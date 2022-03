PV-Anlagen für öffentliche Gebäude in Peißenberg? - „Noch mehr Dachflächen in Betracht ziehen“

Von: Bernhard Jepsen

Die öffentlichen Gebäude in Peißenberg stehen im Fokus. Ein Ausschuss beschäftigte sich mit der Frage, wie die Dächer genutzt werden können.

Peißenberg – Inwieweit sind die Dächer von öffentlichen Gebäuden mit Photovoltaikanlagen bestückt, und gibt es eventuell Potenzial zur Erweiterung von Modulflächen? Das waren die Fragen, die von der Rathausverwaltung bis zur jüngsten Sitzung des Energie- und Klimaausschusses geprüft werden sollten. Das Ergebnis: Auf den Dächern von acht kommunalen Liegenschaften wurden zwischen 2011 und 2018 PV-Anlagen installiert, die zum großen Teil von den Gemeindewerken betrieben werden. Nur die Module auf Rathaus und Glückauf-Turnhalle verwaltet der Markt selbst.

Und was ist mit den restlichen Liegenschaften wie dem gemeindlichen Bauhof an der Forster Straße? Dort, so das Prüfergebnis, gebe es bezüglich einer möglichen Installation von PV-Anlagen auf den Betriebshallen eine „ungünstige Kosten-Nutzen-Rechnung“. Ohne eine umfangreiche Rodung des umliegenden Baumbestands wäre ein Betrieb „überhaupt nicht wirtschaftlich darstellbar“. Ähnliches gelte für den Kindergarten Regenbogen, das Tennisheim oder das Schützenhaus. Die St. Johann-Turnhalle scheide wiederum aus, weil dort zunächst das Dach saniert werden müsse.

Anregung: Nicht nur Süd-Dächer in Betracht ziehen

Einige Ausschussmitglieder waren mit den Ausführungen der Rathausverwaltung nicht ganz zufrieden. Annette Daiber (Grüne) kritisierte, dass die PV-Anlagen überwiegend auf Süddächern montiert seien. Um noch mehr Solarstrom zu produzieren, solle man „noch Dachflächen in Betracht ziehen“, auch jene, die nicht direkt in Südausrichtung stünden: „Die Technik ist da inzwischen ziemlich weit.“

Daiber hakte unter anderem auch wegen der Mittelschule nach, die in der Auflistung der Rathausverwaltung fehlte. „Das liefere ich nach“, versprach Bauamtsleiter Bernhard Schregle.

PV-Anlage auf Eisstadion an privaten Betreiber verpachtet

Jürgen Forstner (Freie Wähler) spekulierte, ob das Verschattungsproblem nicht durch einfaches Zurückschneiden mancher Baumgruppen gelöst werden könnte – und: „Beim Regenbogen-Kindergarten steht die Sanierung an – da sollten wir die Installation von PV-Anlagen gleich mitberücksichtigen.“ Matthias Reichhart (Bürgervereinigung) wiederum nahm das Feuerwehrhaus an der Ebertstraße ins Visier: „Auf der Westseite der Fahrzeughalle ist noch gar nichts an PV-Anlagen drauf.“ Und was ist mit dem Eisstadion? Das ist im Besitz des TSV Peißenberg. Der Sportverein hat die bestehende PV-Anlage auf dem Hallendach an einen privaten Betreiber verpachtet.