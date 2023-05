Peißenberg: Gibt’s bald Eisstadion-Kabinen in einem neuen Wohngebäude?

TSV wagt weiteren Anlauf

Der TSV Peißenberg unternimmt einen weiteren Anlauf, um für das Eisstadion einen neuen Kabinentrakt zu bauen. Die Idee: Auf dem ehemaligen Rollschuhplatz soll ein Gebäudekomplex mit Kabinen und Wohnungen entstehen.

Peißenberg – Seit gut vier Jahren wabert das Thema „Eisstadion-Kabinen“ nun schon durch Peißenbergs Ortspolitik. Erst wurde vom Stadionbetreiber, dem TSV Peißenberg, als Ersatz für die maroden Umkleidekabinen im Anbau des Bäderpark-Betriebsgebäudes die Errichtung von Container- respektive Holzständerbauten in Erwägung gezogen. Der Gemeinderat stellte einen Zuschuss in Höhe von 200 000 Euro zur Verfügung. Doch gebaut wurde nichts.

Stattdessen stieg der TSV gemeinsam mit dem Markt in die Planungen für ein Aktivzentrum ein. Aber auch das Projekt scheiterte. Trotz eines üppigen Staatszuschusses aus einem Förderprogramm wären die Kosten aus dem Ruder gelaufen.

TSV Peißenberg: Eisstadion-Kabinen ein Dauerthema

Und nun? Wie TSV-Präsident Stefan Rießenberger in einem Pressegespräch mitteilt, hat der Verein Ende 2022 intern Pläne hervorgekramt, „die es vor vier Jahren schon einmal gegeben hat“. Demnach könnte auf dem ehemaligen Rollschuhplatz neben dem Eisstadion auf einer Grundfläche von 650 Quadratmetern ein zweistöckiges Gebäude mit Umkleidekabinen im Erdgeschoss und sieben Wohnungen in der Oberetage mit einem Zuschnitt von jeweils 50 bis 70 Quadratmetern entstehen. Bauen soll das Ganze der Peißenberger Bauunternehmer Adalbert Staltmayr. „Wir haben mit ihm im vergangenen Dezember Kontakt aufgenommen. Er könnte sich das vorstellen“, erklärt Rießenberger.

Aber wie soll das Konstrukt mit dem Bauträger konkret aussehen? Ebenso wie das Grundstück, auf dem das TSV-Eisstadion (Besitzer ist nicht die Eishockey-Sparte, sondern der Hauptverein) steht, gehört die Fläche des ehemaligen Rollschuhplatzes der Gemeinde. Rießenberger spricht von einer „Erbpachtlösung“. Staltmayr würde demnach 650 Quadratmeter bebaubare Fläche erhalten und quasi als „Gegenleistung“ die Baukosten für das Gebäude übernehmen. „Es müsste für die Gemeinde, den TSV und den Bauträger eine ,Win-win-win-Situation‘ sein“, betont Rießenberger.

Gebäudekomplex mit Kabinen und Wohnungen: Was wäre der Nutzen für die Gemeinde?

Aber was wäre der Nutzen für die Gemeinde? Kann sie überhaupt umsonst oder für einen geringen Betrag ein Grundstück zur Verfügung stellen? Rießenberger meint „ja“, schließlich habe die Gemeinde auch schon an anderer Stelle Grundstücke in Erbpacht an gewerbliche Institutionen vergeben. Der TSV-Präsident meint damit die Firma „blueFlux Energy AG“, die westlich der ehemaligen Stahlbauhalle einen neuen Firmensitz bauen will und im Zuge dessen eine kommunale Fläche für ein Parkhaus braucht. Und den Mehrwert für die Gemeinde beurteilt Rießenberger ohnehin nicht anhand von monetären Kriterien: „Durch das Projekt würde Wohnraum für junge Leute entstehen.“

Und was ist mit dem von der Gemeinde zugesagten 200 000-Euro-Zuschuss für den Kabinenneubau? Könnte er überhaupt in ein Projekt eines privaten Bauträgers fließen? Wohl nein, ebenso wie Zuschüsse vom Bayerischen Landessportverband (BLSV). „Wenn das alles so funktioniert“, kündigt Rießenberger an, „dann würden wir auch nicht auf die 200 000 Euro der Gemeinde bestehen.“

Und wie sieht es baurechtlich aus? Für die Errichtung von Wohnungen schreibt die Bauleitplanung Emissionsgrenzwerte vor. Das betrifft im konkreten Fall speziell die Lärmbelastung durch das Eisstadion. Der TSV hat deshalb im Februar bei einem Bayernligaspiel der Miners gegen Königsbrunn mit 700 Zuschauern von einer Kemptener Fachfirma Lärmmessungen vornehmen lassen. Das Ergebnis des Gutachtens fasst Rießenberger kurz und knapp zusammen: „Von den Lärmemissionen her wäre das Projekt grundsätzlich möglich.“

Bislang liegen nur Skizzen und keine konkreten Detailpläne vor

Die Wohnungen würden baulich in Richtung Pestalozzistraße ausgerichtet werden. Auf der Seite zum Eisstadion soll in dem Gebäude ein verglaster Lichtgang entstehen. Das wäre dann eine Art Lärmpuffer. Bislang gibt es aber nur Skizzen und keine konkreten Detailpläne. Richtungsweisend für das Projekt könnte der 20. Juni sein. An dem Tag sind die TSV-Verantwortlichen und Staltmayr zu einem Gespräch ins Landratsamt geladen. Blockt die Baubehörde als spätere Genehmigungsinstanz die Planungen nicht von Vornherein ab, soll anschließend im Marktrat eine Bauvoranfrage gestellt werden. Von Seiten der Rathausverwaltung, so berichtet Rießenberger, werde das Projekt „positiv gesehen“. Einen „Schnellschuss“ werde es aber nicht geben.

Die alten Kabinen, so der TSV-Präsident, könnten eventuell noch über das Jahr 2025 hinaus genutzt werden. Eigentlich hatten die Gemeindewerke als Vermieter eine Deadline gesetzt. Das Kommunalunternehmen (KU) peilt eventuell einen räumlichen Ausbau des im Bäderpark-Gebäude untergebrachten ambulanten Rehabilitationszentrums an. Doch der neue Werkleiter, Stefan Ziegler, so erklärt es Rießenberger, würde nicht auf 2025 als Räumungstermin für den alten Kabinentrakt bestehen.

„Drei bis vier Jahre“, so schätzt der TSV-Präsident würden die Kabinen noch halten. „Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann kann ich die Zeit überbrücken.“ Rießenberger sieht die Kooperation mit einem privaten Bauträger aktuell als „einzige Möglichkeit“, neue Umkleiden für das Eisstadion zu finanzieren. Allerdings gebe es im TSV-Umfeld auch Kritik: „Es heißt, ,ihr könnt’ doch keine Wohnungen auf die Kabinen bauen und ihr seid ja dann nur Mieter der Umkleiden‘.“

