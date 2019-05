Den Peißenbergern stinkt’s gewaltig

2016 war für die Anwohner der Bachstraße ein Horrorjahr. Nach Starkregenfällen trat der Wörthersbach innerhalb weniger Tage zweimal über die Ufer. Viele Keller liefen voll, die Schäden waren immens. Was viele bislang nicht wussten: Der Wörthersbach führte damals nicht nur Regenwasser.

Peißenberg – Nach einem gemeinsamen Ortstermin im vergangenen Herbst hatten beide Seiten noch die sachliche und höfliche Gesprächsatmosphäre gelobt. Doch mittlerweile haben sich die Fronten zwischen der Rathausverwaltung und der „Interessensgemeinschaft Hochwasserschutz“ (IGH) verhärtet. Ein Treffen Ende Februar soll von deutlichen Missklängen begleitet gewesen sein. Für eine Fehlentscheidungen hält die IGH vor allem den im Jahr 2009 auf Geheiß des Wasserwirtschaftsamts vollzogenen Bau eines Regenüberlaufbeckens (RÜB) im Bereich der Einmündung des Michelsbachs in den Wörthersbach.

Das RÜB 2, in das die Kanäle der Weinhartstraße und der Hutterer Leite münden, soll bei Starkregen das Kanalsystem und die Kläranlage entlasten. Allerdings hat das Becken nur ein Aufnahmevolumen von 320 Kubikmetern. Ist die Kapazitätsgrenze erreicht, läuft das überschüssige Wasser durch zwei neben der Einmündung des Michelsbachs gebaute Rohre direkt in den Wörthersbach – und das ist ein wesentlicher Kritikpunkt der IHG.

Es dürfe nicht sein, so argumentieren die IGH-Sprecher Anna Hofstetter-Kerndl und Franz Bittner, dass das ohnehin schon hochwasseranfällige Bachbett entlang der Bachstraße neben den Wassermassen des Wörthers- und Michelbachs auch noch die überschüssigen Wassermengen eines Regenüberlaufbeckens aufnehmen müsse. „Das ist ein Skandal“, kritisiert Bittner.

Ein von der Gemeinde beauftragtes Ingenieurbüro spricht von vier Kubikmeter pro Sekunde, die beim Hochwasser 2016 in der Spitze zusätzlich in den Wörthersbach geleitet wurden. Die IGH, die sich von einem eigenen Ingenieur beraten lässt, zweifelt die Richtigkeit der Daten und die angebliche zeitliche Verzögerung der Hochwasserwelle an, was wiederum in der Rathausverwaltung für Unmut sorgt: „Die IGH glaubt uns leider gar nichts“, bedauert Bauamtsmitarbeiter Thomas Schamper.

Es gibt aber noch ein Detail, das der IHG stinkt – im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Hintergrund: Peißenberg ist bis auf wenige Ausnahmen von einem Mischkanalsystem durchzogen. Auch die beiden Kanalstränge, die ins RÜB 2 münden, führen neben reinem Regen- auch Schmutzwasser. Nach der Bauart des Überlaufbeckens setzen sich die festen Fäkalien nach unten ab. Damit können sie in der Regel nicht in den Wörthersbach gelangen. Sehr wohl aber ist das aus den Rohren fließende Wasser mit fäkalischen Stoffen belastet.

Laut Bernhard Müller, Abteilungsleiter beim Wasserwirtschaftsamt, ist die Dosierung jedoch so bemessen, dass sie für das Gewässer verträglich ist. Keime würden sich im Laufe der Zeit selbst abbauen. Aber wie sieht´s mit der Hygiene aus? „Trinken sollte man das Wasser nicht“, räumt Müller trotz der stark verdünnten Konzentration ein. Die zeitweise Einleitung in Fließgewässer sei bei Mischkanalsystemen jedoch „gängige Praxis“.

Nach Auskunft von , der bei den Gemeindewerken für die Kläranlage zuständig ist, sind es zudem nur „kurze Zeiten“, in denen das RÜB 2 Wasser in den Wörthersbach entsorgt. 2018 waren es über das Jahr verteilt lediglich neun Stunden, 2016 mit den Starkregenereignissen 52. Sedlmeir betont, dass das RÜB 2 genau so gebaut wurde, wie es das Wasserwirtschaftsamt respektive die gesetzlichen Regelungen vorgegeben haben.

„Die IGH müsste deshalb auf den Gesetzgeber einhauen, aber nicht auf die Gemeinde“, sagt Sedlmeir. Ein komplettes Trennsystem in Peißenberg einzuführen, würde zig Millionen Euro kosten, die letztlich vom Gebühren- und Steuerzahler beglichen werden müssten.

Nach Ankündigung von Bürgermeisterin Manuela Vanni wird es vorerst keine weiteren provisorischen Maßnahmen zum Hochwasserschutz geben. Zunächst wolle man die Detailkonzeption für diverse Rückhaltebecken und Gewässerausbauten abwarten. Die Planung solle noch vor den Sommerferien vorgelegt werden. Zudem dürften provisorische Maßnahmen keine Verschlechterung für die Unterlieger bewirken: „Die Vorwürfe der IHG sind unangemessen. Wir haben schon viel für den Hochwasserschutz gemacht und uns rechtlich weit aus dem Fenster gelehnt“, erklärt Vanni.

Laut der IHG ist der Frust bei den betroffenen Anwohnern jedoch groß. „Manche räsonieren darüber, dass die Gemeinde offenkundig sehr schnell für die Gewerbesteuerzahler am Recyclinghof und am Rigi-Center etwas tun konnte, während sie die Kleinhäusler am Wörthersbach einfach absaufen lässt“, schreibt sie IHG in ihrer Pressemitteilung.

Auch würden einige Anlieger die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber der Gemeinde in Erwägung ziehen. Nach Informationen der Heimatzeitung hat bereits ein Anwohner der Jahnstraße in Peißenberg Klage eingereicht.

Bernhard Jepsen