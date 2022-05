Sanierung der Sonnenstraße - vorerst aber nur probeweise

Von: Bernhard Jepsen

Die Pflasterung an der Sonnenstraße ist im Laufe der Jahre zu einer gefährlichen Buckelpiste geworden. Nun soll ein Teilbereich im westlichen Abschnitt zwischen der Sonnenapotheke und dem Schülerlotsenübergang „probesaniert“ werden. Die Erkenntnisse daraus sollen in ein umfassendes Planungskonzept fließen.

Peißenberg – Im laufenden Haushalt hat die Gemeinde 20 000 Euro für die Erstellung eines Sanierungskonzepts bezüglich der Sonnenstraße eingestellt. Wie Rathausmitarbeiter Thomas Schamper in der jüngsten Marktratssitzung erklärte, wird das Budget nun bereits in eine erste Baumaßnahme fließen. Dabei wird ein Teil der Sonnenstraße zwischen Sonnenapotheke und Schülerlotsenübergang im Bereich der St.-Barbara-Kirche zu einer Art „Teststrecke“. Zum Hintergrund: Um ein Planungskonzept anzufertigen, bräuchte es zumindest ein Bodengutachten. Schamper, im Rathaus für den Tiefbau zuständig, will aber die Sanierung auf eine wesentlich breitere Planungsbasis stützen. Deshalb soll die Pflasterung in besagtem „Test-Abschnitt“ auf 35 Meter abgetragen und zwischengelagert werden. Danach ist vorgesehen, die Splittschicht zu entfernen und eine Schürfgrube auszuheben.

Der Kiesaufbau könnte die Ursache sein

Schamper hat eine ziemlich konkrete Vermutung, warum sich die Sonnenstraße im Lauf der Jahre zur Buckelpiste entwickelt hat: „Ich bin mir sicher, dass der Kiesaufbau nicht passt.“ Fraglich sei nur, ob nur die Schichtaufbauten mangelhaft sind oder auch der Untergrund: „Es wird wohl eine Kombination aus beidem sein“, mutmaßt Schamper. Eventuell werde es ausreichen, den Frostschutzkies auf 20 Zentimeter abzutragen. Im schlechteren Fall müsse man den Untergrund bis zu 30 Zentimeter auskoffern. Die „Probesanierung“ soll entweder in den Pfingst- oder Sommerferien über die Bühne gehen – „ansonsten wäre das Chaos zu groß“, so Schamper. Nach den Baumaßnahmen am Unterbau der Fahrbahn soll der Abschnitt wieder gepflastert werden – allerdings nur auf einer Länge von 25 Metern. Für den Schülerlotsenübergang ist hingegen eine Asphaltierung geplant. Das erleichtert nicht nur für gehbehinderte Passanten die Überquerung, sondern sorgt laut Schamper auch für ein „Aufmerksamkeitsfeld“ und eine „optische Abgrenzung“.

Kritik an der Planung kam lediglich von Katrin Neumayr (AfD)

Die Erkenntnisse der ersten Sanierungsphase auf der „Teststrecke“ sollen wiederum in ein Gesamtkonzept einfließen. Auch die Kosten lassen sich so leichter kalkulieren: „Wir wissen dann genau, was auf uns zukommt“, erklärte Schamper im Marktrat. Im Herbst will er die Gesamtplanung im Gremium vorstellen. Der Marktrat war mit Schampers Sanierungsfahrplan einverstanden. Georg Hutter (CSU/Parteilose) sprach von einem „sehr praktischen Ansatz“ und Annette Daiber (Grüne) von einer „sehr guten Idee“ – und zwar auch in Bezug darauf, dass das Pflaster erhalten bleibe.

Lediglich Katrin Neumayr (AfD) äußerte Bedenken. Die Pflasterung sei zwar „ganz schön“, produziere aber zum Leidwesen der Anlieger Lärm: „Asphalt ist deutlich leiser und günstiger, und eine Pflasterung verdrückt es immer“, argumentierte Neumayr. Widerspruch kam von Matthias Bichlmayr (Grüne): „Die Pflasterung ist optisch ein schönes Element.“ Und wegen des Lärms: „Man könnte ja einfach auch mal weniger mit dem Auto fahren.“