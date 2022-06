Radler landen wegen Käfer in der Sackgasse

Noch immer weisen die offiziellen Wegweiser Radler auf den Weg Richtung Wessobrunn hin, der aber vor Zellsee in einer Sackgasse endet. © Boris Forstner

Seit dem Start der Radsaison gibt es bei vielen Ausflüglern im Bereich Paterzell lange Gesichter, weil wie berichtet die beliebte Verbindung Richtung Stillern gesperrt wurde. Ärgerlich: Es fehlen übersichtliche Hinweisschilder auf die Sperrung. Das soll sich laut Bürgermeister bald ändern.

Wessobrunn – Wer von Süden Richtung Raisting/Stillern will, muss durch Paterzell – bisher kein Problem, schließlich führt ein schöner Waldweg am bekannten Eibenwald vorbei bis zur Staatsstraße Wessobrunn-Weilheim, die über einen Tunnel gefahrlos unterquert werden kann. Doch nachdem ein Landwirt in Zellsee einen Teil des Wanderwegs, der auf seinem Grund liegt, nach jahrelangen vergeblichen Gesprächen über eine alternative Wegeführung gesperrt hat, ist der Weg zur Sackgasse geworden.

Privat aufgestelltes Schild ist klein

Während der Fall von Norden klar ist, weil Radler und Spaziergänger dort vor einem verschlossenen Gatter mit Hinweizettel stehen, ist es von Süden kommend nicht zu erkennen, dass der Weg zu einer Sackgasse geworden ist. Denn das offizielle Radweg-Hinweisschild nahe des Gasthofs Eibenwald führt einen immer noch nach Raisting, und ein vom Landwirt privat aufgestelltes Schild „Kein Durchgang nach Zellsee“ ist klein und versteckt hinter Bäumen und Blättern kaum zu sehen. Das beweist beim Ortstermin ein Radfahrer, der vergeblich den Weg gefahren ist und wieder umkehren musste.

Schuld ist der Käfer

„Das ist richtig ärgerlich“, sagt auch Wessobrunns Bürgermeister Georg Guggemos, der sich über die verfahrene Geschichte mächtig aufregen kann. Seit mehr als vier Jahren hatte der Landwirt in Absprache mit Gemeinde und Staatsforst versucht, einen Ausweichweg zu schaffen, doch vergeblich – der Naturschutz war dagegen, weil dort der seltene Grubenlaufkäfer vorkommen soll. „Den gibt es wirklich, das hat die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt mittlerweile klargestellt“, sagt Guggemos – auf seinem Info-Schreiben hatte der Landwirt noch von einem vermuteten Vorkommen geschrieben.

Regelrechte Radfahrer-Karawanen

Man habe zwar mehrere Hinweisschilder aufgestellt, dass Fußgänger und Radfahrer dort nicht mehr weiterkommen, aber mit dem Landkreis sei längst besprochen worden, dass es offizielle Schilder geben muss – „das kann auch nicht die Aufgabe des Landwirts sein“, so Guggemos. Die Schilder seien auch bereits bestellt und sollen möglichst bald aufgestellt werden. Man werde sich auch nochmals zusammensetzen, um vielleicht doch noch eine Lösung für einen Ersatzweg zu finden.

Denn an schönen Wochenend-Tagen gibt es derzeit regelrechte Radfahrer-Karawanen, die nun auf die kurvige und unübersichtliche Verbindungsstraße zwischen Paterzell und Peißenberg ausweichen müssen, die von Autos stark befahren ist. Und danach geht es weiter auf die breitere Straße von Forst Richtung Staatsstraße, die zwar breiter ist und aufgrund ihres Gefälles Richtung Raisting problemloser zu befahren ist. Doch den Rückweg, also von Stillern nach Paterzell, kann man niemandem empfehlen.