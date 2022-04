Realschulschließung „völlig absurd“: Ex-Landrat wird für Vorschlag hart angegangen

Von: Bernhard Jepsen

Noch heißt sie „Staatliche Realschule“. Doch schon bald könnte an der Schulfassade der Name „Matthias-Führler-Realschule“ stehen. Auch die SPD kritisierte den Vorstoß von Ex-Landrat Friedrich Zeller. © Bernhard Jepsen

Mit seinem Vorschlag, auf die Sanierung der staatlichen Realschule in Peißenberg aus Kostengründen zu verzichten und die Einrichtung zu schließen, hat sich Ex-Landrat Zeller in die Nesseln gesetzt.

Peißenberg – Es war eine Einlassung im Zuge der Kreistagshaushaltsberatungen, die in Peißenberg großen Unmut hervorrief: Schongaus früherer Bürgermeister und Ex-Landrat Friedrich Zeller meinte, dass man aus Kostengründen auf die Sanierung der Realschule in der Marktgemeinde und auf die Lehranstalt insgesamt gut verzichten könne. Die Peißenberger Schüler könnten ja leicht nach Schongau pendeln und dort zur Schule gehen.

Scharfe Kritik an Ex-Landrat: „Wenn er Kosten sparen will, soll er seine Realschule in Schongau zu machen“

Schon im Kreistag kündigte Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner (CSU) „erbitterten Widerstand“ an, falls solche Gedankenspiele tatsächlich noch einmal aufs Tapet kommen würden. Und in der jüngsten Marktratssitzung legte der Rathauschef noch einmal nach: Zellers Äußerungen seien „völlig absurd“. 500 Schülern und Lehrern ihre schulische Heimat nehmen zu wollen, sei indiskutabel. „Wir stehen voll hinter unserer Realschule – ebenso wie unsere Landrätin Andrea Jochner-Weiß“, betonte Zellner.

Scharfe Kritik an Friedrich Zeller kam auch aus den Reihen der Marktratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. „Der gute Herr Zeller, ich kenne ihn noch aus seiner Zeit als Landrat“, erklärte Fraktionssprecher Matthias Bichlmayr, der beruflich als Lehrer am Welfen-Gymnasium in Schongau tätig ist. Zeller habe das Schongauer Schulzentrum als Landrat „so designt, wie er es haben wollte“.

Das habe unter anderem dazu geführt, dass eine erst neu eingebaute Gymnasiums-Mensa „rausgerissen“ und durch eine Campus-Mensa ersetzt worden sei. In Peißenberg müsse man sich nun „auf die Hinterfüße stellen“ und gegen die Äußerungen Zellers bezüglich der Peißenberger Realschule klar Stellung beziehen: „Wenn er Kosten sparen will“, so Bichlmayr, „dann soll er doch seine Realschule in Schongau zu machen.“

Scharfe Kritik an Ex-Landrat: Zeller würde sich „aufmandeln“

Deutliche Worte gab es auch von der SPD: „Wir möchten uns als SPD-Fraktion vehement von Herrn Zellers Äußerungen distanzieren“, erklärte Peter Blome: „Wir haben uns total darüber geärgert.“ Zeller habe während seiner Amtszeit als Landrat das Peißenberger Krankenhaus schließen lassen – mit der Maßgabe, die Finanzen der Krankenhaus-GmbH des Landkreises zu konsolidieren. „Das ist fehlgeschlagen“, so Blome.

Der Fraktionssprecher bemühte weiter die Vergangenheit: So habe sich Zeller in seiner Zeit als Landrat despektierlich und abwertend gegenüber den Bewohnern des Peißenberger Ortsteils Wörth geäußert. „Man muss ganz ehrlich sagen“, konstatierte Blome, „wenn ein Kreistagsmitglied sich so gegen einen Ort aufmandelt wie Herr Zeller, dann muss man die Frage stellen, ob so jemand wirklich die notwendige Neutralität hat, um im Kreistag zu sitzen.“

Für seine Äußerungen erntete Blome Applaus von seinen Gemeinderatskollegen. Als Zeichen der Verbundenheit mit der Realschule und deren Bedeutung für Peißenberg, wartete schließlich Vize-Rathauschef Robert Halbritter (SPD) im Namen seiner Fraktion mit einem ganz speziellen Antrag auf: Die Genossen wünschen sich nämlich, dass die Peißenberger Realschule nach dem erst kürzlich verstorbenen Altbürgermeister Matthias Führler benannt wird. (jep)