„Gewisse Willkür“ bei Bestuhlung in der Tiefstollenhalle? Peißenberger Marktrat will Klärung

Von: Bernhard Jepsen

Bei der Peißenberger Vorwies‘n im September durften viele hundert Menschen in Tiefstollenhalle feiern. © Privat

Aufgrund von Brandschutzauflagen müssen sich Veranstalter in der Tiefstollenhalle künftig strikt an die Bestuhlungs-, Flucht- und Rettungspläne halten. Doch deren inhaltliche Logik wurde in der jüngsten Marktratssitzung hinterfragt.

Peißenberg – Der vom Peißenberger Verein „Frohsinn 2000“ Mitte Januar veranstaltete Schwarz-Weiß-Ball in der Tiefstollenhalle war auch heuer wieder ein gesellschaftliches Highlight. Doch wie inzwischen bekannt geworden ist, hätte das Event beinahe gar nicht stattgefunden. „Wir haben tatsächlich überlegt, den Ball abzusagen“, bestätigt Frohsinn-Vorsitzender Thomas Rößle auf Anfrage der Heimatzeitung. Der Grund: Statt 20 Rundtische wie in den Jahren zuvor durfte der Frohsinn heuer aus Brandschutzgründen nur 16 im großen Saal aufstellen. Somit konnten nur rund 200 statt der üblichen 250 Eintrittskarten verkauft werden. Das traf auch viele Stammgäste, denen notgedrungen abgesagt werden musste.

Vereinsvorsitzender über Faschingsball: „Ich hoffe, dass wir nicht draufzahlen müssen“

Das Hauptproblem: Die Ball-Organisation verursacht hohe Fixkosten – und die musste der Frohsinn heuer auf weniger Besucher umlegen. „Von der Gemeinde bekommen wir anders als andere Faschingsvereine finanziell null Unterstützung. Letztlich werden wir sogar noch bestraft, dass wir in die Tiefstollenhalle gehen“, moniert Thomas Rößle. Der Ball sei zwar noch nicht endgültig abgerechnet, „aber ich hoffe, dass wir nicht draufzahlen müssen“.

Für den Vorsitzenden ist es schlichtweg „nicht nachvollziehbar“, dass bei einem eher gesitteten Tanz-Ball nur rund 200 Besucher in die Tiefstollenhalle gelassen werden dürfen, bei einem ausgelassenen Feierevent wie der „Vorwiesn“ im September aber um viele hundert mehr. Wie bereits berichtet, wurden die Bestuhlungs-, Flucht- und Rettungspläne für die Tiefstollenhalle von einer Fachfirma überarbeitet und vom Landratsamt nachträglich genehmigt. Allein für den Saal gibt es elf Varianten – unter anderem mit Vollbestuhlung, mit Tischen, ohne Tische, usw.

Die Gemeinde pocht aus Haftungsgründen auf die Einhaltung der Pläne. Doch in der jüngsten Marktratssitzung gab es Kritik: Sandra Rößle (CSU/ Parteilose) wollte wissen, warum bei einem Bestuhlungsplan mit geraden Tischen und vier geschlossenen Reihen nebeneinander wesentlich mehr Leute in die Tiefstollenhalle dürfen als bei runden Tischen. „Eine ältere Person geht doch leichter um runde Tische herum zum Notausgang, als dass sie wie ein junger Hüpfer über die Tische springen soll.“

„Gewisse Willkür“ bei Bestuhlungsplänen?

Das Missverhältnis der Besucherkapazität für die beiden Varianten (206/480) wollte Sandra Rößle erklärt und aufgeschlüsselt haben – und zwar fachlich. Sollte die beauftragte Firma keine befriedigende Antwort liefern, müsse sich die Gemeinde überlegen, wie sie gegen die Pläne vorgehen könne.

Argumentative Unterstützung bekam Sandra Rößle von Walter Wurzinger (Freie Wähler). Die konzeptionelle Ausführung der Bestuhlungspläne entspreche demnach einer „gewissen Willkür“. Zudem sei der Gemeinderat von der Rathausspitze nicht darüber informiert worden, dass die Pläne überarbeitet werden. „Langsam ist es lustig oder auch nicht mehr lustig, dass wir so etwas aus der Zeitung erfahren.“

Bürgermeister Frank Zellner (CSU) wiederum sagte zu – wie von Wurzinger gefordert –, Planungsexperten und Vereinsvertreter an einen Tisch zu holen. „Und den Sachbearbeiter vom Landratsamt bitte auch einladen“, ergänzte Jürgen Forstner (Freie Wähler): „Er soll uns das erklären.“

