Bei der „Beni Challenge“ wurden Peißenberger Realschüler zu Fernsehstars

Von: Kathrin Hauser

Einen Tag lang drehte ein Team von Disney TV in Peißenberg. © privat

Einen besonderen Schultag erlebten kürzlich die Schüler der Realschule Peißenberg: „Die Beni Challenge“ von „Disney TV“ drehte einen Tag lang in der Schule. Dabei hatten die Buben und Mädchen sowie Benedikt Weber alias Beni einige Herausforderungen zu meistern.

Peißenberg – Es gibt Unterrichtstage, an denen scheint die Zeit stillzustehen. Das Gegenteil davon erlebten die Schüler der Realschule Peißenberg Ende Mai. Ein Fernsehteam war zu Gast und bescherte den Buben und Mädchen einen kurzweiligen und interessanten Schultag, auch wenn dieser für einige Realschüler bis zum Abend dauerte. Eingefädelt hatte diesen Besuch des Fernseh-Teams Mebel Hummig, die eine ehemalige Schülerin der Peißenberger Realschule ist.

Die Schüler der Klasse 6a hätten an dem Tag die Gelegenheit bekommen „ihre Teamarbeit und schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und einen echten Drehtag für das Kinderwissensformat ,Die Beni Challenge’ mitzuerleben“, schreibt die Lehrerin der Klasse 6a, Mareike Kliegel.

Bei dieser Sendung bekommt Benedikt Weber von den Zuschauern Aufgaben gestellt, die er meistern muss. Ob und wie gut ihm die Erfüllung dieser Aufgaben gelingt, beurteilt am Ende die künstliche Intelligenz „Silly“. Dabei waren in Peißenberg auch die Schüler der fünften Klassen sowie die Klasse 6a gefordert: „Nachdem am 9. September 2023 die 100. Sendung der ,Beni Challenge’ auf dem Disney Channel gefeiert wird, bekam Beni die Aufgabe, in 100 Sekunden mit den 100 Schülern der Klassen auf dem Sportplatz die Zahl 100 zu formen“, schreibt Kliegel.

Auch im Quiz maßen sich die Schüler mit Beni. © privat

Eine Drohne filmte dabei von oben, damit beurteilt werden konnte, ob er die Herausforderung schaffte. Wie die Sache ausging, kann erst verraten werden, sobald die Sendung ausgestrahlt ist. Wann dies der Fall sein wird, steht noch nicht fest. Auf jeden Fall wird es September, bis die in Peißenberg gedrehte Folge gesendet wird.

„Anschließend durfte sich die Klasse 6a gegen Beni sowohl durch Wissen als auch durch Geschicklichkeit behaupten“, schreibt Kliegel. Beim Quiz mussten die Schüler in Zweierteams Fragen zu unterschiedlichen Unterrichtsfächern beantworten. Die Fragen stellte Disney Channel-Moderator Marvin. Dabei kam es auch auf Geschwindigkeit an, denn der Buzzer musste möglichst schnell gedrückt und die Frage richtig beantwortet werden. Wenn die Antwort falsch war, erhielt das gegnerische Team einen Punkt. Es gab die Möglichkeit für die Schüler und für Beni, sich zusätzliche Punkte bei Spielen zu erarbeiten.

„Die Schüler waren mit Feuereifer dabei und feuerten ihre Mitschüler an, auch wenn der Dreh bis 16 Uhr viel anstrengender war, als die meisten Kinder gedacht hatten“, schreibt Kliegel: „Ich bin unglaublich stolz auf meine Klasse. Sie haben es Beni wirklich nicht leicht gemacht und konnten sowohl durch ihre guten Antworten als auch durch ihren Teamgeist überzeugen.“ Ob sich die Klasse im entscheidenden Spiel gegen Beni durchsetzen konnte, bleibt ebenfalls noch geheim.