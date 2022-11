Peißenberger Wirtschaftspreis vergeben: Sportstudio Guffanti und Zimmerei Ressler geehrt

Von: Bernhard Jepsen

Gruppenbild zum Peißenberger Wirtschaftspreis 2022 mit den beiden Preisträgerfirmen, Laudatoren und Kommunalpolitikern. © jepsen

Zwei Familienunternehmen aus unterschiedlichen Metiers standen heuer bei der Verleihung des Peißenberger Wirtschaftspreises auf der Siegerliste.

Peißenberg – Die Bühne der Tiefstollenhalle war feierlich geschmückt, und während die rund 70 Gäste nach und nach im Foyer eintrudelten, las der prominente Gastreferent ganz allein und in sich gekehrt im großen Saal sitzend in einem Büchlein. Die letzten Vorbereitungen für seinen Vortrag zum Thema „Wertorientiertes Leben und Wirtschaften in einer Welt des Wertewandels“. Mit der Verpflichtung von Anselm Bilgri, der als philosophischer und theologischer Gesprächspartner mediale Bekanntheit erlangte, war Rathausmitarbeiter Erich Gehrmann ein echter Coup gelungen. Der ehemalige Abt des Kloster Andechs, der früher „ungehinderten Zugang zu den Klosterbrauereibeständen“ hatte, wie Gehrmann bei der Begrüßung scherzte, ist heute als Unternehmensberater tätig.

Peißenberger Wirtschaftspreis: „Innovation und kontinuierliche Leistung lohnen sich“

Bilgri hielt einen soliden Vortrag mit mehr oder weniger bekannten Botschaften – so zum Beispiel, dass Wirtschaft kein Selbstzweck sei, sondern dem Menschen dienen müsse, und dass künftig Wissen und Können zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren für Unternehmen geraten würden. Im Mittelpunkt, so Bilgri, müsse dabei stets die Wertschätzung des Menschen stehen.

Um Wertschätzung ging es auch beim Hauptact des gut organisierten Abends. „Innovation und kontinuierliche Leistung lohnen sich, das zeigt der Peißenberger Wirtschaftspreis“, betonte Bürgermeister Frank Zellner in seinem Grußwort. Die Auswahl der beiden Unternehmen hatte der Marktgemeinderat vor ein paar Wochen in nichtöffentlicher Sitzung vorgenommen. Die Wahl fiel auf das Sportstudio Guffanti und die Zimmerei Ressler. Die beiden Wirtschaftsreferentinnen des Marktrats, Ursula Einberger und Patricia Punzet, übernahmen die Laudationen.

Peißenberger Wirtschaftspreis: Marco Guffanti nimmt Preis entgegen

Einberger stellte in ihrer Würdigung für das Sportstudio Guffanti den Firmengründer in den Mittelpunkt. Peter Guffanti habe „nie den Blick für das nächste Ziel verloren“. Er habe zusammen mit seiner Familie in Peißenberg und später in Weilheim Institutionen mit einem breitgefächerten Sportangebot für alle Altersgruppen geschaffen. „Darüber hinaus sind die Sportstudios tolle Treffpunkte“, so Einberger. In seiner unternehmerischen Laufbahn habe sich Guffanti auch durch Widerstände nicht aufhalten lassen – so zum Beispiel 1989 beim Umzug an den heutigen Stammsitz in der Wilhelm-Röntgen-Straße: „Was ich interessant fand“, so Einberger, „dass man Dich im damals neuen Gewerbegebiet gar nicht haben wollte, weil man andere Betriebe und kein Sportstudio im Blick hatte.“

Vor der Corona Pandemie habe das Studio über 2000 Mitglieder gezählt. „Bis heute gibt es rund 100 Altverträge aus der ersten Stunde“, so Einberger. Als Studio-Geschäftsführer nahm Marco Guffanti den Preis entgegen – er dankte den Firmengründern Erika und Peter Guffanti: „Der Preis ist eine Würdigung für das, was meine Eltern geschaffen haben.“

Peißenberger Wirtschaftspreis: Klaus Ressler dankt Mitarbeiterteam und Familie

„Ausdauer und Entschlossenheit“ sowie einen ausgeprägten Fokus auf Nachhaltigkeit mit einem „Rundumsorglos-Paket“ beim ökologischen Holzhausbau bescheinigte Punzet in ihrer Laudatio der Zimmerei Ressler. Das 1911 gegründete Unternehmen verfüge über einen „beachtlichen Kundenstamm“ und viele positiven Referenzen auf diversen Bewertungsplattformen. „Die Geschäftsführung hat große Pläne, was die Nachhaltigkeit und die ökologische Weiterentwicklung betrifft“, lobte Punzet. Firmenchef Klaus Ressler junior sprach von einer „ehrenvollen Auszeichnung“ und dankte seinem Mitarbeiterteam und seiner Familie. Das Zimmereihandwerk sei ihm in die Wiege gelegt worden. Mit den heuer verliehenen Güte-Siegeln im Holzhausbau sei das Unternehmen für die Zukunft bestens aufgestellt: „Ich hoffe, immer wieder in glückliche Kundengesichter schauen zu dürfen“, so Ressler.

