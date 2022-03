„Politisches Scharmützel“: Gemeinderäte verlassen Raum, weil ein Gremiumsmitglied keine Maske trägt

Von: Bernhard Jepsen

Weil eine Gemeinderätin keine FFP2-maske trug, kam es in Peißenberg zum Eklat (Symbolbild). © Marijan Murat / dpa

Zu Beginn der jüngsten Marktratssitzung kam es zu einem Eklat. Der Anlass: AfD-Gemeinderätin Katrin Neumayr saß ohne FFP2-Maske in der Tiefstollenhalle.

Peißenberg – Schon im Vorfeld der jüngsten Marktratssitzung hatte es sich herumgesprochen: AfD-Mandatsträgerin Katrin Neumayr, so hieß es, habe sich ein medizinisches Attest ausstellen lassen, das sie von der gültigen FFP2-Maskenpflicht während Gemeinderatssitzungen befreien würde. Und tatsächlich: Neumayr betrat die Tiefstollenhalle ohne Maske. Was folgte, war mehr oder weniger ein Eklat mit Ansage – wobei die Rathausverwaltung mit der Problematik zunächst eher nonchalant umging. Sie reservierte für Neumayr einen separaten Sitzplatz mit Tisch unterhalb der Besuchertribüne – gleich neben dem Pressetisch. Nach Unmutsbekundungen auch von der Presse wurde Neumayrs Platz seitlich noch ein wenig verschoben und mit einer Abdeckwand abgeschirmt. Problem gelöst? Nicht ganz.

Noch bevor Bürgermeister Frank Zellner in die Tagesordnung einsteigen konnte, meldete sich Stefan Rießenberger zu Wort: Die Omikron-Variante im Zuge der Corona-Pandemie sei hoch ansteckend, bemerkte der Fraktionssprecher der Bürgervereinigung (BV): „Und Frau Neumayr sitzt nur zweieinhalb Meter hinter mir.“ Sich ohne Maske in die Tiefstollenhalle zu setzen, sei „sehr, sehr unkollegial“, befand Rießenberger. „Ich werde das nicht akzeptieren und meinen Platz verlassen, solange keine Lösung gefunden worden ist.“ Rießenberger stand daraufhin auf und marschierte Richtung Ausgang – ebenso wie seine Fraktionskollegin Cornelia Wutz.

Katrin Neumayr sorgte für einen Eklat. © Archiv

Mehrere Gremiumsmitglieder verlassen den Raum

Doch es folgten noch mehr Gremiumsmitglieder: Michele D‘Amico (Grüne) verwies wie Rießenberger auf die hohe Ansteckungsgefahr, die vor allem für Personen wie ihn, die im Gesundheits- und Pflegebereich tätig sind, fatale Folgen haben könne. Und: „Frau Neumayr ist nicht mal geimpft.“ Deutliche Worte fanden auch Patricia Punzet (CSU/Parteilose): „Frau Neumayr, Sie setzen entweder die Maske auf oder Sie gehen raus“ und Jürgen Forstner. Der Fraktionssprecher der Freien Wähler sprach von „politischen Scharmützeln“, die Neumayr versuche zu spielen. In der Vergangenheit habe man „unzählige, gut gemeinte Diskussionen“ mit der AfD-Rätin geführt – „weil sie immer schon die Maske absetzten wollte, und jetzt artet das in einem Attest aus. Da mache ich nicht mit.“

Neumayr warf wiederum Rießenberger und Forstner „politische Scharmützel“ vor. Auch den Hinweis von Walter Wurzinger (Freie Wähler) auf die Hausordnung („Die Tiefstollenhalle ist ein öffentliches Gebäude, in dem der Markt das Hausrecht ausübt“) ließ sie nicht gelten: „Die Hausordnung besagt nicht, dass jemand ausgeschlossen werden kann, selbst wenn er ein Attest hat.“ Sondern: „Darin ist nur geregelt, dass sich der Hausherr das Attest zeigen lassen kann.“ Doch Neumayrs Argumentation verpuffte.

Die Reihen im Sitzungssaal lichteten sich und Zellner zog die Notbremse: Der Rathauschef unterbrach die Sitzung. Das Problem: Neumayr von der Sitzung auszuschließen, hätte dazu führen können, dass die AfD-Rätin die getroffenen Beschlüsse im Nachhinein hätte anfechten können. Zellner und Gemeinderäte wie Rudi Mach (Peißenberger Liste) versuchten es deshalb im Gespräch mit Neumayr auf diplomatischem Weg. Zunächst wurde in Erwägung gezogen, Neumayr ins Foyer der Tiefstollenhalle zu setzen. Per Mikrofon hätte sie sich dann jederzeit in die Sitzung einschalten können. Doch die AfD-Rätin lenkte schließlich selbst ein: Neumayr nahm am Ratstisch Platz und zwar mit aufgesetzter FFP2-Maske – so wie alle anderen Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter auch.

Landkreis: Attest „geprüft und gültig“ Nicht nur im Marktgemeinderat, sondern auch im Kreisausschuss versuchte Katrin Neumayr (AfD) die Maskenpflicht am Platz zu umgehen. „Frau Neumayr hat uns ein entsprechendes ärztliches Attest präsentiert“, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß dazu. Dieses sei vom Gesundheitsamt eingehend geprüft und für gültig befunden worden. Die AfD-Kreisrätin dürfe daher auch ohne Maske an der Sitzung teilnehmen. Jochner-Weiß bot den Kreisräten an, dass sich Neumayr umsetzen müsse, wenn sich die direkten Sitznachbarn unsicher fühlen. Von diesem Angebot wurde kein Gebrauch gemacht.

