„Amtsvorgängerin hat das Interesse am Tourismus entdeckt“ - Peißenbergs Bürgermeister schießt gegen Kritiker zurück

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Frank Zellner ist Peißenbergs Bürgermeister. © Gronau

Mangelnde Engagement im Bereich „Tourismus“ wurde jüngst in Peißenberg beklagt. Nun wurde der Bau von 15 Wohnmobil Stellplätzen beschlossen – und Bürgermeister Frank Zellner schoss gegen seine Kritiker zurück.

Peißenberg – In der Januar-Sitzung hatte es für Frank Zellner (CSU) ordentlich Kritik gehagelt, unter anderem wegen der schleppenden Bemühungen, den Tourismus anzukurbeln. Argumentativ geriet der Rathauschef schwer in die Defensive. An dem Faktum, dass der Antrag der Peißenberger Liste zur Schaffung von Wohnmobilstellplätzen sage und schreibe 21 Monate in der Warteschleife hing, gab es nichts zu deuteln. Zellner nahm die Kritik ohne Widerworte zur Kenntnis. In der jüngsten Marktratssitzung schaltete Zellner in den Angriffsmodus.

Zur Zielscheibe wurde Altbürgermeisterin Manuela Vanni (Peißenberger Liste). „Ich stelle fest, dass meine Amtsvorgängerin das Interesse am Tourismus entdeckt hat. Aus meiner Sicht einige Jahre zu spät“, spöttelte Zellner. Der Rathauschef blickte zurück: Ende 2019 – noch vor Beginn seiner Amtszeit – sei der Tourismusverein aufgelöst worden. „Ich darf an der Stelle erwähnen, dass Frau Vanni zu der Zeit Vorsitzende des Vereins war“, so Zellner. Auch sei unter Vannis Ägide die Touristeninfo im Rathaus geschlossen und die Aufgaben ins Bürgermeister-Vorzimmerbüro verlagert worden. Das habe mitunter zu „skurrilen Szenen“ geführt: „Die Gäste haben sich schon ziemlich gewundert, dass sie Ortspläne und Faltblätter bei mir abholen müssen“, so Zellner. „Ich habe das dann rückgängig gemacht.“ Die Touristeninfo sei temporär in ein Büro im ersten Stock umquartiert worden, „aber auch das ist auf Dauer kein Zustand“. Deshalb werde es ab April wieder an der Rathauspforte einen Empfang respektive eine Peißenberg-Information geben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

15 Wohnmobilstellplätze für Peißenberg

Zellner verwies zudem auf die Aktualisierung des Wanderwegenetzes und die Weitergabe von Informationsflyern an die Gästezimmervermieter. Auch die Workshops, die auf Initiative der Peißenberger Liste zum Thema „Tourismus in Peißenberg“ vor rund einem Jahr veranstaltet und von Susanne Lengger (Geschäftsführerin des Tourismusverbands Pfaffenwinkel) moderiert wurden, brachte der Rathauschef zur Sprache. „Da muss ich Frau Wutz widersprechen. Dass die Workshops Zeitverschwendung gewesen sein sollen, das sehe ich nicht so“, erklärte Zellner. Sein Fazit: „Man kann nicht sagen, dass wir den Tourismus nicht ernst nehmen.“

Während Vanni auf Zellners Äußerungen nicht reagierte, meldete sich Cornelia Wutz zu Wort. Die Gemeinderätin der Bürgervereinigung (BV) stellte klar, dass sie den Begriff „Zeitverschwendung“ nicht im Zusammenhang mit der Qualität und den inhaltlichen Ergebnissen der Workshops verwendet habe: „Frau Lengger hat das super gemacht“, lobte Wutz. Ihr Vorwurf habe sich darauf bezogen, dass die Ergebnisse des Workshops lange Zeit nicht kommuniziert, geschweige denn umgesetzt worden seien. Und die Kritik habe ja etwas bewirkt: „Jetzt passiert ja etwas“, so Wutz.

Was die BV-Rätin damit meinte? In der jüngsten Sitzung beschloss der Marktrat einhellig, 15 Wohnmobilstellplätze einzurichten, genauso, wie es die Peißenberger Liste vor 21 Monaten beantragt hatte. Eine entsprechende Beschlussvorlage war von der Rathausverwaltung flugs auf die Tagesordnung gehievt worden. Demnach werden auf der Alten Bergehalde, an der Südendstraße im gekiesten Bereich des Freibad-Parkplatzes und an der Kläranlage jeweils fünf Wohnmobilstellplätze eingerichtet.

Kein grünes Licht gab der Marktrat indes für die von der Peißenberger Liste ebenfalls geforderte Einstellung einer Fachkraft für Tourismus. Das Gremium folgte damit der Empfehlung der Rathausverwaltung, die in dem Zusammenhang auf Peißenbergs Haushaltslage verwiesen hatte. Auf Vorschlag von Robert Pickert (Peißenberger Liste) soll allerdings im November dieses Jahres evaluiert werden, ob nicht doch ein „Tourismus-Kümmerer“ im Rathaus sinnvoll wäre. „Wenn wir an dem Thema ,Tourismus‘ dran bleiben“, so Pickert, „dann können wir den Ort und die Wirtschaft beleben.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.