„Recup“: Mehrwert durch Mehrweg

„Mehrweg statt Müll“. Dieses Motto hat sich der Landkreis gemeinsam mit den Städten Weilheim, Schongau und Penzberg auf die Fahnen geschrieben, wenn es um die Etablierung von „Coffee-to-go“-Bechern im Pfandsystem geht. Mit zwei Informationsveranstaltungen sollte nun kräftig die Werbetrommel gerührt werden. Doch die Resonanz war eher mäßig.

2,8 Milliarden oder umgerechnet 40 000 Tonnen „Coffee-to-go“-Pappbecher landen in Deutschland pro Jahr nach einmaligem Gebrauch im Müll. Der Landkreis und die Städte Schongau, Weilheim und Penzberg wollen das ändern. Sie machen Werbung für ein Münchener Start-up-Unternehmen und dessen innovatives und auf Nachhaltigkeit ausgelegtes Pfandbechersystem. „Recup“ begann 2017 mit 50 Partnerbetrieben. Inzwischen sind es 2158, darunter nicht nur kleinere Einheiten wie Cafés, Bäckereien oder Tankstellen, sondern auch Konzernriesen wie VW oder Allianz. Im Landkreis steckt „Recup“ allerdings noch in den Kinderschuhen. Derzeit gibt es 15 Standortpartner.

„,Recup‘ ist ein cleveres System. Es ist uns wirklich ein Anliegen, das Thema weiter voran zu bringen“, erklärte Weilheims Standortförderin Jutta Liebmann bei der Info-Veranstaltung in der Peißenberger Tiefstollenhalle. Dort hatten sich rund 20 Besucher eingefunden. Bei der vorherigen Veranstaltung in Penzberg kam niemand. „Da war ich schon geschockt“, räumte Judith Dangel ein. Die Klimaschutzbeauftragte des Landkreises hatte im Vorfeld immerhin rund 200 Betriebe angeschrieben. Auch im Schongauer Raum sei das Mehrwegbechersystem „noch nicht ganz so stark vertreten“, berichtete Wirtschaftsförderin Meike Petro.

Je mehr Partner sich am System beteiligen, so wurde bei der Info-Veranstaltung betont, desto effektiver werde es. Wie „Recup“-Mitarbeiterin Iris Vilsmaier erklärte, würden die Mehrwegpfandbecher nicht nur weniger Müll bedeuten, sondern den Partnerbetrieben durchaus auch wirtschaftliche Vorteile bringen. Demnach würden sich Einsparpotenziale durch den Wegfall des teuren Einkaufs von Einwegbechern ergeben, die Betriebe könnten ein Umweltimage aufbauen und durch die Pfandrückgabe (deutschlandweit in jedem „Recup“-Betrieb möglich) ihre Kundenfrequenz steigern. Die Kunststoffbecher, die mindestens 500 Mal gespült und gereinigt werden können, sind laut Vilsmaier für die teilnehmenden Partner finanziell gesehen „nur durchlaufende Posten“. Hergestellt werden die „Recup“-Becher übrigens von einer Allgäuer Firma – und dort werden sie nach ihrem Haltbarkeitszyklus auch wieder recycelt: „Aktuell werden aus den alten Bechern Werkzeugkästen gemacht“, so Vilsmaier.

Für die Betriebe bedeutet die Partnerschaft mit „Recup“ einen relativ geringen Aufwand. Die Systemgebühr beträgt ein Euro pro Tag, und dass das System auch funktioniert, das können Carmen und Joseph Tralmer von der Genussbäckerei in Böbing bestätigen. Die Umrüstung von Einweg auf Mehrweg haben die Café-Besitzer nicht bereut: „Wir würden es immer wieder machen. Der viele Müll hat uns einfach widerstrebt“, erzählte Carmen Tralmer am Rande der Info-Veranstaltung. Bis auf zwei bis drei Ausnahmen würde die „Recup“-Pfandbecher auch bei den Kunden gut ankommen und einen Umdenkprozess in Gang setzen.

Das nächste Etappenziel, das sich der Landkreis gesetzt hat, sind 30 Standortpartner. Ab dieser Marke gibt „Recup“ spezielle Pfandbecher aus, die mit Motiven und Symbolen aus der jeweiligen Region gestaltet respektive „gebrandet“ sind. Die Becher werden damit zu Unikaten – was für das Mehrwegsystem mitunter auch Nachteile haben kann. Der „Freiburger Becher“ zum Beispiel ist laut Judith Dangel so schön gestaltet, dass er bei Sammlern hoch begehrt ist: „Und deshalb kriegen sie in Freiburg die Becher nicht mehr zurück“, so die Klimaschutzbeauftragte.

Bernhard Jepsen