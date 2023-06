„Heißes Thema“: Weg in Peißenberg als „Sparmaßnahme“ mit schadstoffbelastetem Aushub aufgefüllt

Erlaubtes Vorgehen

Beim Bau des Fuß- und Radwegs entlang der Schongauer Straße fielen reichlich Mengen an Aushub an. Damit füllte man nun einfach einen anderen Weg. Und sparte hohe Entsorgungskosten.

Peißenberg – Wenn man die Angelegenheit sarkastisch betrachten würde, dann könnte man sagen, dass der einst schmale Hohlweg auf der Alten Bergehalde, der von der südlichen Zufahrt Richtung Norden führt, zur „Autobahn“ ausgebaut wurde. Jedenfalls ist der Weg von der Firma Strohmaier auf eine knapp zehn Meter breite Schneise ausgebaut worden. Dabei wurden mehrere Tonen Abraummaterial verfüllt, die beim Bau des kombinierten Fuß- und Radwegs entlang der Schongauer Straße angefallen sind.

Es handelt sich um schadstoffbelasteten Aushub – was nicht weiter verwundert. Der Radwegebau fand ja am östlichen Rand der Alten Bergehalde statt, die zu Zeiten des Kohlebergbaus selbst aufgeschüttet wurde. Entsprechende Rückstände sind auch in dem Material zu finden.

Aushubmaterial durfte verwendet werden

Auf Nachfrage der Heimatzeitung spricht Rathausmitarbeiter Thomas Schamper im Zusammenhang mit der Wegeaufschüttung von einem „heißen Thema“. Das wiederum kann man dahingehend interpretieren, dass der Rathausverwaltung respektive der zuständigen Tiefbauabteilung selbst nicht ganz wohl bei der Aktion ist. Immerhin handelt es sich um belastetes Material, das oberflächig verarbeitet wurde. Und die Alte Bergehalde soll ja bekanntlich zu einem Freizeit- und Erholungsgelände ausgebaut werden – mit einer entsprechenden Wegekonzeption. Schamper schließt jedenfalls nicht aus, dass es einen „Aufschrei“ geben könnte.

Stellt sich natürlich die Frage, ob es überhaupt erlaubt ist, belastetes Material statt auf einer Deponie zu entsorgen an anderer Stelle zu verfüllen? In dem Fall ja. Aushubmaterial darf dann verfüllt werden, wenn es sich um das gleiche Flurstück handelt, von dem der Abraum stammt. Bei dem früheren Hohlweg auf der Alten Bergehalde und dem Fuß- und Radweg entlang der Schongauer Straße ist genau das der Fall. Von den Behörden sei die Verfüllung denn auch ohne Beanstandung genehmigt worden, bestätigt Schampers Kollege Stephan Maar. Auch die Optik werde sich bald wieder anpassen. Der Weg, so Maar, würde mit der Zeit wieder zuwachsen.

Weg zunächst gesperrt

Zunächst aber wird der Weg, den der Bauhof bislang als Anfahrt zu einem Lagerplatz nutzte, gesperrt bleiben – auch für Fußgänger. Das bislang zwischengelagerte Material muss noch austrocknen und sich setzen. Danach soll noch eine Fließ- und Frostschutzkiesschicht aufgebracht werden. Noch ein kleines Detail am Rande: Eigentlich hätte der Fuß- und Radweg an der Schongauer Straße im Bereich der Böschung etwas tiefergelegt werden sollen. Darauf hat man aber bei der Ausführung der Baumaßnahme verzichtet. Der Grund: Man wollte die Aushubmengen reduzieren.

