Peißenberg: Werden Sitzungsgelder jetzt doch erhöht? – Gremium will erneut beraten

Aufwandsentschädigung für Ehrenamt

Einhellig wurde in Peißenberg bereits beschlossen, keine Erhöhung der Sitzungsgelder vorzunehmen. Doch nun kam die Kehrtwende: So wird noch einmal über die Aufwandsentschädigungen beraten - dieses Mal hinter verschlossenen Türen.

Peißenberg – Über die Sitzungsgelder respektive Aufwandsentschädigungen, die ihre kommunalen Mandatsträger erhalten, entscheiden die Städte und Gemeinden im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts. Plattform für diese Beschlüsse sind die Stadt- und Gemeinderäte als Gremien. Das bedeutet, dass die Mandatsträger die Höhe ihrer Aufwandsbezüge selbst festlegen. Es ist also ein sensibles Thema, mit dem sich der Marktrat aktuell unter dem Titel „Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrecht; Entschädigung der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder“ beschäftigt.

Im vorberatenden Hauptausschuss war das Meinungsbild eigentlich eindeutig: „Kein Handlungsbedarf“ lautet der einhellige Tenor. In Zeiten, in denen viele Bürger den Gürtel enger schnallen müssten, so hieß es, wäre eine Erhöhung der Sitzungsgelder ein „falsches Signal“.

Vanni: „Sitzen für weniger Geld länger in Sitzungen“

Aber hinter den Kulissen scheint nach der Hauptausschusssitzung ordentlich Lobbyarbeit betrieben worden zu sein – wohl auch von Manuela Vanni (Peißenberger Liste). Die Altbürgermeisterin war es, die eine Debatte über die Sitzungsgelder überhaupt erst angeregt hatte. Das Votum im Ausschuss dürfte ihr nicht gefallen haben. Im Marktrat sah die Angelegenheit auf einmal ganz anders aus. Vanni meldete sich zu Wort und hielt ein Plädoyer für eine Erhöhung der Sitzungsgelder. Die Altbürgermeisterin räumte zwar ein, dass es „immer ein Problem“ sei, wenn Mandatsträger ihre eigene Aufwandsentschädigung festlegen dürften: „Da traut man sich dann in öffentlicher Sitzung nicht zu sagen, ‘Wir wollen mehr‘.“ Doch Vanni „traute“ sich: Die vorläufig letzte Erhöhung habe es 2008 gegeben.

Zurückgerechnet liege die Geldentwertung bei 23 Prozent. Die 50 Euro, die seit 2008 pro Sitzungsteilnahme gewährt werden, seien deshalb inflationsbereinigt nur noch 38 Euro wert. Zudem hätte sich allein der zeitliche Aufwand für die Ratstätigkeit deutlich erhöht. „Wir sitzen für weniger Geld länger in den Sitzungen“, so Vanni – und überhaupt: Der Gemeinderat repräsentiere in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung nicht die Bevölkerung. Im Gremium würden Leute sitzen, denen es finanziell besser gehen würde.

Inflationsausgleich „sollte drin sein“ – Nicht alle dieser Meinung

Eigentlich ein Argument gegen eine Erhöhung von Sitzungsgelder, möchte man meinen. Nicht aber für Vanni: „Politische Ehrenämter sollten alle ausüben können.“ Eben auch finanziell weniger gut situierte. Von Gemeinderäten werde erwartet, dass sie unter anderem an Veranstaltungen und Vereinsfesten teilnehmen. Den Eintritt und die Verpflegung würden sie aber aus eigener Tasche bezahlen. Es dürfe nicht sein, so formulierte es Vanni überspitzt, dass man noch Geld mitbringen müsse, um sich in den Gemeinderat wählen zu lassen.

In ihrer Argumentationslinie unterstützt wurde Vanni von Grünen-Fraktionssprecher Matthias Bichlmayr („Die Aufwandsentschädigung ist auch ein Stück weit Wertschätzung für unsere Arbeit“) und dessen Parteikollegin Annette Daiber. Letztere hatte im Ausschuss noch gegen eine Erhöhung der Sitzungsgelder gestimmt. Nun aber: „Ich habe noch einmal drüber nachgedacht. Ein Inflationsausgleich sollte drin sein.“ Stefan Rießenberger (Bürgervereinigung) verwies in dem Zusammenhang darauf, dass auch die Bürgermeister-Gehälter angepasst worden sein.

Beschlussvorschlag wurde abgelehnt – Thema wird in interner Sitzung erneut besprochen

Doch es gibt natürlich einen gravierenden Unterschied: Rathauschef Frank Zellner ist nicht ehrenamtlich, sondern hauptberuflich als Bürgermeister tätig. Darauf zielte auch Peter Blomes (SPD) Wortmeldung ab. Der Begriff „Inflationsausgleich“ gehöre in das Tarifrecht, nicht aber zur Frage einer ehrenamtlichen Aufwandsentschädigung. „Gewinnstreben ist da völlig fehl am Platze“, so Blome. Der SPD-Gemeinderat blieb ebenso wie Vize-Bürgermeister Robert Halbritter („aus sozialer Sicht unpassend“) und Bürgermeister Frank Zellner (CSU; „Ich glaube, dass Ehrenamt wird adäquat entschädigt“) konsequent bei seiner Haltung gegen eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung.

Doch letztlich wurde der Beschlussvorschlag aus dem Hauptausschuss mit 11:13-Stimmen abgelehnt. Nicht nur Daiber, sondern auch Michele D‘Amico (Grüne), Anton Höck, Rudi Mach (beide Peißenberger Liste) und Cornelia Wutz (Bürgervereinigung) revidierten ihr Ausschussvotum. Das Thema „Entschädigung ehrenamtlicher Gemeinderatsmitglieder“ soll am Montagabend (27. Februar) in einer internen Sitzung noch einmal besprochen werden.