Protest gegen Robert Habeck abgesagt: Drohung schüchtert Goaßlschnalzer ein

Goaßlschnalzer wollten sich an einer Brauchtums-Demo gegen Grünen-Chef Robert Habeck in Peißenberg beteiligen. Eine Drohung schüchtert sie nun aber ein.

Peiting/Peißenberg – Als die Kreisvorsitzende der Bayernpartei, Regina Schropp, vor einigen Wochen den Kreisausschuss aufforderte, ein „Einreiseverbot“ für den Grünen-Chef Robert Habeck zu verhängen, sorgte die Peißenbergerin deutschlandweit für Schlagzeilen. „Ein Zeichen“ wolle sie damit setzen, einer wie Habeck, der sich laut Schropp „wiederholt bayernfeindlich geäußert“ habe, habe hier im Landkreis nichts verloren.

Der Antrag hatte bekanntlich keine Aussicht auf Erfolg, der Grünen-Chef wird also am Montag bei seinem Besuch anlässlich der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Markterhebung Peißenbergs keine Widrigkeiten bei der Anreise befürchten müssen.

Gegen Habeck-Auftritt: Bayernpartei kündigt Goaßlschnalzer als Protest an - doch die machen plötzlich Rückzieher

Dort freilich könnte es zum Aufeinandertreffen des Bundespolitikers und der Lokalpolitikerin kommen, denn Schropp hat unter dem Motto „Weiß-blau statt grün“ zu einer Gegenveranstaltung geladen. Mit dabei sein sollten auch die Peitinger Goaßlschnalzer. „Damit wir den Grünen mal zeigen, was Tradition und Brauchtum ist“, so Schropp. Doch die haben jetzt einen Rückzieher gemacht, wollen mit der Veranstaltung nichts mehr zu tun haben.

Auslöser dafür, dass am Freitagmittag bei den Peitinger Trachtlern hektische Betriebsamkeit einsetzte, war eine E-Mail. Diese hatte Guido Langenstück, der selbst in der Vergangenheit bei den Grünen engagiert war und in Eching bei Freising wohnt, an den Verein, die Schongauer Nachrichten und etliche Grünen-Politiker geschickt. Darin stellt Langenstück die Gemeinnützigkeit des Trachtenvereins infrage, sollte dieser bei „Aktionen zugunsten einer politischen Partei“ mitwirken.

Goaßlschnalzer als Protest bei Habeck-Auftritt: Bürger droht mit Anzeige

Wenn die Goaßlschnalzer tatsächlich am Montag bei der Gegenveranstaltung aufträten, werde er dies „per Video und Fotos dokumentieren“ und anschließend Anzeige beim Finanzamt stellen, schreibt der Echinger. Das sei „keine leere Drohung, sondern ein Versprechen!“

Ungeachtet der Frage, ob Langenstück mit seiner Argumentation Recht hatte: Die Drohung verfehlte ihre Wirkung nicht. Nach internen Gesprächen habe man den Auftritt am Montag abgesagt, teilte Goaßlschnalzer-Leiter Stefan Barnsteiner am Freitagnachmittag mit. Man habe bei der Zusage nicht gewusst, dass es sich um eine politische Gegenveranstaltung handle. „Uns ging es immer nur um das bayerische Brauchtum.“

Bayernpartei protestiert gegen Habeck-Auftritt: Kreisvorsitzende überlegt rechtliche Schritte

Schropp zeigte Verständnis für die Entscheidung der Trachtler, die ihren Verein schützen wollten. „Ich bin aber fassungslos darüber, wie die Grünen mit der Androhung einer Anzeige bayerisches Brauchtum verhindern wollen.“ Man werde sich jetzt überlegen, ob man rechtlich gegen Langenstück vorgehe. „Für mich ist das Nötigung.“

Bleibt die Frage, wer Habeck nach der Absage der Peitinger Trachtler nun zeigt, was es mit dem bayerischen Brauchtum und Traditionen auf sich hat. Ersatz habe sie nicht und werde sie wohl auch nicht finden, ahnte Schropp. „Da haben ja alle Vereine das gleiche Problem.“ Ganz allein wird die Kreisvorsitzende am Montag vor dem Festzelt dennoch nicht sein. Der Kreisverband Weilheim-Schongau der AfD hat angekündigt, seinen Bürgerdialog im nahen Oderding abzusagen und sich stattdessen bei der „Kundgebung der Initiative weiß-blau statt grün“ zu „treffen“.

