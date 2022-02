Peißenberg wird vorerst nicht zur „Schwammstadt“

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

So viel Grün wie im Bild von der Einfahrt zum Guggenbergtunnel in Richtung Hoher Peißenberg gibt es nicht überall in Peißenberg - das soll sich ändern. © Emanuel Gronau

Die Rathausverwaltung möge dafür sorgen, dass Möglichkeiten für den innerörtlichen Hochwasserschutz im Sinne des „Schwammstadt-Konzepts“ genutzt werden. So lautete ein Antrag, den die Marktratsfraktion der Grünen zur jüngsten Sitzung im Energie- und Klimaausschuss gestellt hatte. Die Begeisterung des Gremiums hielt sich in Grenzen.

Peißenberg – Die Marktgemeinde wird in den nächsten Jahren vermutlich rund 20 Millionen Euro in den innerörtlichen Hochwasserschutz investieren. Auf dem Programm stehen unter anderem Gewässerausbauten an Bächen, die Errichtung von Rückhaltebecken und die Verrohrung von Abfluss-Bypässen. Insofern verwunderte es schon ein wenig, dass die Marktratsfraktion der Grünen einen Antrag mit dem Titel „Hochwasserschutz für Peißenberg durch effizientere Flächennutzung“ einbrachte.

Doch die Ökopartei sieht eben weitere Möglichkeiten für Hochwasserschutzmaßnahmen – und zwar über die baulichen Maßnahmen hinaus. „Das Potenzial der Ortsfläche, selbst Wasser aufzunehmen, wird überhaupt nicht in Betracht gezogen“, schrieb Antragsverfasserin, Annette Daiber, in der Begründung. Als wesentlichen Baustein ihrer Argumentation verweisen die Grünen auf das „Schwammstadt-Konzept“.

Was das bedeuten soll? Grob gesagt, dass die Ortsplanung so ausgelegt wird, dass Regenwasser nicht mehr nur kanalisiert und abgeleitet, sondern lokal von Grünflächen wie ein Schwamm aufgesaugt wird. Dadurch, so wurde in der Antragsformulierung ein Wikipedia-Eintrag zitiert, „sollen Überflutungen bei Starkregenereignissen vermieden, das Stadtklima verbessert und die Gesundheit von Stadtbäumen gefördert werden“. Konkret skizzierten die Grünen drei Handlungsfelder – nämlich die Begrünung von gemeindeeigenen Flächen und Gebäuden, den Erlass entsprechender Standards bei Neubauten sowie die Unterstützung bei der Umgestaltung privater Grundstücke.

Im vorberatenden Energie- und Klimaausschuss wurde der Grünen-Antrag ausführlich diskutiert – und klar abgelehnt. Bürgermeister Frank Zellner (CSU) zeigte sich von dem Vorstoß der Grünen „überrascht“ und plädierte dafür, die geplanten, baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen „stringent fortzusetzen“ und „die Kapazitäten nicht auf andere Dinge zu lenken“. Außerdem verwies der Rathauschef auf die erst kürzlich modifizierte Entwässerungssatzung, in der Grundeigentümer bei Neubauten dazu aufgefordert werden, Niederschlagswasser zurückzuhalten und zu drosseln. „Ich frage mich“, so Zellner, „was in dem Antrag steckt, was wir nicht schon tun?“

Klimamanager soll sich der Sache annehmen

Bernd Schewe (SPD) wiederum verortete den Antrag nur indirekt in die Kategorie „Hochwasserschutz“: „Es geht ums Mikroklima!“ Inhaltlich würden durchaus interessante Fragen aufgeworfen, die man auch mit dem SPD-Antrag zur Erstellung eines 3-D-Modells von Peißenberg (wir berichteten) verknüpfen könne. Aber: „Ich sehe die Dringlichkeit des Antrags nicht.“ Schewe spielte damit auf die geplante Einstellung eines Klimamanagers an: „Das wäre seine Aufgabe. Wir sollten uns die Zeit geben und abwarten, bis der künftige Klimamanager Konzepte erstellt hat.“

Auch Jürgen Forstner (Freie Wähler) kritisierte den Antrag der Grünen: „Ich kann nicht wirklich greifen, was das Ganze soll. Ich tue mich mit dem Antrag schwer.“ Vor allem die Forderung nach der Eingrünung von Häuserfassaden stellte Forstner in Frage. Das Rathaus zum Beispiel sei gedämmt. Eine nachträgliche Begrünung sei dort gart nicht mehr möglich – zudem würden die gesetzlichen Vorgaben unter anderem durch die Energieeinsparverordnung (ENEV) dagegensprechen.

Auch Matthias Reichhart (Bürgervereinigung) senkte den Daumen: „Ist das jetzt ein Antrag zum Hochwasserschutz oder zur Umgestaltung des Ortes wegen des Klimawandels?“

Laut Daiber offenbar beides: „Bei der Überschrift bin ich verhandlungsfähig. Ich hänge da nicht am Hochwasserschutz fest.“ Es gehe vor allem um die klimatischen Bedingungen im Ort und die Schaffung von Rahmenbedingungen. „In der Bauleitplanung gibt es da schon noch Luft nach oben“, so Daiber. Die Angelegenheit sei eine „Frage des guten Willens“, zudem brauch es bei der Thematik Phantasie.

Doch Daiber zog am Ende der Diskussion selbst die Notbremse: Sie nahm den Antrag mit der Ankündigung zurück, selbigen zu gegebener Zeit wieder zu stellen. Das wird vermutlich nach der Einstellung und Einarbeitungsphase des Klimamanagers sein.

Im nicht öffentlichen Teil der Ausschusssitzung wurde bereits über das Prozedere zur Stellenbesetzung beraten. Dem Vernehmen nach wurde bereits eine Vorabauswahl von geeigneten Kandidaten getroffen.