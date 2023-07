„Ihr werdet euren Weg machen“: Zeugnisse an Realschule Peißenberg - acht Mal die Eins vor dem Komma

Acht Schülerinnen legten ihre Mittlere Reife mit einer eins vor dem Komma ab. Schulleiter macht Mut: „Ich bin mir sicher, ihr werdet euren Weg machen“ © Gallmetzer

Erfolgreich beendet haben 66 Absolventen ihre Schullaufbahn an der Peißenberger Realschule. Dies wurde am Freitagnachmittag in der Tiefstollenhalle mit einer feierlichen Zeugnisübergabe zelebriert.

Peißenberg – „Sie sind an einem wesentlichen Etappenziel angelangt“, lobte Kreiskämmerer Norbert Merk, der die Landrätin vertrat, die Absolventen. Nun gelte es, die nächste Etappe anzugehen. Er empfahl den Schulabgängern, den Weg einzuschlagen, der am besten zu ihrer Persönlichkeit passe und ihren Neigungen entspreche. „Bleiben sie immer mutig und offen für Veränderung“, so Merks Tipp.

Bürgermeister Frank Zellner begann zuversichtlich: „Mit Ihrem Wissen und Ihrer Zuversicht werden wir alle Herausforderungen meistern“, war er überzeugt und ermutigte die Jugendlichen: „Ihnen liegt die Zukunft offen.“

So sah das auch Elternbeirat Benno Fieger: Die Jungen und Mädchen hätten an der Realschule das passende Rüstzeug bekommen für ihren weiteren Werdegang. „Was ihr daraus macht, ist eure Entscheidung“, verdeutlichte er und wünschte ein glückliches Händchen dabei.

Gespannt auf den Beginn eines neuen Lebensabschnitts

Gespannt auf den „Beginn eines neuen Lebensabschnitts“ zeigte sich Schulsprecher Marco Gangemi, der außerdem den klassenübergreifenden Zusammenhalt und die Gemeinschaft der gesamten Jahrgangsstufe hervorhob, die ihm künftig fehlen werde.

Schulleiter Armin Thefeld blickte zurück auf herausfordernde Jahre durch Corona. Doch sprach er mit einem Augenzwinkern auch über einige Vorteile, die es während dieser Zeit gegeben hatte: Dass man sich den Schulweg sparen konnte, beispielsweise. Oder dass man den Lehrer einfach stummschalten konnte am Computer. Thefeld wertschätzte die Leistung aller Absolventen und bat sie: „Steht zu euren Entscheidungen, wenn sie gut sind, aber vor allem, wenn sie mal nicht so gut waren.“ Wie die Redner zuvor war Thefeld optimistisch beim Gedanken an die Zukunft der Absolventen: „Ich bin mir sicher, ihr werdet euren Weg machen.“

„Ich weiß, dass ihr noch Großartiges erreichen könnt“

Philipp Wittmann konsultierte für seine Ansprache an seine 10a „ChatGPT“ und ließ die Software ins Mikro sprechen. Doch mit ihren Ratschlägen war der Klassleiter nicht zufrieden und machte alleine weiter: Mut, Freundschaften, Abenteuer, Erfolg und Zeit wünschte er den Jugendlichen und schloss ab mit den Worten: „Ich weiß, dass ihr noch viel Großartiges erreichen könnt.“

Über ihr erstes Mal als Lehrerin einer Abschlussklasse philosophierte Kathrin Zels und erzählte über ihre Hassliebe zu der Unbekümmertheit der Schüler und deren Humor. Sie dankte den Absolventen, ihre Abschlusspremiere besonders gemacht zu haben und sagte: „Ihr könnt stolz auf euch sein. Auf euch als Person und auf eure Leistungen.“

Um Leistungen ging es auch bei Lisa Hogger, als sie ihre 10c verabschiedete. Zu jeder der sechs Notenstufen hatte sie Gedanken parat. Mit „ungenügend“ beurteilte sie zum Beispiel den immer wieder magisch schrumpfenden Abstand der Schulbänke während der Pandemie. Ein „gut“ bescheinigte sie der Zuversicht in die Zukunft ihrer Schützlinge und ein „sehr gut“ wünschte sie ihnen beim Finden aller wichtigen Aspekte ihres Lebenswegs.

Auszeichnung für die besten Absolventen

Zum Abschluss wurden die besten Absolventen belohnt: Lena Kammerlocher (1,18), Lea Glas (1,75), Sarah Sophie Friedmann, Fiona Oeser, Elena Luisa Reichart (1,83), Thessa Hellmann, Pauline Wanzl (1,91), Nicole Tomczyk (1,92) erhielten von der Sparkasse und der VR-Bank gesponserte Gutscheine für Medien. Geehrt wurden außerdem zahlreiche besonders engagierte Schüler, die sich als Tutoren, Schülerlotsen oder in der Schulbibliothek verdient gemacht hatten.

Obwohl der Schulchor derzeit ruht, mussten die Gäste nicht auf die musikalische Umrahmung verzichten: Dreimal gab es einen Projektchor zu hören, den Schülerin Felicitas Forstner extra für die Feier ins Leben gerufen und geleitet hatte.