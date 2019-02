Peißenbergs Jugend will ein Gremium

Die Wünsche der Peißenberger Jugend nehmen Form an: Kürzlich gab es ein zweites Treffen im Rahmen des Projektes „Whats Up?!“, zu dem rund 40 Jugendliche kamen.

Peißenberg – „Die Stimmung und die Beteiligung waren sehr gut“, sagt Mirko Zeisberg über das zweite Treffen, das kürzlich im Foyer der Peißenberger Tiefstollenhalle im Rahmen des Projektes „Whats Up?!“stattfand. Er betreut zusammen mit seiner Kollegin Anna Heiland beim KJR Ostallgäu das „Leader“-geförderte Projekt, bei dem aktive Jugendbeteiligung im ländlichen Raum gefördert wird. „Wir müssen noch weiter diskutieren, aber beim zweiten Treffen wurde alles schon viel konkreter“, sagt Zeisberg.

Bei einem ersten Treffen im Oktober waren bereits Wünsche gesammelt worden. Diese wurden beim zweiten Treffen konkretisiert. Bürgermeisterin Manuela Vanni und Jugendreferentin Stephanie Träger, Zeisberg und Heiland konnten dazu rund 40 Peißenberger Jugendliche in der Tiefstollenhalle begrüßen. Die Teilnehmer haben sich an Thementische verteilt, wo sie über ihre Ideen diskutierten und ihre Vorstellungen aufschrieben, wie Heiland berichtete.

Skaterplatz: Ziemlich konkrete Wünsche

Ziemlich konkret sind schon in diesem Stadium die Wünsche der Gruppe, die sich mit dem Skaterplatz beschäftigt: „Junge Peißenberger wünschen sich andere Ramps, um weiterhin in Peißenberg skaten zu können“, so Heiland. Die Gruppe hat über das Material diskutiert und darüber, woher es bezogen werden könnte. Die Buben und Mädchen haben sich auch schon über Sponsoren Gedanken gemacht. Nun soll eine Präsentation ausgearbeitet werden, die dann im Marktgemeinderat präsentiert werden kann.

Auf das größte Interesse stieß bei den Jugendlichen das Thema „Jugendbeteiligung“: 15 junge Menschen haben hier diskutiert, wie sie sich Jugendbeteiligung vorstellen. Dabei wurde klar, dass sich die Peißenberger Jugend auf jeden Fall am Gemeindeleben beteiligen will, nur in welcher Form ist noch unklar: „Dass es ein Gremium zur Jugendbeteiligung geben soll, steht fest. Wir müssen nur noch die Form der Partizipation finden“, sagt Zeisberg. Denkbar sei ein Verein, ein Beirat oder aber ein Jugendforum. Auch Bürgermeisterin Manuela Vanni ist von dieser Idee angetan: „Wir brauchen ein Gremium der Jugend das wir ansprechen können“, sagte sie im Anschluss an die Veranstaltung.

Öffentlicher Nahverkehr: Wenig Verbindungen, lange Wartezeiten

Eine dritte Gruppe befasste sich mit dem öffentlichen Nahverkehr: Die Jugendlichen bemängelten, dass es auf manchen Strecken zu wenige Verbindungen und zu lange Wartezeiten gibt. Dieses Thema soll mit dem geplanten Jugendgremium weiter verfolgt werden.

Und noch ein Thema bewegt die jungen Peißenberger: Es gibt zu wenige „Furtgehmöglichkeiten“ – insbesondere die Jugendlichen ab einem Alter von 16 Jahren haben das moniert. Die Gruppen arbeiten nun noch weiter an der Konkretisierung der Ideen, sodass dem Gemeinderat bald Ergebnisse präsentiert werden können. Egal wie es mit dem Projekt weitergeht, für Zeisberg steht schon ein Ergebnis fest: „Die Peißenberger Jugendlichen stehen für ihre Ideen ein.“

Junge Peißenberger

zwischen 12 und 27 Jahren können den Arbeitsgruppen noch beitreten. Informationen erhalten Interessierte bei der Projektstelle „What´s Up?! – aktive Jugendbeteiligung im ländlichen Raum“ unter Telefon 08342/911817 oder auf der Homepage des Projektes.

