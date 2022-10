TSV Peißenberg: Viele Belastungen, aber gute Zahlen

Von: Roland Halmel

Viele Sportabzeichen hat Günther Kulla (2.v.r) als Prüfer abgenommen. Er wurde nun von TSV-Vize-Präsident Markus Heidler (l.) verabschiedet. Künftig mit anpacken werden Fabian Schmäling und Sabine Urban-Roth. © Roland Halmel

Der TSV Peißenberg hat es gerade nicht leicht. Das machte Präsident Stefan Rießenberger bei der Hauptversammlung deutlich. Doch es gab auch Positives zu berichten.

Peißenberg – Kaum sind Corona und die Nachwirkungen der Pandemie halbwegs überstanden, trifft die Energiekrise die Vereine. Das ist aber nicht das einzige Problem, mit dem sich der TSV Peißenberg herumschlagen muss, wie Präsident Stefan Rießenberger bei der Hauptversammlung des Sportvereins in der Glück-Auf-Halle bekannte.

Krisen und Bürokratismus belasten den TSV

„Der TSV und auch viele andere Vereine machen schwere Zeiten durch“, räumte Rießenberger in seinem Rechenschaftsbericht vor den 63 Delegierten ein. Neben den bereits erwähnten Punkten wie Pandemie und Energiekrise komme hinzu, dass die „Bereitschaft für das Ehrenamt weiter nachlässt“. Dazu geselle sich zunehmender Bürokratismus, der die Vereine auf Trab hält. „Elektrogeräte müssen geprüft werden, und dann brauchen wir einen Betriebsarzt und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit“, berichtete der TSV-Präsident, der zusammen mit seinem Vize Markus Heidler in den vergangenen Monaten enorm gefordert war. „Wir haben es mal zusammengerechnet. Markus und ich waren in einem Jahr bei 102 Pflichtterminen“, sagte Rießenberger, der betonte: „Trotzdem macht das Amt immer noch Spaß.“

Kassier Uli Ingenfeld präsentierte im Anschluss das Zahlenwerk, das im Jahr 2019 ein Plus von 130 000 Euro und 2020 einen Überschuss von 125 000 Euro auswies. „Das hört sich gut an, das Geld ist teilweise aber schon wieder ausgegeben und einiges davon geht noch ab“, bremste Ingenfeld eventuell aufkommende Euphorie. Aktuell beträgt das Guthaben beim TSV 102 000 Euro. „Wir haben finanziell schon schlechtere Zeiten erlebt“, ergänzte Ingenfeld, der aber schon die nächsten Belastungen am Horizont auftauchen sieht. „Wenn die Gasumlage kommt, kostet sie uns 6000 bis 7000 Euro“, rechnete der Kassier vor, der bei den Mitgliederzahlen eine positive Tendenz vermeldete. Von September 2021 bis zur Hauptversammlung gab es 262 neue Mitglieder. Aktuell steht der TSV bei 2263. „Vor Corona waren es fast 2400.“.

Eisstadionbetrieb ist nicht leicht, aber Eissport soll erhalten bleiben

Rießenberger ging danach kurz auf das Eisstadion und den geplanten Kabinenneubau ein. „Das Eisstadion zu betreiben, ist alles andere als leicht, aber wir tun alles, um den Eissport in Peißenberg aufrecht zu erhalten“, will der TSV-Präsident von einer Hallenschließung, wie sie andernorts diskutiert und zum Teil sogar schon beschlossen ist, nichts wissen. Wegen der Umkleiden informierte sich der Sportverein bereits bei einer Firma in Ruhpolding über mögliche Lösungen. „Denn der Kabinenbau ist nicht auf Eis gelegt“, machte Rießenberger deutlich.

Ringarzt verabschiedet: Ernst Frohnheiser (links) war mehr als zehn Jahre für den TSV Peißenberg tätig. Dafür bedankte sich Präsident Stefan Rießenberger bei der Hauptversammlung. © Roland Halmel

Neben den Berichten der Abteilungen standen bei der Hauptversammlung in diesem Jahr zahlreiche Abschiede im Mittelpunkt. Da war zum einen Ringarzt Ernst Frohnheiser, der mehr als zehn Jahre für den TSV und in der Abteilung „Boxen“ tätig war. Zudem wurde auch der Geschäftsleiter der Gemeinde, Johannes Pfleger, verabschiedet. Er geht demnächst in Rente und hatte eng mit dem TSV zusammengearbeitet. Bei dieser Gelegenheit stellte sich die neue Geschäftsleiterin vor. Heike Hill versprach dabei, den TSV „genauso gut wie Herr Pfleger zu unterstützen“.

Ebenfalls ein kleines Abschiedsgeschenk erhielt der langjährige Sportabzeichenprüfer Günther Kulla, der wie Prüfer Jörg Hilse und Sportabzeichenreferent Josef Galm nach Jahrzehnten mit dem Ehrenamt aufhörte. Vorgestellt wurden im Gegenzug deren Nachfolger bei der Abnahme der Sportabzeichen, Fabian Schmäling, Sabine Osenberg, Frank Osenberg und Sabine Urban-Roth.

