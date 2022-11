Sonnenstraße in Peißenberg: Mehrheit für Asphalt statt Pflaster

Von: Bernhard Jepsen

Probesanierung: Ein Teil der Sonnenstraße wurde asphaltiert, der Rest wieder gepflastert. Die Sanierung kostet rund 370 000 Euro © Jepsen

Was tun mit der ramponierten Sonnenstraße? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Peißenberger Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Nach der „Probesanierung“ auf einem rund 30 Meter langen Teilabschnitt legte das Bauamt nun verschiedene Instandsetzungskonzepte vor – wobei die Vorzugsvariante schnell gefunden war.

Peißenberg – „Es ist ein leidiges Thema“, führte Thomas Schamper im Bauausschuss in den Tagesordnungspunkt „Erneuerung Sonnenstraße; Festlegung der weiteren Vorgehensweise“ ein. Der Rathausmitarbeiter, der für den Sachbereich „Tiefbau“ zuständig ist, berichtete zunächst über die Ergebnisse der in den Sommerferien durchgezogenen „Probesanierung“ zwischen Sonnenapotheke und Barbara-Kirche: „Daraus haben wir wichtige Erkenntnisse gewonnen“, so Schamper.

Demnach musste bei den Bauarbeiten zunächst eine 60 Zentimeter dicke Frostschutzschicht abgetragen werden. Nach der Freilegung offenbarte sich schließlich die Ursache für die vielen Löcher und die bucklige Pflasterung auf der Sonnenstraße. So musste die beauftragte Baufirma rund 30 Zentimeter dicke Einlagerungen von lehmigem respektive sandigem Boden entfernen. Schamper sprach im Ausschuss von inhomogenem Material, das im Laufe der Jahre zu einem unterschiedlichen Setzungsverhalten im Straßenaufbau geführt habe.

Die Sanierung kostet rund 370 000 Euro

Das Problem im Zuge der „Probesanierung“: Die zusätzlich angefallenen Aushubmaterialien waren schadstoffbelastet und mussten auf einer Spezialdeponie entsorgt werden. „Mit Altlasten habe ich null gerechnet“, räumte Schamper im Ausschuss ein. Ursprünglich war für die „Probesanierung“ ein Budget von 20 000 Euro angesetzt worden. Unter dem Strich landete man aber in der Endabrechnung für die Instandsetzung auf einer Fläche von gerade einmal 172 Quadratmetern bei rund 40 000 Euro .

Auf dieser Basis hat das Bauamt nun für den verbleibenden, gepflasterten Bereich der Sonnenstraße (rund 1330 Quadratmeter) Sanierungsvarianten vorgelegt. Dabei, so hieß es im Ausschuss, sei es von den Kosten her „unerheblich“, ob das vorhandene Pflaster wieder eingebaut oder die Fahrbahn asphaltiert werde. Die Kosten für eine Komplettsanierung würden in beiden Varianten bei rund 370 000 Euro liegen. Daneben wurde vom Bauamt der Aufwand für eine Teilsanierung zwischen Pestalozzi- und Wörther-Kirch-Straße (200 000 Euro) sowie einer Instandsetzung des östlichen Endes analog der „Probesanierung“ (40 000 Euro) ermittelt. Doch die Varianten spielten in der Diskussion im Ausschuss keine Rolle – ebenso wenig der Vorschlag, die Maßnahme generell zurückzustellen.

Genau das wurde zwischenzeitlich in Erwägung gezogen, weil der Landkreis bekanntlich eine Erweiterung der Realschule plant. Doch wann das Schulbau-Projekt über die Bühne gehen soll, ist unklar. „Hoffentlich in zwei bis drei Jahren“, erklärte Frank Zellner (CSU), aber Konkretes zum Zeitplan konnte der Bürgermeister im Ausschuss nicht verkünden: „Da gibt es vom Landratsamt noch keine belastbaren Wasserstandsmeldungen.“ Zudem betonte Zellner, dass eine sanierte Fahrbahn dem Baustellenverkehr durchaus standhalten sollte: „Die Straße sollte dann so stabil sein, dass sie die Realschul-Erweiterung übersteht.“

Deutliche Empfehlung an den Marktgemeinderat

Stefan Rießenberger (Bürgervereinigung) pochte in der Debatte denn auch auf einen Komplettausbau mit Asphalt – „und zwar so schnell wie möglich“: „Da spreche ich den Anwohnern sicher aus der Seele.“ Eine Sanierung mit Asphalt würde die Lärmbelastung senken und würde spätere Reparaturmaßnahmen erleichtern. Auch zweifelte Rießenberger die vom Bauamt vorgelegte Kostenschätzung an: „Asphalt ist billiger als Pflaster.“ Außerdem sei eine Sanierung mit Pflaster zeitintensiver. Die Arbeiten könnten aufgrund des Schulverkehrs nur in den Ferien ausgeführt werden.

Frank Zellner und Ursula Einberger (SPD) wiederum verwiesen auf die verkehrsberuhigende Wirkung der Pflasterung. „Ich finde Asphalt vor der Schule schwierig, weil dadurch der Straßencharakter der Sonnenstraße verstärkt werden würde“, argumentierte der Rathauschef. Matthias Bichlmayr (Grüne) gab ebenfalls zu bedenken, „dass die Sonnenstraße keine Rennstrecke werden darf“. Aber aufgrund der verminderten Lärmbelastung sei Asphalt dann doch die richtige Variante. Und Jürgen Forstner (Freie Wähler) führte bautechnische Gründe an: „Die neugepflasterte Seite wird nach der kurzen Zeit auch schon wieder bucklig.“

In der Abstimmung zur Beschlussempfehlung für den Marktgemeinderat votierten schließlich neun Ausschussmitglieder für eine Komplettsanierung mit Asphalt. Lediglich Frank Zellner und Ursula Einberger sprachen sich für eine Pflasterung aus.