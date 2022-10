„Windenergie ist in Peißenberg kaum machbar“ - Gemeinderat fordert „globaleres“ Denken

Von: Bernhard Jepsen

In Peißenberg wird es wohl auch künftig keine Windkraftanlagen geben. © ´dpa

In Peißenberg sind keine Vorrangflächen für Windkraftanlagen ausgewiesen – dabei wird es vermutlich auch bleiben. Eine Potenzialanalyse hat ein ernüchterndes Ergebnis gebracht.

Peißenberg – Die Energiekrise zwingt Bund und Länder, aber auch die Kommunen zum Handeln. Der Ausbau regenerativer Energien muss vorangetrieben werden – und zwar möglichst schnell und auf allen Ebenen. In diesem Zusammenhang wurden nun die regionalen Planungsverbände über den Bundesgesetzgeber aufgefordert, entsprechende Infrastrukturen zu schaffen. Dabei geht es vor allem um die Windkraft, die in Bayern bislang eher stiefmütterlich behandelt wird (Stichwort: „10H-Abstandsregel“). Auf Anregung von Manuela Vanni wurde im gemeindlichen Energie- und Klimaausschuss darüber diskutiert, ob nicht auch in Peißenberg Windkraftanlagen aufgestellt werden können. „Wir brauchen einen großen Energie-Mix, um wirklich energieautark zu werden“, konstatierte Vanni im Ausschuss.

Aktuell sind auf Peißenberger Flur entsprechend der Regionalplanung keine Vorrangflächen für Windkraft ausgewiesen. Durch gesetzliche Erleichterungen wäre dies unter Umständen künftig möglich.

Peißenberg in einer der windärmsten Gegenden im Oberland

Aber würde es aus wirtschaftlicher Sicht auch Sinn machen? Zur Beantwortung dieser Frage hatte sich der Ausschuss Alexander Rossner eingeladen. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Peißenberger Energiegenossenschaft, die künftig als „Energiegenossenschaft Oberland“ firmiert, kam zu einem relativ klaren Ergebnis: „Windenergie ist in Peißenberg kaum machbar. Wenn man es dennoch anstrebt, würden wir uns als Genossenschaft sehr lange an den Schreibtisch setzen und nachrechnen, ob es für uns wirklich rentabel wäre.“

Peißenberg würde in einer der windärmsten Gegenden im Oberland liegen. Die Volllaststunden an Wind würden an der untersten Rentabilitätsgrenze kratzen. Halbwegs ertragsreiche Standorte, so Rossner, gäbe es vielleicht in Windkreut respektive Guselried. Aber je näher man an den Hohen Peißenberg heranrücken würde, „umso heikler“ werde Angelegenheit. Bei der Genehmigung würde jedenfalls der Deutsche Wetterdienst ein gehöriges Wort mitreden. Dessen Messtationen auf dem Hohen Peißenberg dürften jedenfalls in keinster Weise beeinträchtigt werden.

Große Potenziale bei der Sonnenenergie und möglicherweise auch bei der Biomasse

Rossners „Grundskepsis“ bezüglich von Windenergie in Peißenberg bezog sich auch auf Kleinwindkraftanlagen: „Da haben wir nicht die besten Erfahrungen gemacht – und sie liefern auch keinen wesentlichen Beitrag für die Energiewende.“ Im Gegensatz dazu würde es in Peißenberg große Potenziale bei der Sonnenenergie und möglicherweise auch bei der Biomasse geben.

Vanni wollte das Thema aber nicht ganz fallen lassen. Im Zuge der gestiegenen Energiepreise würde sich die Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen unter Umständen ganz anders darstellen – nämlich rentabler. Vanni sprach von „Bürgerwind“, soll heißen, von regionalen Wertschöpfungsketten. „Wir müssen bei der Energiewende ja irgendetwas machen“, so die Altbürgermeisterin.

Genau diesen Gedanken griff Walter Wurzinger (Freie Wähler) auf. So sei es an der Zeit, in puncto „Energiewende“ mit anderen Gemeinden und vor allem mit dem Landkreis als ersten Ansprechpartner zu kooperieren und „globaler“ zu denken: „Was im Kleinen möglich ist, das geht auch im großen Stil“, betonte Wurzinger. Nur so sei die Energiewende zu schaffen. Kommunen in windreicheren Gegenden könnten Windräder bauen, während in anderen zum Beispiel Energiespeicher bereitgestellt werden. „Es braucht ein Gesamtkonzept. Das ist der einzige Weg, um uns in der Energiefrage unabhängig zu machen“, so Wurzinger. Auf dessen Vorstoß hin wurde vom Ausschuss schließlich beschlossen, dass von einer Arbeitsgruppe des Marktrats ein entsprechender Antrag an den Kreistag formuliert wird.

