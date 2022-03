Jetzt geht es los mit dem Bau des Radweges

Von: Bernhard Jepsen

Beim Spatenstich für den Radweg dabei waren Matthias Reichhart, Thomas Sloof (Strohmaier), Frank Zellner, Robert Miller (Strohmaier), Thomas Schamper, Christian Quecke, Manfred Fischer und Christoph Kalmus (beide Ingenieurbüro Fischer). © Jepsen

Der offizielle Baustart für den kombinierten Geh- und Radweg auf der Westseite der Schongauer Straße zwischen Sulzer Straße und Stadelfeld ist erfolgt. Wie es beim symbolischen Spatenstich hieß, soll die 675 Meter lange Route ein Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Peißenbergs beiden großen Ortsteilen sein.

Peißenberg – Vor rund zehn Jahren etwa begannen die Planungen zur innerörtlichen Verkehrsberuhigung, die sich seitdem hauptsächlich auf die Entschleunigung der Ortsdurchfahrt fokussieren. Der Prozess verlief mal mehr, mal weniger gut. Bislang wurde unter Regie der Gemeinde unter anderem am östlichen Ortseingang eine Bushaltestelle samt Querungshilfe gebaut, ein Minikreisel an der Kreuzung Schongauer Straße/Bergwerkstraße errichtet und nochmal eine Querungshilfe an der Abbiegung zur unteren Hauptstraße realisiert. Der Bau eines ovalen Kreisels respektive eines Doppelkreisels an der Schongauer Straße im Bereich der Kreuzung zur Wörther Straße wurde hingegen aus Praktikabilitätsgründen abgeblasen. Stattdessen konzentrierte sich die Gemeinde auf eine andere Planung – nämlich den kombinierten Geh- und Radweg an der Westseite der Schongauer Straße zwischen Sulzer Straße und Stadelfeld. Im Zuge des Radwegbaus soll zudem die Bushaltestelle auf der Ostseite umgestaltet und eine Querungshilfe zum Bahnhofswegerl errichtet werden.

„Das ist bislang das beste Projekt im Rahmen der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt“, erklärte Thomas Schamper beim Spatenstich. Für den Rathausmitarbeiter, der im Bauamt für den Tiefbau zuständig ist, waren die Planungen durchaus kompliziert – vor allem was die staatlichen Förderungen anbelangt. Das rund 1,25 Millionen Euro teure Projekt fiel kurzfristig aus der subsidiären Städtebauförderung, weil es noch einen spezielleren, allerdings weniger lukrativen Zuschusstopf gab. „Das hat uns einige schlaflose Nächte bereitet“, erklärte Bürgermeister Frank Zellner im Rückblick. Zum Glück jedoch wurde das Förderprogramm „Stadt und Land“ neu aufgelegt und zwar mit einem Fördersatz von letztlich 80 Prozent.

Bis die Gemeinde den Zuschlag erhielt, musste sie eine Litanei an Formalien erfüllen. „Herr Schamper hatte quasi eine Telefonstandleitung zum Zuschussgeber“, berichtete Zellner. Letztlich lief aber alles nach Plan. Der Radwegbau in Peißenberg ist eines der ersten Projekte, das im Raum „Oberbayern“ unter dem Schirm des neuen Förderprogramms umgesetzt wird. Ein kleiner Wermutstropfen: Durch den Förderprogrammwechsel verzögerte sich die Errichtung des Radwegs um ein Jahr. „Wir mussten die Schleife wegen der Finanzierung drehen“, konstatierte Zellner. Doch nun gehen die Bauarbeiten los: Für die technischen Planungen ist das Leipheimer Ingenieurbüro Fischer verantwortlich, die Ausführung wird die Firma Strohmaier übernehmen. In die Konzeption wurde unter anderem ein Experte für Sicherheitsaudits und die Behindertenbeauftragte des Landkreises eingebunden. Im Herbst sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Idee für den Radwegbau war ursprünglich im Zuge von Bürgerwerkstätten entstanden. Laut Gemeinderat Matthias Reichhart (Bürgervereinigung) ist das Projekt ein Zeichen dafür, „dass sich die Gemeinde bemüht, Vorschläge von Bürgern umzusetzen.“ Das hieße: „Bürger können sich wirklich einbringen und etwas bewegen.“ Ähnlich äußerte sich Reichharts Gemeinderatskollege Christian Quecke (CSU/Parteilose): „Es ist ein Radweg von Bürgern für Bürger.“