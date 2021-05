Querelen um Reha und Corona-Testzentrum

In Peißenberg

Er war der Ideengeber für das Rehabilitationszentrum im Peißenberger Bäderpark. Doch nun wurde Reinhard Huber als Geschäftsführer der ambulanten Therapieeinrichtung abgelöst. Für Unmut bei den Reha-Gesellschaftern sorgte zudem das Engagement des Gesundheitsökonomen beim Aufbau der Corona-Teststation im ehemaligen Ruprich-Firmengebäude.

Peißenberg – In der Gerüchteküche brodelte es schon seit längerem. Das ambulante Therapiezentrum PRO (Prävention-Rehabilitation-Oberland) im „Rigi-Rutsch’n“-Betriebsgebäude, so wurde hinter vorgehaltener Hand kolportiert, würde deutlich hinter den wirtschaftlichen Erwartungen zurückbleiben. Und tatsächlich: Die 2019 eröffnete Einrichtung, an der die Gemeindewerke als Hauptgesellschafter und die Krankenhaus GmbH des Landkreises als strategischer Partner beteiligt sind, schreibt rote Zahlen: „Wir befinden uns im Minusbereich“, bestätigt Gemeindewerksleiterin Ingrid Haberl auf Nachfrage. Dabei war die Euphorie anfangs ziemlich groß. Ideengeber Reinhard Huber entwickelte einen Businessplan und sprach von rund 500 000 Euro, die das Therapiezentrum mittelfristig abwerfen sollte – pro Jahr, wohlgemerkt. Die Erträge sollten das Bäderpark-Defizit spürbar entlasten. Soweit die Theorie. Inzwischen ist Huber als Geschäftsführer abgesetzt und durch die bisherige Gesundheits- und Bäderparkverwaltungsleiterin, Karin Hosse, ersetzt worden. Huber und die Reha-Gesellschafter lagen nicht mehr auf einer Wellenlänge. Bei der Projektumsetzung hakte es. Hubers Businessplan ging bis dato nicht auf. Das liegt unter anderem an der Corona-Krise, im Zuge derer in vielen Kliniken Operationen verschoben werden. Entsprechend weniger Patienten melden sich zur Reha an. Der Hauptgrund für das Finanzloch ist aber die fehlende Zulassung durch die Deutsche Rentenversicherung. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung fehlt, was dazu führt, dass das Therapiezentrum PRO viele Patienten nicht oder nur in Einzelfällen behandeln darf. Ursprünglich ging man davon aus, dass die Zusage des Rentenversicherungsträgers nur eine Formalie ist. Dieser Meinung ist Huber irgendwie auch heute noch, er spricht jedenfalls von „reiner Willkür“: „Die Rentenversicherung stellt sich an. Das sind Dinge, die man vorher nicht absehen konnte.“ Aufgrund des hohen Fixkostenanteils habe die Reha nun den Druck, sich zu vergrößern und Kapazitäten aufzustocken. Das aber wiederum kostet Geld. Huber bezeichnet die Lage im Gespräch mit der Heimatzeitung als „Dilemma“: „Das hat letztlich meinen Kopf gekostet.“ Von Seiten Haberls heißt es, dass die Reha-Gesellschafter von Huber einen gewissen „Ausgleich der kaufmännischen Lage“ zum Beispiel durch eine Ankurbelung der vertrieblichen Aktivitäten erwartet hätten. Es seien von dem Gesundheitsökonomen zwar „alternative Einnahmequellen skizziert, bislang allerdings nicht realisiert“ worden. Und in diesem Zusammenhang kommt nun das im ehemaligen Ruprich-Firmengebäude eröffnete Corona-Testzentrum ins Spiel. Huber war anfangs als privater Unternehmer über die neu gegründete AR-Servicegesellschaft daran beteiligt. „A“ steht für Alexander Erlacher und „R“ für Reinhard Huber. Das Unternehmen plant unter anderem, im Import von russischen Holzhausfabrikaten tätig zu werden. Das Testzentrum, dessen medizinische Leitung die St. Ulrich-Apotheke inne hat, sollte nur ein vorübergehendes Geschäftsfeld sein. Von Seiten der Reha-Gesellschafter wurde Hubers Engagement mit Argwohn betrachtet. „Ich hatte zunächst gar keine Kenntnis davon. Ich hätte mir diesbezüglich mehr Kommunikation gewünscht“, beklagt Haberl. Zum Hintergrund: Nachdem er mündlich bereits am 9. April von seiner Ablösung unterrichtet worden war, hat Huber am 19. April seinen Auflösungsvertrag als Reha-Geschäftsführer unterschrieben.

Der Kontrakt sieht vor, dass Huber noch bis Ende Juli für die Reha tätig ist und dabei nicht nur für eine geordnete Übergabe zu sorgen, sondern auch strategische Konzepte auszuarbeiten hat. Ein Corona-Schnelltestzentrum unter dem organisatorischen Dach der Reha wäre nach Meinung der Gesellschafter durchaus ein Imagegewinn für die Einrichtung gewesen. „Uns geht es um zwei Punkte“, erläutert Haberl: „Die Frage ist einerseits, ob man von Herrn Huber als PRO-Vertreter erwarten kann, dass er zum Vorteil des Therapiezentrums handelt. Zum anderen geht es um den zeitlichen Einsatz. Herr Huber hat für die Reha noch eine lange Liste abzuarbeiten. Da stellt sich die nicht ganz unberechtigte Frage, ob er die Prioritäten sinnvoll setzt. Da hätte ich mir mehr Sensibilität gewünscht.“ Huber wiederum beteuert, dass ihm an einer reibungslosen Übergabe der Reha-Geschäfte gelegen sei. „Ich habe mich schließlich die beiden vergangenen Jahre voll reingehängt.“ Aber durch die Vertragsauflösung sei klar gewesen, dass er sich beruflich neu orientieren müsse. Sich darüber nun zu beschweren, sei „dreist“. Die Idee mit dem Testzentrum sei auch erst nach dem 9. April geboren. Im politischen Umfeld der Gemeindewerke hat man an dieser Version starke Zweifel.

Für Unmut sorgte aber auch Bürgermeister Frank Zellner (CSU). Der Rathauschef bot für das Testzentrum gemeindliche Unterstützung an. Keine finanzielle, aber in der Form, dass Stühle, Tische und Trennwände zur Verfügung gestellt werden. Zellner, der vor gut vier Jahren den Gemeindewerken in puncto „Reha“ über die persönliche, aber auch CSU-Parteischiene den Kontakt zu Huber vermittelt hatte, ist nicht nur Bürgermeister, sondern qua Amt auch Vorsitzender des Verwaltungsrats der Gemeindewerke. Kritische Stimmen behaupten, dass Zellner als Interessensvertreter der Gemeindewerke Hubers privatunternehmerisches Engagement rund um den Aufbau des Corona-Testzentrums zumindest hinterfragen und auf die Belange der Reha hinweisen hätte müssen. Das Thema war sogar Anlass für eine außerordentliche Verwaltungsratssitzung, in der dem Vernehmen nach mit Zellner durchaus Tacheles geredet worden sein soll – und zwar parteiübergreifend.

Zellner, der Huber schon seit vielen Jahren über den Segelflugsportverein in Paterzell kennt, erklärt gegenüber der Heimatzeitung, dass er in die Angelegenheit mehr oder weniger „reingeschlittert“ sei. Zunächst habe es zwischen der St. Ulrich-Apotheke und der Gemeinde nur Gespräche wegen einer möglichen Nutzung des Bürgerhauses „Flöz“ als Testzentrum gegeben. Auch andere Apotheken hätten dort die Möglichkeit bekommen sollen, Teststrecken aufzubauen. Doch die Resonanz sei ausgeblieben. Erst am 21. April habe er erfahren, dass die St. Ulrich-Apotheke das Ruprich-Gebäude als Standort ins Visier genommen hat – mit der AR-Servicegesellschaft als Träger. Hubers Privat-Engagement, so Zellner, habe er letztlich „in Kauf genommen“: „Ich wollte nicht, dass wir in Peißenberg ein wichtiges Testzentrum verlieren.“ Dass die St. Ulrich-Apotheke Huber wegen der Rekrutierung von medizinischem Fachpersonal kontaktieren wollte, so erklärt Zellner, sei ihm bekannt gewesen: „Aber nicht, dass Huber als Träger mit einsteigt.“ Die Entwicklung sei für ihn jedenfalls nicht absehbar gewesen: „Ich habe da nichts vorsätzlich herbeiführen wollen“, sagt Zellner.

Die politischen Dissonanzen und der Unmut der Reha-Gesellschafter blieben allerdings nicht ohne Konsequenzen. Huber ist inzwischen nicht mehr in das Corona-Testzentrum involviert – weder geschäftlich noch organisatorisch. Träger ist nun in Kooperation mit der St. Ulrich-Apotheke alleine Alexander Erlacher: „Herr Huber ist komplett raus – um die Wogen zu glätten“, sagt der Geschäftsmann, der seit gut drei Jahren in Peißenberg wohnt. Erlacher hat nach eigenem Bekunden „nie damit gerechnet“, dass die Angelegenheit solche Wellen schlagen würde: „Wir wollten einfach nur ein Testzentrum errichten.“ In die Unstimmigkeiten zwischen den Reha-Gesellschaftern und Huber wolle er sich nicht einmischen. Von den Gemeindewerken sei man gebeten worden, eine Lösung ohne Huber zu finden. Dem Wunsch habe man entsprochen. Die Teststation, so bestätigt Erlacher, würde nun auch nicht mehr „Coro.Care“ heißen („Das war eh nur eine Marke“), sondern einfach nur „Peißenberger Testzentrum“.

Eine nachträgliche Beteiligung der Reha am Testzentrum – ein solches Konstrukt stand kurzzeitig wohl zur Debatte – kommt für die Gemeindewerke nach den Querelen vorerst jedoch nicht in Frage. Aber im Hinblick auf eine mögliche Sommerbadesaison in der „Rigi-Rutsch’n“ könnte es trotzdem eine Kooperation mit Erlacher und der St. Ulrich Apotheke geben. „Wir haben jetzt schon 1400 Leute getestet und die notwendige Erfahrung“, erklärt Erlacher.

Angedacht ist, zur Freibadsaison eine Teststrecke im Eisstadion aufzubauen. Laut Erlacher soll das aktuelle Engagement in der Pandemiebekämpfung einen Werbeeffekt für künftige unternehmerische Aktivitäten in der Marktgemeinde und der Region haben. Geplant sei unter anderem, im ehemaligen Ruprich-Gebäude ein Innovationszentrum für nachhaltige und moderne Technologien zu etablieren: „Wir haben noch viel vor in Peißenberg“, kündigt Erlacher an.