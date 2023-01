Tiefstollenhalle: „Wildeste Gerüchte“ über Bestuhlungspläne

Von: Bernhard Jepsen

In der Tiefstollenhalle dürfen wegen der Bestuhlungspläne beim kommenden Schwarz-Weiß-Ball nur noch 16 anstatt der bisher 20 Tische aufgestellt werden. © Ruder/archiv

Haben sich die Brandschutzauflagen für die Tiefstollenhalle verschärft, was wiederum die Besucherkapazität beeinflusst? Diese Frage stellte Altbürgermeisterin Manuela Vanni in der jüngsten Marktratssitzung.

Peißenberg – Die Barbara-Feier des Knappenvereins habe heuer das erste Mal nicht in Peißenberg, sondern in Oberhausen stattfinden müssen, konstatierte Manuela Vanni (Peißenberger Liste) im Marktrat. „Gerüchten“ zufolge dürfe der Gasthof „Zur Post“, wo die Feier alljährlich abgehalten worden war, aufgrund von Brandschutzauflagen angeblich nur noch maximal 100 Besucher in den großen Saal lassen.

Tiefstollenhalle: In Zukunft strengere Handhabung der Bestuhlungspläne

Auch über die Tiefstollenhalle, so Vanni, werde spekuliert, dass es neue Bestuhlungspläne geben würde. „Welches Landes- oder Bundesgesetz hat sich da geändert?“, wollte Vanni wissen. Sollten die Brandschutzauflagen tatsächlich verschärft worden sein, dann könne sie das nicht nachvollziehen. „Es gibt in der Tiefstollenhalle mehr als vier Ausgänge“, so Vanni. Neue Vorschriften würden die Vereine bei Veranstaltungen unnötig „einengen“: „Können wir da als Gemeinde nicht dagegen vorgehen?“

Bürgermeister Frank Zellner (CSU) erklärte in der Sitzung, die Thematik im Januar im Hauptausschuss und im Ratsplenum konkret zu behandeln. Die Heimatzeitung hat indes bereits bei der Rathausverwaltung nachgefragt. Das Fazit: An den Bestuhlungsplänen in der Tiefstollenhalle hat sich nichts geändert, sie werden künftig nur strenger gehandhabt.

Insgesamt gibt es für das Kulturzentrum 20 verschiedene Bestuhlungspläne – und zwar für den Saal, das Foyer und die Galerie. Ohne Sitzreihen beträgt das Fassungsvermögen der Tiefstollenhalle maximal 800 Personen und bei Vollbestuhlung ohne Tische 481. Je nachdem, ob ein Mittelgang im Saal freigelassen wird, Längs- oder Rundtische aufgestellt werden, verringert sich die Kapazität. Doch wie kam es zu den „wildesten Gerüchten“, wie Gebäudemanagerin Claudia Gorn die Spekulationen über die angeblich verschärften Brandschutzauflagen bezeichnet?

Tiefstollenhalle: Weniger Tische beim Schwarz-Weiß-Ball

Vor ein paar Monaten hat das Landratsamt im Rahmen der Versammlungsstättenverordnung eine turnusmäßige Begehung der Tiefstollenhalle vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass die bestehenden Bestuhlungspläne nicht genehmigt sind. Warum die Unterlagen bei der Erstellung einst kein offizielles Signum erhalten hatten, kann Gorn aus den vorliegenden Akten nicht mehr eruieren: „Das war vor meiner Zeit“, erklärt sie. Die Genehmigung wurde nun aber nachgeholt. Auch die nach heutigen Maßstäben zu geringe Breite der Fluchttüren wurde im Nachhinein vom Landratsamt abgesegnet. Für Vereine und sonstige Veranstalter in der Tiefstollenhalle heißt das nun, dass die Bestuhlungspläne absolut verbindlich sind. Abweichungen werden nicht mehr geduldet. Gorn verweist diesbezüglich auf die Betreiberverantwortung und auf Haftungsfragen: „Solange nichts passiert, ist ja alles gut. Aber was ist im Ernstfall?“

Auswirkungen hat die härtere Linie bezüglich der Bestuhlungspläne zum Beispiel für den „Frohsinn 2000“. Der Faschingsverein lädt am 14. Januar zu seinem Schwarz-Weiß-Ball ein. Die Veranstaltung ist regelmäßig ein gesellschaftliches Highlight in Peißenberg und ein absoluter Besuchermagnet. Doch statt der sonst üblichen 20 Rundtische darf der Frohsinn heuer nur 16 im Saal aufstellen. Die Anzahl ist im Bestuhlungsplan als Maximalgrenze ausgewiesen. „Das sind dann rund 50 Besucher weniger“, bestätigt Thomas Rößle auf Nachfrage. Der Frohsinn-Vereinschef geht mit der Situation aber pragmatisch um: „Wir werden dennoch wieder um die 200 Besucher haben.

