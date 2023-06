Peißenberger in Sorge um die Rigi-Rutsch’n: „Mein Handy ist nicht mehr stillgestanden“

Von: Bernhard Jepsen

Die Zukunft der Rigi-Rutsch’n (hier ein Bild von der „Poolserenade“ vor etwa einem Jahr) ist immer wieder ein Thema in Peißenberg. © Regina Wahl-Geiger

Stefan Ziegler möchte einen transparenten Diskurs über die Zukunft der Rigi-Rutsch’n führen – abgekoppelt vom laufenden Betrieb. Dass das schwer werden könnte, zeigte sich im Marktrat.

Peißenberg – Eigentlich war geplant, dass Stefan Ziegler, Vorstand der Gemeindewerke, im nicht öffentlichen Teil der Marktratssitzung die Gremiumsmitglieder über das neue Preistableau und die aktuelle Lage im Bäderpark informiert. Auf Wunsch von Cornelia Wutz (Bürgervereinigung) wurde der Vortrag des Vorstands der Gemeindewerke aber in den öffentlichen Teil gehievt. Inhaltlich erfuhren die Räte nichts wesentlich Neues. Ziegler wiederholte das, worüber die Heimatzeitung im Nachklang eines Pressegesprächs bereits berichtet hatte.

Der Werkleiter verteidigte die Preiserhöhung für das Freibad (im Durchschnitt rund 25 Prozent). Der Eintritt für Erwachsene (neun Euro) würde bei einer angenommenen Verweildauer im Bad von acht Stunden einen Stundensatz von gerade einmal rund 1,10 Euro ergeben: „Wo bitte kann man das heute noch?“, so Ziegler. Man sei an die Neutaxierung der Preise mit „Fingerspitzengefühl“ herangegangen. Das neue Tableau sei ausgewogen, bilde aber auch die Inflation und die Teuerung bei den Energiekosten ab.

Treuer-Rabatt für die Sauna?

„Leistungen zu verschenken, das kann nicht unser Hauptwerk sein“, erklärte Ziegler. Auch die Reaktionen in den sozialen Medien deuteten durchaus auf Verständnis hin: „Von einem gefühlten Shit-Storm sind wir weit entfernt.“ Nachbesserungen werde man aber eventuell noch beim Sauna-Eintritt vornehmen: „Wir überlegen, ob wir auch für die Sauna einen Treue-Rabatt einführen“, so Ziegler.

Peißenberger um Zukunft des Bads besorgt

Das Preistableau wurde im Gemeinderat denn auch nicht beanstandet: „Ich sehe es auch so, dass die Preise angepasst werden müssen“, erklärte Wutz. „Erstaunt“ sei sie aber gewesen, dass in der Zeitung auch über eine mögliche städtebauliche Vermarktung des derzeitigen Freibadgeländes und über einen Neubau an anderer Stelle berichtet worden sei. „Mein Handy ist nicht mehr stillgestanden“, erklärte Wutz: „Die Peißenberger machen sich Sorgen.“ Die Rigi-Rutsch’n sei ein „sensibles Thema“: „Da muss man aufpassen.“ Bevor man über Rückbau spricht, so Wutz in Richtung Ziegler, müsse man überlegen, wie man den Bäderpark erhält.

Ähnlich äußerte sich Bernd Schewe (SPD): „Erstes Ziel muss die Erhaltung des Bades sein.“ Fraktionskollege Maximilian Maar differenzierte hingegen: „Ich sehe es nicht so wie du, Conny.“ Man müsse bezüglich der Zukunft des Bades offen über Optionen nachdenken. Auch der Marktkämmerer werde bei der Diskussion ein gewichtiges Wort mitreden. Den politischen Diskurs müsse man einfach vom laufenden Bäderpark-Betrieb trennen.

Werkleiter warnt davor, „Dinge kaputt zu reden“

Bürgermeister Frank Zellner (CSU) kam zu einer ähnlichen Bewertung. Natürlich müsse man „generelle Überlegungen“ anstellen: „Es nicht zu tun, wäre nicht richtig.“ Die Vermarktung und ein möglicher Neubau sei aber „nur eine von 1000 Varianten“. Die Debatte über die Rigi-Rutsch’n wird hinter den Kulissen vor dem Hintergrund geführt, dass die Gemeindeverwaltung bis zum Herbst eine Planung für Kosteneinsparungen im Kommunalhaushalt vorlegen möchte. Dabei sollen die freiwilligen Leistungen (Bücherei, Vereinszuschüsse, Eisstadion, Tiefstollenhalle, Bergbaumuseum, etc.) auf den Prüfstand gebracht werden. Zu denen gehört auch die Rigi-Rutsch’n. Die Kommune zahlt jedes Jahr einen Verlustausgleich und eine Investitionspauschale an die Gemeindewerke. Der Gesamtbetrag wurde zuletzt notgedrungen von 300 000 auf 400 000 Euro aufgestockt. Doch selbst das dürfte auf Dauer zu wenig sein. Die Werke prognostizieren mittel- bis langfristig einen Anstieg des Bäderpark-Defizits auf knapp zwei Millionen Euro. Aktuell liegt man „nur“ bei etwas mehr als einer Million Euro.

Hinter vorgehaltener Hand wird im politischen Umfeld viel diskutiert – eben auch über Optionen. Dem Vernehmen nach soll intern auch schon über eine „Schwimmbad-Kooperation“ mit Weilheim nachgedacht worden sein. Bislang sind das aber alles nur Gerüchte, die Ziegler nicht gefallen dürften. „Man kann die Dinge auch ganz schnell kaputtreden“, mahnte der Werkleiter bei seinem Auftritt im Marktrat.