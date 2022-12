Regenwasserspeicher für Peißenberg: Keine schnelle Lösung

Von: Bernhard Jepsen

Dunkle Wolken über dem Hohen Peißenberg: Vorerst wird es in Peißenberg keine Möglichkeit geben, Regenwasser in einer Zisterne zu sammeln. © Ralf Ruder

In Zeiten des Klimawandels wird Wasser zum immer kostbareren Gut, vor allem in den sommerlichen Trockenperioden. Regenwasserzisternen könnten eine Möglichkeit sein, um für einen sparsamen Verbrauch zu sorgen. Doch in Peißenberg, so hieß es im Energie- und Klimaausschuss, ließe sich ein solches Projekt nicht kurzfristig umsetzen.

Peißenberg – Es klingt nicht besonders nachhaltig, ist aber Realität: Im Peißenberger Bauhof wird der Fuhrpark nach den Einsätzen mit reinstem Trinkwasser gereinigt. Das sorgte in der jüngsten Sitzung des gemeindlichen Energie- und Klimaausschusses für deutliche Kritik: „Das geht ja gar nicht“, erklärte Annette Daiber von der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“. Auch Sandra Rößle (CSU/Parteilose) äußerte sich wenig begeistert: „Dass man Autos mit Trinkwasser wäscht, das finde ich ehrlich gesagt ,schwierig’.“

Das Thema „Wasserverbrauch“ hatte Manuela Vanni (Peißenberger Liste) aufs Tapet gebracht. Die Altbürgermeisterin bat um eine Prüfung, ob nicht durch die Errichtung von Zisternen Regenwasser gesammelt und anschließend beispielsweise bei der Bewässerung von kommunalen Grünflächen verwendet werden könnte (wir berichteten). In der jüngsten Sitzung des Energie- und Klimaausschusses legte nun Peißenbergs neuer Klimaschutzmanager, Matthias Tengler, die ersten Ergebnisse vor.

Demnach habe eine Analyse ergeben, dass der Bauhof schwerpunktmäßig drei große Verbrauchsprozesse hat – nämlich die Bewässerung von Grünflächen (rund 550 Kubikmeter pro Jahr), die Straßensäuberung (250 Kubikmeter) und eben die Fahrzeugreinigung. Der Wasserbedarf für die beiden erstgenannten Bereiche wird über zwei Grundwasserpumpen nahe der Aich-Kirche respektive an der Kläranlage gedeckt. Theoretisch würde dem Bauhof künftig ein von der Feuerwehr bald ausrangierter Wassertank mit einem Volumen von 50 Kubikmetern zur Verfügung stehen, der als Zisterne genutzt werden könnte. Doch Tengler verwies im Ausschuss auf ein Problem: Es fehlt schlichtweg an einer geeigneten Lagerfläche für den Tank sowohl am Stammsitz des Bauhofs an der Forster Straße als auch an der externen Lagerstelle „Am Holzgarten“ neben dem Recyclinghof.

Um die Regenwassermengen für den Verbrauch von mehreren Tagen effektiv zu speichern, müssten zudem Zuläufe über Dachflächen installiert werden. Tenglers Fazit: „Eine kurzfristige Errichtung einer Zisterne ist nicht möglich.“ Tenglers „Alternativempfehlung“: „Die vorhandenen Strukturen von zwei Grundwasserpumpen weiter nutzen und als Gegenmaßnahme zum sinkenden Grundwasserspiegel dafür sorgen, dass mehr Regenwasser im Gemeindegebiet versickern kann.“ Auf welchen Flächen genau das geschehen soll, darüber gab Tengler noch keine konkreten Auskünfte.

Keine Option ist die im Ausschuss von Anton Höck vorgeschlagene Direktentnahme von Klärwasser. Tengler verwies in dem Zusammenhang auf die strengen gesetzlichen Bestimmungen. Im Fall von Peißenberg wird das Klärwasser in die Ammer geleitet. Erst dort wird es ausreichend verdünnt. Ebenfalls nicht in Frage kommt die Nutzung von altem Schwimmbadwasser. Grundsätzlich, so war im Ausschuss zu erfahren, könnte das Wasser zwar nach der Entchlorung und Feststofffilterung für die Grünanlagepflege verwendet werden. Allerdings würden die Schwimmbecken der „Rigi-Rutsch’n“ ausschließlich in den Revisionszeiten vor und nach der Freibadsaison geleert – also nicht im Hochsommer, in dem der höchste Wasserbedarf für die Grünflächen besteht. Außerdem wären bauliche Veränderungen in der „Rigi-Rutsch’n“ nötig, unter anderem ein Zwischenbehälter und eine Vorrichtung zur Feststoffreinigung.

Letztendlich verständigte sich der Ausschuss darauf, bei zukünftigen Bauprojekten darauf zu achten, dass der Einbau von oberirdischen Wassertanks bereits mitberücksichtigt wird. Zudem sollen die angepeilten Hochwasserschutzmaßnahmen in puncto „Regenwasserspeicherung“ angepasst werden. Außerdem wurde die Rathausverwaltung mit der Prüfung beauftragt, ob Wasserentnahmen aus natürlichen Gewässern grundsätzlich zulässig wären.