschuss“

Der Marktrat verständigte sich bezüglich der Ebertstraße darauf, Maßnahmen zur sicherheitstechnischen Verbesserung des Fahrradverkehrs zu prüfen, wie beispielsweise Piktogramme. Darauf hatte unter anderem Manuela Vanni (Peißenberger Liste) gedrängt. „Dass Tempo 50 wegen der Feuerwehr bleiben muss, leuchtet mir ein“, sagte die Altbürgermeisterin. „Aber wir bevorzugen auf der Ebertstraße den Autoverkehr. Es kann nicht sein, dass man in der Ebertstraße gut parken kann und auf der Hauptstraße fahren sie uns die Radler kaputt.“ Richter hatte zuvor eine Statistik präsentiert, wonach auf der Ortsdurchfahrt sehr viele Unfälle mit Personenschäden und Beteiligung von Radfahrern passieren.

Einer, der gegen die Einführung der Tempo-30-Zone gestimmt hat, war Stefan Rießenberger. Der Fraktionssprecher der Bürgervereinigung sprach von einem „Schnellschuss“. Auf der Bachstraße könne man aufgrund der unübersichtlichen Streckenführung schon jetzt kein Tempo 50 fahren. Außerdem gebe es dort einen Fußweg. Und überhaupt: „Wer kontrolliert denn, ob Tempo 30 eingehalten wird?“ Bürgermeister Frank Zellner (CSU) verwies darauf, dass man diese Debatten beim Workshop-Treffen hätte führen können: „Aber da haben leider nur vier Gemeinderäte teilgenommen.“

Der Marktrat entschied sich letztlich mit 11:6 Stimmen für die Tempo-30-Zone ebenso wie für eine Einzelanordnung am Kirnbergl. Demnach gilt künftig auf dem gesamten Straßenabschnitt entlang der „Hutterer-Leite“ Tempo 30. Zurückgestellt wurde indes die Anordnung einer Geschwindigkeitsreduzierung für die Bergwerkstraße. Zunächst soll die Möglichkeit einer Furtmarkierung im Bahnhofsbereich geprüft und das Verkehrszeichen „Achtung Fußgänger“ aufgestellt werden.

Kurvenbereich auf der Ortsdurchfahrt ebenfalls Thema im Marktrat

Ebenfalls Thema im Marktrat war der Kurvenbereich auf der Ortsdurchfahrt im Bereich „Rigi-Center“. Für den unübersichtlichen Straßenabschnitt hatten die Freien Wähler ebenfalls 2021 einen Antrag auf Tempo 30 gestellt. Doch die Rathausverwaltung unter dem damaligen Bauamtsleiter Bernhard Schregle blockte eine Geschwindigkeitsbeschränkung mit Hinweis auf die Regelungen der Straßenverkehrsordnung kategorisch ab. Nikola Richter indes zeigte Möglichkeiten auf. Grund für eine Einzelanordnung könnte zum Beispiel die Umfallhäufigkeit (mindestens drei Unfälle der gleichen Art innerhalb von drei Jahren) im betroffenen Abschnitt sein: „Dann haben Sie sofort Tempo 30.“ Aber die Unfallstatistik müsse von der Polizei geprüft werden.

Ein anderer Grund wäre die Lärmbelästigung. Ein Kriterium dazu wäre, wenn über 10 000 Fahrzeuge pro Tag im Abschnitt verkehren würden, was entlang der Ortsdurchfahrt auf Höhe des Rigi-Centers der Fall ist. Walter Wurzinger (Freie Wähler) nahm Richters Ausführungen wohlwollend zur Kenntnis: „Das wurde uns als Entscheidungsgrundlage in dieser Offenheit noch nie so gesagt.“ Die Tempo-30-Beschilderung am Rigi-Center hätte schon lange bestehen können, wenn sie von der Rathausverwaltung mit Nachdruck verfolgt worden wäre: „Aber es wurde einfach immer abgelehnt“, so Wurzinger.

Der Marktrat beschloss nun, für den Straßenabschnitt am Rigi-Center nach Abschluss der Radwegbaumaßnahmen an der Schongauer Straße nochmals eine Überprüfung für die Einführung eines Bereichs mit reduzierter Geschwindigkeit anzusetzen.

