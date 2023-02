Von Motorsägekurs bis Fitnesstraining: VHS bietet buntes Programm an

Teilen

„Balance“ ist das Motto: Fragen dazu beantworten Ariane Schnitzler (l.) und Sigrid Halbritter von der VHS. © Gallmetzer

„Z(Seiten) für Balance“ lautet das Semesterthema der Volkshochschule (VHS). Passend dazu gibt es im neuen Programmheft insgesamt 230 Angebote aus ganz unterschiedlichen Bereichen.

Peißenberg – Mit dem kürzlich eingestiegenen VHS-Leiter Marco Sailer (wir berichteten) haben auch viele neue Angebote den Weg ins Vhs-Programm gefunden, wie ein Spanisch-Intensivkurs oder ein Italienischkurs für Reisen. Erstmals bietet ein Vortrag „Hilfe im Umgang mit depressiven Angehörigen/Freunden“, ein anderer widmet sich der „Selbstfürsorge für pflegende Angehörige“. „Hatha Yoga“ und „Selbstverteidigung für Mädchen“ sind außerdem zum Repertoire hinzugekommen.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Viele Anmeldungen beim Motorsägekurs

Ein überraschender Erfolg ist schon jetzt der Motorsägekurs, für den bereits zahlreiche Anmeldungen vorliegen – vor allem von Frauen. „Bei neuen Kursen setzt sich die Gruppe neu zusammen, das ist eine tolle Chance zum Einstieg“, ermutigt Sailer, einfach einmal hineinzuschnuppern.

Auch beliebte Dauerbrenner wie Sportangebote, die von Kindern bis zu Senioren alle Fitnessniveaus umfassen, und Gesundheitskurse sind bereits buchbar. Ebenso vari-antenreiche Kochkurse, die von heimischen Kräutern über asiatische Küche bis hin zu veganem Kochen oder Strudelvariationen reichen.

Eine beliebte Ausflugsmöglichkeit wird nach der Coronapause reaktiviert: Die Theaterfahrten kehren zurück. Ob Musical oder bayerische Komödie – die Auswahl soll für jeden Geschmack etwas bieten.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Fülle an Onlineseminaren

Vor allem im Bereich Recht und Verbraucherfragen gibt es mehrere kostenfreie Vorträge, darunter Themen wie „Digitale Helfer rund um Finanzen“, „Schulden vermeiden“, „Tipps zum Einbruchschutz“ oder „Trickbetrug! Es kann jeden treffen!“. Auch zu „Schöffen – Das unbekannte Ehrenamt“ können Interessierte umsonst kommen und sich über diese wichtige Aufgabe informieren. Hinzugekommen ins Repertoire der VHS ist eine Fülle an reinen Onlineseminaren. Eine Auswahl davon ist im Heft zu finden, noch mehr auf www.vhs.peissenberg.de

Über 200 Vorträge werden als komplett digitale Veranstaltungen abgehalten. Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail oder telefonisch anmelden und bekommt die Zugangsdaten. Das neue Programmheft wird am Freitag gemeinsam mit der Heimatzeitung verteilt und liegt in der VHS, im Rathaus sowie in zahlreichen Geschäften aus, wie weiter mitgeteilt wurde.

VON URSULA GALLMETZER

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.