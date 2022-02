Damit hat keiner gerechnet: Rewe plant Neubau am östlichen Ortsrand

Von: Bernhard Jepsen

Auf diese Grünfläche soll nach den Plänen von Rewe der neue Supermarkt gebaut werden. © jepsen

Im Peißenberger Einkaufspark auf dem ehemaligen Bergwerksgelände bahnen sich strukturelle Veränderungen an: Der Müller-Drogerie-Markt wird demnach in das frühere MTP-Gelände an die Schongauer Straße umsiedeln. Doch damit nicht genug: Auch die Supermarktkette „Rewe“ plant mit ihrer Filiale den Abgang.

Peißenberg – Ist die Marktgemeinde aktuell Schauplatz eines hart geführten Verdrängungswettbewerbs zwischen großen Supermarktketten? Es sieht ganz danach aus. Auf dem ehemaligen MTP-Gelände, das derzeit noch freigeräumt wird, soll im Teilstück an der Schongauer Straße ein Einkaufszentrum entstehen. Das wiederum hat Einfluss auf den bestehenden Einkaufspark „An der Grube“ respektive „Am Holzgarten“.

Die Küblböck-Unternehmensgruppe aus Regensburg hat als Investor große Pläne für das südliche Areal des ehemaligen MTP-Geländes. Dort sollen ein Lidl- und Edeka-Supermarkt entstehen. Die Kombination zwischen Discounter und höherpreisigem Vollsortimenter bezeichnet Küblböck-Projektplaner, Christian Breidbach, im Gespräch mit der Heimatzeitung als „Klassiker“: „Das ergänzt sich sehr gut und ist inzwischen Standard.“ Und dazu wird es noch eine „Abrundung“ des Angebots geben – nämlich mit der Ansiedlung des Müller-Drogeriemarkts, der bislang noch im Peißenberger Einkaufspark seinen Standort hat. Laut Breidbach sind die Verträge bereits unterschrieben: „Ja, da ist alles fix.“ Auf der Baustelle sind bereits die ersten Fundamente für das neue Einkaufszentrum gesetzt. „Im nächsten Winter wird alles erledigt sein“, so Breidbach über den Bauzeitplan.

Auch „Rewe“ will umziehen und plant dafür einen Neubau

Dass der Müller-Drogeriemarkt an die Schongauer Straße umsiedelt, ist für den Einkaufspark ein schwerer Schlag. Als eine von Peißenbergs Hauptverkehrsachsen bietet die Schongauer Straße eine exponierte Lage: „Man ist dort präsenter. Der Einkaufspark liegt versteckt hinter dem Kraftwerksbau und ist in der Hinsicht nicht so attraktiv“, meint Breidbach. Das befürchtet wohl auch der Rewe-Konzern. Der Supermarktkette, so heißt es, ist die künftige Konkurrenz an der Schongauer Straße ein Dorn im Auge. Offizielle Auskünfte gibt es vom Rewe-Konzern derzeit nicht, aber im Gemeinderat wurden in nichtöffentlicher Sitzung bereits Pläne für eine Umsiedlung der Rewe-Filiale vorgestellt. Als Standort ist ein von der B 472 aus gut sichtbares Grundstück in Nähe des Kreisverkehrs am östlichen Ortseingang im Gespräch. Werbe- und marketingtechnisch wäre der Standort ideal.

Dem Vernehmen nach wurde im Gemeinderat über die mögliche Umsiedlung ausgiebig diskutiert. Das Gremium hat in der Angelegenheit das Heft des Handelns in der Hand. Die Markträte müssen ihr baurechtliches Plazet für das Projekt im Außenbereich geben – oder eben auch nicht. Eine Entscheidung ist laut Bürgermeister Frank Zellner (CSU) noch nicht gefallen. Der Rathauschef hat sich persönlich aber bereits eine Meinung gebildet – die da lautet: „Wir sollten den Rewe dort belassen, wo er ist.“ Zellner möchte nicht, dass der Peißenberger Einkaufsparks in Schieflage gerät. Dort solle es weiterhin ein „gut durchmischtes und attraktives Angebot“ geben. Dass immer wieder mal strukturelle Veränderungen stattfinden würden, sei zwar klar: „Aber es soll keinen Leerstand geben. Der Rewe-Supermarkt ist für den Einkaufspark ein ganz wichtiger Baustein“, so Zellner: „Ich möchte da nichts gefährden.“

Knackpunkt: Flächenversiegelung

Einige Gemeinderäte, so ist zu hören, lehnen eine Rewe-Umsiedlung jedoch nicht kategorisch ab, sondern würden selbige als Aufwertung der Versorgungslage im Ortsteil „Dorf“ sehen. Andere wiederum verweisen auf die gewachsenen Strukturen mit der Metzgerei Spirkl und der Bäckerei Andrä am östlichen Ende der Hauptstraße. Auch der entstehende Rewe-Kundenverkehr Richtung Ortsrand wird als kritisch eingestuft. Aber der größte Knackpunkt dürfte ein anderes Thema sein – nämlich die Flächenversiegelung. „Wir müssen sparsam mit Fläche umgehen“, betont Zellner – wobei der Rathauschef Versiegelungen nicht per se ausschließt: „Die Frage ist nur für was.“ Zellner verweist auf produzierendes Gewerbe und nachhaltiges Wachstum. Was der Rathauschef damit meint? „Wenn man Arbeitsplätze vor Ort schafft und die Mitarbeiter nicht mehr irgendwohin pendeln müssen, dann ist das für mich nachhaltig.“ Aber Fläche für Handelsmärkte zu versiegeln, da winkt Zellner ab: „Wir haben ja auch schon viele Supermärkte am Ort.“

Ein Detail am Rande: Der Eigentümer des landwirtschaftlichen Grundstücks, auf dem der Rewe-Supermarkt entstehen soll, besitzt auch Flächen im Zwickel zwischen B472 und Pollinger Straße – also dort, wo das Gewerbegebiet-Ost entstehen soll. Die Gemeinde hat inzwischen bekanntlich ein Umlegungsverfahren eingeleitet, um eine Erschließung zu ermöglichen. Die Grundeigentümer waren bislang nicht zum Verkauf bereit. Als Grund wurde von ihnen unter anderem darauf verwiesen, dass der landwirtschaftlich wertvolle Boden nicht versiegelt werden dürfe.