Weil die Chemie nicht mehr stimmte: Bauamtsleiter Schregle hat Peißenberg verlassen

Personalwechsel im Rathaus

Von Bernhard Jepsen schließen

Neues Führungspersonal im Haupt- und Bauamt, Beförderungen sowie Abgänge lang gedienter Kräfte: Im Peißenberger Rathaus verändert sich gerade die Mitarbeiterstruktur. Bürgermeister Frank Zellner spricht von einer „Chance“, die Gemeindeverwaltung als „Dienstleister für den Bürger“ neu aufzustellen.

Peißenberg – 46 Jahre lang war Johannes Pfleger für die Marktgemeinde tätig, 14 Jahre davon als Geschäftsleiter im Rathaus. Nun hat sich Pfleger in den Ruhestand verabschiedet. Zum ersten November hat Heike Hill das Hauptamt übernommen (wir berichteten). Doch Pflegers Abschied ist nicht der einzige in der Rathausverwaltung. Bereits im September wechselte Bauamtsleiter Bernhard Schregle auf eigenen Wunsch in die Gemeindeverwaltung nach Raisting. Zwischen ihm und Teilen des Marktrats hatte die Chemie nicht mehr gestimmt. Aber auch für Schregle ist nun eine Nachfolgerin gefunden worden. Demnach wird das Bauamt künftig von Birgit Thaller geleitet.

Die 53-jährige Peitingerin ist seit gut einem Jahr im Peißenberger Rathaus tätig. Sie wurde als stellvertretende Bauamtsleiterin eingestellt, rückt nach Schregles Abgang nun aber ins erste Glied. Bislang hat Thaller das Sachgebiet „Bauordnungs- und Verkehrsrecht“ betreut und die Sachverhalte aus dem Ressort für die Sitzungen im Bauausschuss und Marktrat aufbereitet. Und das hat sie offenbar recht überzeugend getan: Der Gemeinderat stimmte jedenfalls Thallers Bestellung zur Bauamtsleiterin in nichtöffentlicher Sitzung einhellig zu. „Sie geht offen und transparent mit den Gremien um“, lobt Hauptamtsleiterin Heike Hill ihre Kollegin – und: „Frau Thaller hat einen sehr wertschätzenden Umgang mit den Mitarbeitern. Die Zusammenarbeit im Team wird im Bauamt in den Fokus gerückt.“

Thaller wird künftig auch für die Bauleitplanung zuständig sein. Das heißt, sie wird unmittelbar in die Ortsplanung eingebunden sein und kann die Gemeinde mitgestalten. Bevor sie nach Peißenberg wechselte, war sie 25 Jahre in der Dießener Rathausverwaltung im Ordnungsamt tätig. Die Neuorientierung kommt ihr nicht ungelegen: „Ich habe eine neue Herausforderung gesucht.“ Thaller hatte sich zunächst zwar schon Bedenkzeit bezüglich der Übernahme des Leitungspostens auserkoren, „aber mit dem Team im Bauamt traue ich mir das zu“. Die ein oder andere Überstunde nimmt sie gerne in Kauf: „Ich möchte das Ganze nicht halbherzig machen“, betont Thaller.

Ihre Personalie entspricht genau dem Credo der neuen Hauptamtsleiterin, „Kompetenzen intern zu bewahren und weiter zu entwickeln“. Auch Benedikt Zeitler, der mit Wirkung zum 1. Oktober zum technischen Oberinspektor ernannt wurde, passt in dieses Schema. Der 30-jährige Andechser hat ein Hochschulstudium als Diplom-Verwaltungsinformatiker absolviert. „Ich bin dankbar, dass mir der Markt das ermöglicht hat“, erklärt Zeitler. Das IT-Team im Rathaus – laut Hill ein „hochkompetentes“ – soll die Digitalisierung weiter vorantreiben und IT-Sicherheitskonzepte ausarbeiten. Das gilt nicht nur für die Rathausverwaltung selbst, sondern auch für die beiden Grundschulen und für die Mittelschule, die der Markt als Sachaufwandsträger betreut. Fachlich qualifizierte Mitarbeiter – wie Benedikt Zeitler – sind dafür Voraussetzung.

Auch wenn noch weitere Stellen ausgeschrieben werden sollen, „um Vakanzen zu füllen“, sieht Bürgermeister Frank Zellner die Rathausverwaltung insgesamt gut aufgestellt. Durch die Abgänge von Pfleger und Schregle würden zwar zunächst fachliche Kompetenzen fehlen, aber personelle Veränderungen würden auch Chancen bieten.