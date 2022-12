Peißenberg: Der alte Bahnhof erstrahlt in neuem Glanz

Von: Bernhard Jepsen

Aushängeschild in Gelb-Orange: Herbert Schneider (li.) und Martin Gesche (re.) zeigen auf die sanierte Fassade. © jep

Der ehemalige Peißenberger Bahnhof erstrahlt in neuem Glanz: Der Modell-Bahn-Club Pfaffenwinkel (MBC) hat die Fassade des markanten Gebäudes aufwendig sanieren lassen – farblich angelehnt an das historische Vorbild.

Peißenberg – Viele Modellbahnvereine haben einen oder sogar mehrere Bahnhöfe als maßstabsgetreue Modelle auf ihren Anlagen stehen. Das ist nichts Außergewöhnliches. Doch der MBC Pfaffenwinkel hat da weitaus mehr zu bieten: Er ist Eigentümer eines richtigen Bahnhofs, auch wenn das direkt an der Bergwerkstraße stehende Stationsgebäude seit vielen Jahren nicht mehr in Betrieb ist. 2011 hat der MBC die ausrangierte Immobilie von der Deutschen Bahn gekauft.

Alter Bahnhof in neuem Glanz: 1882 errichtetes Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz

Für den Verein, der im Dachgeschoss die Bahnstrecke „Weilheim-Peißenberg“ im Format „H0“ und zeitlich eingeordnet ins Jahr 1968 nachgebaut hat, war das damals ein finanzieller Kraftakt. Doch die Investition hat man beim MBC nie bereut. „Wir sind wirklich froh, dass wir ihn damals gekauft haben“, konstatiert Vereinsvorsitzender Martin Gesche. Durch die Übernahme des Bahnhofs konnte der MBC sein Vereinsheim und damit auch seine Vereinsanlage dauerhaft sichern. Wäre ein Investor eingestiegen, hätte man vermutlich die Kündigung erhalten. Der 1882 errichtete und im Laufe der Jahrzehnte mehrmals umgebaute Bahnhof steht kurioserweise nicht unter Denkmalschutz. Eine Vermarktung mit moderner Bebauung wäre für Investoren also jederzeit möglich gewesen.

Natürlich fallen für den MBC Unterhaltskosten an. Das jüngste Instandhaltungsprojekt war die Sanierung der Fassade: „Das ist jetzt einfach nötig gewesen“, erklärt Gesche: „Wir wollten das Erscheinungsbild des Bahnhofs wieder aufleben lassen und verschönern. Für Reisende ist die Optik des Gebäudes schließlich der erste Eindruck, den sie von Peißenberg erhalten.“ Rund 40 000 Euro wurden in den Anstrich und eine spezielle Gewebeaufbringung an der Fassade zur längeren Haltbarkeit investiert. „Das ist eine Riesensumme für unseren Verein“, erklärt Gesche.

Die Kosten wurden aus Eigenmitteln und über eine Spende einer ortsansässigen Firma finanziert. Ausgeführt wurden die Arbeiten von Malermeister Herbert Schneider und seinem Kollegen Peter Hibler. Schneider ist gebürtiger Peißenberger. Er kennt den Bahnhof noch aus Zeiten, als das Bergwerk noch in Betrieb war. Es besteht also ein gewisser emotionaler Bezug, was sich auch bei den Sanierungsarbeiten bemerkbar machte: „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das machen durfte. Es war eine sehr besondere Arbeit“, erzählt Schneider.

Alter Bahnhof in neuem Glanz: „Das Ergebnis ist von Schritt zu Schritt gewachsen“

Acht Wochen haben er und Hibler an der Fassade gewerkelt – und auch getüftelt: „Das Ergebnis ist von Schritt zu Schritt gewachsen“, so Schneider. Die Gestaltung der Lisenen und auch der Ton des Farbanstrichs zum Beispiel wurden erst während der laufenden Sanierung festgelegt. Aufschlüsse gaben unter anderem alte Farbpartikel, die bei der Freilegung der Fassade gefunden wurden. Letztlich wählte man eine gelb-orange Farbmischung, die sich an der Optik aus den 1980er Jahren orientiert.

Beim MBC hofft man nun, dass die frisch sanierte Fassade von Schmierereien verschont bleibt, „damit der Bahnhof lange in seinem neuen Glanz erstrahlen kann“, wie Martin Gesche erklärt. Der Verein hat schon seit geraumer Zeit Videokameras rund um den Bahnhof installiert. „Wir wollen auf niemanden mit dem Zeigefinger deuten“, betont Gesche, aber durch die Überwachung wolle man sich präventiv gegen Vandalismusschäden schützen.

