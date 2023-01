Warum es beim ersten Auftritt des Peißenberger Prinzenpaares wohl Tränen geben wird

Teilen

Beide wollen hoch hinaus: „Prinzessin Annika I. vom Schloss der hohen Gipfel“ und „Prinz Michael I. vom Palast der Lüfte“ sind das Peißenberger Faschingsprinzenpaar. Tränen bei der Premiere © gallmetzer

Nach der langen Coronapause brennen die Mitglieder von „Frohsinn 2000“ auf die diesjährige Faschingssaison. Ein Prinzenpaar darf dabei natürlich nicht fehlen. Dieses bereitet sich gerade auf die ersten großen Auftritte vor.

Peißenberg – Seit 11. November herrschen in Peißenberg „Prinzessin Annika I. vom Schloss der hohen Gipfel“ und „Prinz Michael I. vom Palast der Lüfte“. Sie haben mit dem Auftakt der Faschingssaison das Sagen übernommen. Für beide kamen ihre Ämter unverhofft.

„Ich bin mit der Anfrage überrascht worden“, sagt Prinz Michael, mit bürgerlichem Namen Michael Krönauer. Der Peißenberger musste nicht lange überlegen und sagte nach einer überschlafenen Nacht zu. „Es ist eine Ehre. Aber was wirklich auf mich zukommt, wusste ich am Anfang nicht“, gesteht der 24-Jährige. „Ich bin alles andere als ein Tänzer“, amüsiert sich der Hubschrauberpilot in Ausbildung und leidenschaftliche Segelflieger und gibt zu, dass er vor den ersten Übungseinheiten relativ nervös war. Zunächst habe er einfach gemacht, was seine Trainerinnen Lena Steidl und Laura Costantini ihm anwiesen. Doch mit der Zeit habe er selbst ein Gespür entwickelt und Ideen eingebracht. „Es müssen schon Leute sein, die sich bewegen können“, erklärt Trainerin Costantini. Bei Prinz Michael, der bei den Forster „Nature Boys“ Eishockey spielt, sei das kein Problem gewesen.

Auch auf Prinzessin Annika treffe dies zu. Die Peißenbergerin, die eigentlich Annika Dörfler heißt, ist regelmäßig in den Bergen unterwegs. Ob Wandern, Klettern, Skifahren oder Skitouren: In der Freizeit geht es in Richtung Alpen oder zum Reiten. „Hauptsache unterwegs“, so die Philosophie der gelernten Erzieherin, die derzeit Lehramt für Sonderpädagogik studiert. Wie ihr Faschingsprinz hat die 20-Jährige keine Tanzerfahrung. „Ich hab noch nicht mal einen Tanzkurs in der Schule gemacht“, sagt sie und lacht. Sie habe sich dennoch sehr gefreut, als sie gefragt wurde, ob sie die Faschingsprinzessin werden möchte. Zwar habe sie eine Woche Bedenkzeit gebraucht, dann aber voll Überzeugung zugesagt. „Es war wirklich schwierig, es bis zur Verkündung geheimzuhalten“, berichtet sie. Denn sie sei mit einem Dauergrinsen herumgelaufen.

„Ich freue mich auf jede einzelne Aufgabe“, ist Dörfler schon ganz gespannt auf die kommenden Wochen. Los geht es mit dem Schwarz-Weiß-Ball am kommenden Samstag, 14. Januar. Bis dahin müssen der Showtanz und der traditionelle Prinzenwalzer perfekt sitzen. Prinzessin Annika lobt: „Wir profitieren sehr von der Erfahrung unserer Trainerinnen.“ Costantini selbst war in der vergangenen Faschingssaison die Prinzessin und ist mit dem Fortschritt ihrer Schützlinge mehr als zufrieden: „Am Anfang waren sie sehr konzentriert. Inzwischen grinsen sie beim Tanzen wie Kinder an Weihnachten. Da bekommt man richtig Gänsehaut.“

Rund 20 Auftritte seien bereits geplant, und natürlich ist das Prinzenpaar samt Garden beim Faschingsumzug am 19. Februar vorne mit dabei. Es seien aber noch genug Termine frei, sodass private oder öffentliche Veranstaltungen gebucht werden könnten, erklärt Costantini. Sie fiebert nun dem ersten Auftritt des Prinzenpaars entgegen: „Lena und ich werden garantiert vor Rührung weinen, wenn die beiden beim Ball zum ersten Mal tanzen.“