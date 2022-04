St. Michael in schlechtem Zustand: Gemeinde Peißenberg „sollte sich wesentlich mehr um die Kapelle kümmern“

Von: Bernhard Jepsen

Die Westfassade der St.-Michael-Kapelle ist großflächig verwittert. © Bernhard Jepsen

An der Kapelle von St. Michael beim „Schweiber“ wandern bei schönem Wetter viele Menschen vorbei. Optisch ist die Kapelle aber kein Aushängeschild. Der Putz bröckelt.

Peißenberg – „Der Erzengel Michael wird als Himmelsstreiter dargestellt. Mit Feuerschwert, Lanze und Schild wehrt er den Bösen und das Böse ab“, heißt es auf einer Info-Tafel, die an der Kapelle von St. Michael aufgestellt ist. Doch gegen die Witterungseinflüsse am Osthang des Hohen Peißenbergs ist selbst der Himmelsretter machtlos. Die Wetterseite der Kapelle ist ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Der Putz wäscht sich großflächig von der feuchten Fassade ab. „Die Kapelle ist in einem bedauerlichen Zustand“, sagt Hans Hänel im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Der frühere Vize-Bürgermeister und Bürgermedaillen-Träger wohnt in dem Haus gleich unterhalb der Kapelle. Er hat zusammen mit seiner Gattin 1983 auch den „Freundeskreis Kapelle St. Michael“ aus der Taufe gehoben. Doch die Aktivitäten des Fördervereins sind nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie „eingeschlafen“, wie es Hänel formuliert.

Aber die Feuchtigkeit an den Wänden respektive die bauliche Instandsetzung wären ihm zufolge ohnehin nicht die Aufgabe des Freundeskreises gewesen: „Wir haben uns vor allem um den Erhalt der Fresken gekümmert“, betont Hänel. Für die Behebung von baulichen Mängeln sei indes der Markt zuständig: „Die Gemeinde sollte sich wesentlich mehr um die Kapelle kümmern“, kritisiert Hänel.

Das Grundstück gehört dem Markt Peißenberg

Dem Markt gehört das Grundstück, auf dem die Kapelle steht. Entsprechend ist sie auch für den Erhalt der Bausubstanz verantwortlich – so wie übrigens auch bei der St.-Georgs-Kapelle und der Kapelle bei Tritschenkreut. Wie genau die Gemeinde in den Besitz der religiösen Baudenkmäler gekommen ist, weiß man in der Rathausverwaltung heute nicht mehr. Der Eigentumsübergang dürfte schon viele Jahrzehnte zurückliegen. Fakt aber ist laut Bürgermeister Frank Zellner: „Der Unterhalt ist unsere Aufgabe – und wir haben das auch auf dem Schirm.“

Demnächst wird ein Mitarbeiter des gemeindlichen Bauamts die Kapelle genauer unter die Lupe nehmen. Im Falle von größeren Schäden würde die Gemeinde das Denkmalamt und die Kirchenverwaltung miteinschalten, ebenso den Förderverein. Dabei dürfte es dann vor allem auch um Finanzierungsfragen gehen. Laut Bauhofleiter Roman Bals wurden an der Kapelle vor ein paar Jahren bereits aufwendigere Baumaßnahmen getätigt – nämlich im Sockelbereich: „Da wurden die Fundamente freigelegt“, berichtet Bals. Zum Patrozinium werde die Kapelle jedes Jahr innen sauber gemacht und der Außenbereich gepflegt. Der Renovierungsbedarf an dem Kleinod sei schon eine Zeit lang bekannt. Durch die Corona-Pandemie hätte sich jedoch der Abfolgeplan für die Liste der Sanierungsprojekte verschoben: „Auch hat man andere, dringendere Sachen vorgezogen.“