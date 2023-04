Erst Corona, jetzt Personalmangel: Traditionsveranstaltung in Paterzell muss erneut ausfallen

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Im Rekordjahr 2018 haben beim Preiswatten in Paterzell 616 Teilnehmer an 154 Tischen mitgemischt. © Archiv/Emanuel Gronau

Bis vor drei Jahren war das Preiswatten an Gründonnerstag im „Gasthaus Eibenwald“ in Paterzell Tradition. Nachdem es wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, sollte es heuer wieder stattfinden. Doch Organisator Gabriel Bertl musste schweren Herzens absagen.

Paterzell/Peißenberg – Normalerweise hat Gabriel Bertl alle Hände voll zu tun, wenn es auf Gründonnerstag zugeht. Denn an diesem Tag findet traditionell das große Preiswatten statt, zu dem der Forster „Belli-Club“ immer ins „Gasthaus Eibenwald“ nach Paterzell einlädt. Bertl ist Vorsitzender des „Belli-Clubs“ und als solcher hatte er viel zu organisieren und vorzubereiten, je näher es auf Gründonnerstag zuging. Dabei ging es nicht nur um die Fleisch- und Sachpreise, die Bertl und seine Mitstreiter besorgen mussten.

Begonnen hat das Preiswatten, von dem Bertl einmal sagte, dass es wohl „das größte auf der Welt ist“, im Jahr 1984 relativ klein mit 24 Tischen. Im Laufe der Jahre sind es dann immer mehr Teilnehmer geworden, die zum Preiswatten gekommen sind. Sie kamen aus der Region und nahmen zum Teil weite Anreisen auf sich, um bei dem beliebten Kartenspiel im Eibenwald mitzumachen. Und sie kamen von weit her – unter anderem aus Regensburg, Ulm und Memmingen, manchmal sogar busseweise.

Preiswatten in Paterzell: 2018 wurde Teilnehmer-Rekord erzielt

Beim vorletzten Preiswatten am Gründonnerstag des Jahres 2018 wurde ein Teilnehmer-Rekord erzielt: 616 Kartenspieler an 154 Tischen beteiligten sich daran. Auch das bislang letzte Turnier im Jahr 2019 war mit 552 Teilnehmern, die an 138 Tischen spielten, noch sehr gut besucht. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer gewann damals einen Fleisch- oder Sachpreis. Die Siegerehrung habe pünktlich um 1 Uhr stattgefunden. Es sei eine harmonische Veranstaltung gewesen, hieß es im Zeitungsbericht über das 36. Preiswatten des „Belli-Clubs“ – und dass der Termin für das nächste Mal auch schon feststehe: Am 9. April 2020 sollte es stattfinden.

Daraus wurde dann leider nichts: Das ganze Land befand sich mitten im ersten Corona-Lockdown, in dem es keine Veranstaltungen gab. Auch in den beiden darauffolgenden Jahren war wegen der Corona-Pandemie kein Preiswatten möglich. Nun sollte es heuer endlich wieder klappen mit dem beliebten Traditionsturnier.

Kein Personal im „Gasthaus Eibenwald“ - Preiswatten muss erneut ausfallen

Schweren Herzens musste der „Belli-Club“ das Preiswatten erneut absagen. Heuer ist nicht die Pandemie der Grund, wie Gabriel Bertl gegenüber der Heimatzeitung erläutert, sondern der Mangel an Personal im „Gasthaus Eibenwald“: „Es ist nicht möglich, es zu machen. Das Preiswatten wird abgesagt.“ An seinen Club-Kollegen und ihm liege es nicht: „Wir könnten es schon machen“, sagt Bertl: „Aber es geht halt nicht.“

Den Zeitungsberichten nach war bereits bei den letzten Preiswatten vor der Pandemie im Paterzeller Eibenwald die Kapazitätsgrenze erreicht. Inzwischen hat sich die Personalsituation in der Gastronomie weiter zugespitzt. Auch der „Eibenwald“ wurde von dieser Entwicklung nicht verschont, und so kann das Gasthaus das Turnier nicht stemmen. Bertl hofft nun, dass möglichst alle mitbekommen haben, dass das beliebte Turnier heuer wieder nicht stattfindet. Es habe schon einige Nachfragen im „Eibenwald“ und auch bei ihm gegeben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Auch, wenn es nach einer langen Reihe an Preiswatten jetzt das vierte Jahr Pause ist an Gründonnerstag, will Bertl nicht aufgeben. „Wir werden es nächstes Jahr wieder versuchen, wieder einen Anlauf starten“, sagt er: „Es wäre schlimm, wenn man sagen müsste, dass es nicht mehr stattfindet.“ Er hoffe, dass er noch eine Weile fit genug sei, um die Organisation des Traditionsturniers zu übernehmen.

„Dass es irgendwann das letzte Mal ist, ist ganz klar.“ Er werde heuer 70 Jahre alt und wisse nicht, wie lange er noch die nötige Kraft habe. Wenn es aber irgendwie gehe, wolle er im nächsten Jahr wieder einen Versuch starten. „Interesse, das Preiswatten zu organisieren, habe ich immer.“

Alle News und Geschichten aus Penzberg sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.