Tourismus in Peißenberg - Vanni kritisiert: „Gar nichts ist passiert“

Von: Bernhard Jepsen

Auf den neuen Wohnmobil-Stellplatz in Penzberg verwies Manuela Vanni im Peißenberger Gemeinderat. © Wolfgang Schörner

Im April 2021 hatte die Peißenberger Liste (PL) im Marktrat die Prüfung beantragt, ob auf Gemeindegebiet 20 kostenpflichtige Wohnmobilstellplätze geschaffen werden können. Passiert ist seitdem nichts. Das sorgte im Marktrat für Kritik.

Peißenberg – 2020 musste Manuela Vanni (PL) nach ihrer Niederlage bei den Kommunalwahlen den Chefsessel im Rathaus räumen. Wer damals geglaubt hatte, die Altbürgermeisterin würde sich in den Schmollwinkel zurückziehen, sah sich schnell getäuscht. Vanni nahm ihr Marktratsmandat an und arbeitete im Gremium konstruktiv mit. Auch gegenüber dem neuen Rathauschef, Frank Zellner (CSU), verhielt sie sich betont kollegial. Das brachte ihr fraktionsübergreifend hohes Ansehen ein.

Kollegialer Umgang

Auch in der jüngsten Marktratssitzung präsentierte sich Vanni in moderatem Ton – dieses Mal aber mit deutlicher Kritik an Zellner. Anlass war die schleppende Abarbeitung von Fraktionsanträgen durch die Rathausverwaltung. Vanni sprach von einer „unguten Situation“. Aktuell seien 25 Themen im internen Beschlussbuch des Marktrats als unbearbeitet deklariert. Das wiederum würde dazu führen, „dass in unserem Ort so gut wie nichts weitergeht“.

Vanni verwies auf einen Artikel im Weilheimer Tagblatt, worin Zellner mit den Worten zitiert wird, dass Peißenberg auf touristischem Sektor noch zulegen könne. „Das haben Sie gut erkannt, Herr Zellner. Herzlichen Glückwunsch dazu“, erklärte Vanni mit ironischem Unterton. Genau deshalb habe nämlich die PL im April 2021 einen Antrag gestellt, um die Ausweisung von 20 kostenpflichtigen Wohnmobilstellplätzen zu prüfen. Zudem sollte ein Gremium gebildet werden, das Tourismusangebote entwickelt und Marketingmaßnahmen erarbeitet. Auch die Schaffung einer Fachstelle speziell für Tourismusangelegenheiten sei vorgeschlagen worden. Man habe „nichts Großes beantragt“, so Vanni, doch das Ergebnis sei ernüchternd: „Jetzt gehen wir in den dritten Sommer nach Antragsstellung – und nichts, aber auch gar nichts ist passiert. Wir haben keine neuen Angebote und die Urlauber, die Wirtschaftskraft in den Ort und Geld in die Gaststätten bringen, fahren vermutlich woanders hin.“

Ernüchterndes Ergebnis

Vanni führte das Beispiel „Penzberg“ an. Dort seien zwölf Wohnmobilstellplätze ausgewiesen worden. Die Stadt würde allein dadurch 17 000 Euro pro Jahr einnehmen. „Und was ist bei uns gemacht worden?“ Vanni gab die Antwort selbst: „Dem Marktrat wurde nach 21 Monaten immer noch keine Beschlussvorlage vorgelegt – und ich gehe davon aus, dass auch im Haushalt 2023 keine Mittel vorgesehen sind, da ja kein Beschluss vorliegt.“

Bis zur nächsten Sitzung soll Tourismus-Antrag vorbereitet werden

Die PL wolle nun nicht länger warten. Vanni forderte Zellner „das letzte Mal“ auf, Beschlussvorlagen in puncto „Tourismus“ vorzulegen. Eine zeitnahe Umsetzung von Anträgen sei die Aufgabe eines Bürgermeisters und der Marktrat habe rechtliche Mittel, damit diese gesetzliche Verpflichtung auch erfüllt werde. „Wir möchten diese Rechtsmittel natürlich ungern ergreifen“, erklärte Vanni. Aber man wolle schon, dass Anträge und Beschlüsse die in der Gemeindeordnung und in der Geschäftsordnung des Marktrats vorgesehene Behandlung erfahren – „denn der Marktgemeinderat und nicht der Bürgermeister ist der Souverän in unserem und für unseren Ort“.

Und wie reagierte Zellner auf die Kritik? Man sei in den vergangenen beiden Jahren auch mit anderen Themen beschäftigt gewesen, erwiderte der Bürgermeister kurz und knapp. Zellner dürfte damit die Pandemie und die Flüchtlingsunterbringung im Zuge des Ukraine-Kriegs gemeint haben. Der Rathauschef lenkte bezüglich Vannis Forderung und des PL-Tourismus-Antrags schließlich ein: „Wir werden es bis zur nächsten Sitzung vorbereiten.“