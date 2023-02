Warum die Vorfreude auf den großen Faschingsumzug in Peißenberg heuer besonders groß ist

Von: Kathrin Hauser

In Peißenberg hat für „Frohsinn 2000“ die heiße Phase des Faschings begonnen. Höhepunkt ist der große Umzug, zu dem so viele Wägen angemeldet wurden wie noch nie zuvor.

Peißenberg – Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen, die Anmeldefrist für den großen Faschingsumzug, der am kommenden Sonntag, 19. Februar, durch die Marktgemeinde ziehen wird, ist beendet. Der Vorsitzende des Faschingsvereins „Frohsinn 2000“, Thomas Rößle, ist mehr als zufrieden mit der Zahl der Anmeldungen: „Wir haben das Rekordjahr 2020 noch getoppt. Das ist echt der Wahnsinn“, sagt er. Über 25 Wägen seien für den Umzug angemeldet, über 40 Gruppen würden sich daran beteiligen. Die Teilnehmer kommen aus dem ganzen Landkreis. „Wir haben zum Beispiel Anmeldungen aus Forst, aus Marnbach und Unterhausen“, sagt Rößle. Die Vorstandskollegen und die Mitglieder von „Frohsinn 2000“ fiebern diesem Ereignis entgegen: „Wir freuen uns schon sehr“, sagt Rößle. Insgesamt seien rund 100 Helfer aus dem Verein daran beteiligt, dass der Faschingsumzug und die Feier im Festzelt anschließend gelingen. Das OK-Team bestehe aus zehn Personen.

Rund 100 Helfer sind beteiligt

Ab 13 Uhr stellen sich die verschiedenen Gruppen auf der langen Geraden zwischen „Kaufland“- und Moosleitenparkplatz auf und um 14.11 Uhr startet der Faschingsumzug Richtung Dorf. Die Strecke verläuft auf der Hauptstraße bis zur Sparkasse, von dort geht es in die Hans-Glück-Straße und weiter in die Ebertstraße. Auf der Ebertstraße zieht der Umzug weiter zum „Gasthaus Sonne“ und kommt wieder auf die Hauptstraße, wo er am Moosleitenparkplatz endet.

Großes Partyzelt auf dem Volksfestplatz

Doch das bedeutet noch nicht das Ende des närrischen Treibens in Peißenberg, das geht auf dem Festplatz im Festzelt noch weiter. Diesmal sorgen mit dem „Gasthaus Eibenwald“, „Okay Italia“ und „Kebap 38“ gleich drei Gastronomen für Essen und die Mitglieder von „Frohsinn 2000“ in bewährter Manier für die Getränke. Ein DJ legt auf.

Ein Festzelt, in dem sich die närrische Zeit in Peißenberg gut ausklingen und der vergangene Umzug gut nachklingen lässt, gab es bereits beim bislang letzten Faschingsumzug im Jahr 2020. Das war so ziemlich die letzte ausgelassene Veranstaltung, bei der die Peißenberger unbefangen und ausgelassen feiern konnten – für lange Zeit. Wenig später kam der erste Corona-Lockdown. Nach dieser Durststrecke hat Rößle nun den Eindruck, dass sich die Menschen heuer besonders auf den Fasching freuen: „Es ist höchste Zeit, wieder richtig Party zu machen und ausgelassen zu sein“, sagt der Vorsitzende. Das Zelt ist 40 Meter lang und 15 Meter breit.